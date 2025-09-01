La tecla del cajero que siempre debes oprimir al retirar dinero para evitar estafas

Hay que seguir varias pautas para que este proceso sea rápido y seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un gesto tan simple como pulsar el botón de ‘cancelar’ al terminar una operación en el cajero automático puede marcar la diferencia entre una transacción segura y la exposición a fraudes bancarios.}

Esta acción, sugerida por autoridades como el Banco de España, asegura el cierre inmediato de la sesión y bloquea cualquier intento de acceso posterior a la cuenta, evitando que terceros aprovechen los segundos en que algunos terminales mantienen activa la sesión tras la retirada del dinero.

Qué medidas complementarias permiten utilizar el cajero de forma segura

La seguridad en los cajeros automáticos no depende únicamente de la tecnología, sino de la adopción de hábitos preventivos por parte de los usuarios. Antes de iniciar cualquier operación, hay que inspeccionar el aspecto del cajero.

Se debe verificar que no haya sido manipulada la máquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de España aconseja verificar que no existan elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo, porque estos pueden ser indicios de dispositivos instalados para clonar tarjetas o retener dinero.

Asimismo, la entidad financiera insiste en la importancia de recoger siempre el recibo generado por la operación, porque este documento puede contener datos sensibles como parte del número de tarjeta o el saldo disponible. Si no se necesita conservarlo, la medida a seguir es destruirlo antes de abandonar el lugar.

Otra medida esencial consiste en guardar el dinero antes de alejarse del cajero y evitar organizar pertenencias en las inmediaciones del terminal, para no distraerse ni facilitar situaciones de vulnerabilidad. Además, cubrir el teclado al introducir el PIN, utilizando la mano libre, el teléfono o la cartera, protege la clave de miradas indiscretas o cámaras ocultas.

Cuáles son los métodos de fraudes más comunes en cajeros automáticos

En la mayoría de casos buscan clonar la tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los métodos de fraude más habituales, la autoridad financiera española destaca los siguientes:

La clonación de tarjetas mediante dispositivos ocultos y cámaras para capturar el PIN.

La colocación de trampas en el dispensador de efectivo que retienen el dinero para ser recuperado por los delincuentes.

Las técnicas de ingeniería social, en las que individuos simulan necesitar ayuda para distraer y obtener información confidencial.

Para reducir riesgos, el Banco de España sugiere utilizar cajeros ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas. Si el terminal muestra mensajes inusuales o solicita datos poco habituales, lo más seguro es cancelar la operación de inmediato.

Ante cualquier problema técnico con la máquina, se debe rechazar la ayuda de desconocidos y contactar directamente con la entidad bancaria.

Qué hacer en caso de ser víctima de fraudes en cajeros automáticos

Es clave actuar rápido para evitar problemas financieros mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de ser víctima de un fraude, la entidad española subraya la importancia de notificarlo al banco lo antes posible y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

Además, sugiere aprovechar las herramientas tecnológicas que ofrecen las entidades financieras, como la activación de notificaciones por SMS o correo electrónico para cada transacción, la configuración de límites diarios de retirada de efectivo y la preferencia por transferencias bancarias cuando se requiera disponer de grandes sumas de dinero.

Cómo prevenir fraudes relacionados con cajeros automáticos

El uso de tarjetas virtuales para compras en línea o vinculadas a aplicaciones de pago temporales, añade una capa de seguridad adicional frente a posibles robos de datos físicos en cajeros.

Es esencial verificar el lugar donde está ubicado el dispositivo y las personas que están cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La educación financiera y la actualización constante sobre nuevas modalidades de fraude se presentan como aliados clave para los usuarios. Consultar guías sobre la seguridad en los terminales fomenta hábitos preventivos más sólidos y actualizados.

Las campañas de información impulsadas por bancos e instituciones oficiales contribuyen a sensibilizar sobre peligros emergentes, y a difundir consejos específicos vinculados con cada avance tecnológico o potencial amenaza detectada.

Incorporar este conocimiento en la rutina diaria al utilizar cajeros automáticos complementa las medidas prácticas y permite anticipar riesgos, así como reaccionar con mayor rapidez ante posibles incidentes.