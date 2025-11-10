Ser invisible en WhatsApp sí es posible con estos ajustes: nadie verá tu conexión

Los mensajes temporales y la visualización única en WhatsApp eliminan automáticamente el contenido tras ser visto, protegiendo la privacidad del usuario. (Foto: Composición)

Usar WhatsApp sin que los demás sepan que estamos conectados o que nuestra privacidad esté en riesgo, es posible. La aplicación ofrece un amplio número de configuraciones que permiten decidir a detalle qué información compartir, quién puede acceder a ella y de qué forma proteger cada aspecto de la vida digital.

Así que vamos a explicar todos los detalles de cómo configurar este tipo de experiencia, las herramientas que están disponibles y cómo aprovecharlas para pasar desapercibidos.

Herramientas de WhatsApp para ser invisibles

Chats restringidos:

La función de chats restringidos permite proteger ciertos chats mediante un código o autenticación biométrica. Al restringir un chat, este se mueve a una carpeta especial oculta y solo es accesible usando un método de autenticación (como huella dactilar, Face ID, código de teléfono o un código secreto independiente).

Así, aunque alguien accediera al dispositivo, no podría visualizar esas conversaciones. Además, al restringir un chat, ni su contenido ni la información del contacto aparecen en las notificaciones, que solo mostrarán mensajes genéricos del tipo “WhatsApp: 1 nuevo mensaje”.

Configurar la hora de última vez y el estado de conexión en WhatsApp ayuda a evitar que otros sepan cuándo se está en línea. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para configurar esta función:

Mantén presionado el chat que deseas restringir. Toca el icono de “más opciones” y selecciona “Restringir chat”. Configura la autenticación en caso de que no lo hayas hecho antes.

Mensajes temporales y visualización única

La función de mensajes temporales permite que los mensajes enviados se eliminen automáticamente tras un periodo determinado (24 horas, 7 días o 90 días), lo que ayuda a evitar que el historial de conversaciones quede almacenado. Esta función puede aplicarse a todos los chats o solo a conversaciones individuales y de grupo.

Además, existe la opción de enviar archivos multimedia (fotos, videos, mensajes de voz) con visualización única: el destinatario solo podrá abrirlos una vez y después se borrarán sin posibilidad de reapertura o reenvío.

Estas funciones, recomendadas para compartir información confidencial o efímera, se activan yendo al chat deseado, tocando el nombre del contacto o grupo, y seleccionando “Mensajes temporales” o el icono específico de visualización única al enviar un archivo multimedia.

WhatsApp permite limitar quién puede ver la foto de perfil, la información personal y los estados para reforzar la privacidad.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Hora o estado de conexión

La información sobre la última vez que usaste WhatsApp y si estás en línea puede personalizarse en Ajustes > Privacidad > Hora de últ. vez y En línea. Allí se puede elegir entre “Todos”, “Mis contactos”, “Mis contactos, excepto…” o “Nadie”. Al limitar esta información evitas que otros sepan cuándo accediste a la app, aunque también perderás la posibilidad de ver esa información de otros usuarios.

Foto de perfil, información y estado

En el mismo menú de privacidad podrás definir quién puede ver tu foto de perfil, tu información, y tus estados. Las opciones generales son similares: “Todos”, “Mis contactos”, “Mis contactos, excepto…”, o limitar el acceso a personas específicas.

Estas funciones impiden que desconocidos accedan a tu imagen o a actualizaciones de estado sin tu permiso. Para estados, también puedes restringir el público o compartirlos solo con contactos específicos.

Control de contactos, grupos y llamadas no deseadas

Es posible bloquear contactos para evitar que envíen mensajes o llamen. Además, en Privacidad > Grupos, puedes elegir que solo tus contactos (o una lista personalizada) puedan añadirse automáticamente a nuevos grupos, lo que limita la exposición a grupos no deseados.

La comprobación rápida de privacidad en WhatsApp guía al usuario para optimizar la protección de sus datos personales. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Otra función destacada permite silenciar llamadas de números desconocidos desde el menú de privacidad. Activarla evita interrupciones y bloquea buena parte del spam telefónico, sin impedir que las llamadas aparezcan como notificaciones o en la pestaña de llamadas de la app.

Gestión de privacidad en WhatsApp

WhatsApp integra una comprobación rápida de privacidad que conduce paso a paso a través de las opciones disponibles, facilitando la configuración óptima según las necesidades de cada usuario. Esta revisión incluye:

Seleccionar quién puede contactarte

Controlar la audiencia de información personal

Añadir protección adicional a los chats mediante bloqueo biométrico y copias de seguridad cifradas

Activar la verificación en dos pasos para evitar accesos no autorizados

Para acceder a esta revisión, basta con ir a Ajustes > Privacidad > Comprobación rápida de privacidad.