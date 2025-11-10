WhatsApp estrena función para buscar y ordenar fotos, videos y documentos de todos los chats desde una única ventana

WhatsApp prueba el acceso rápido a archivos compartidos con un hub multimedia en la barra lateral - WHATSAPP OFICIAL

Durante el primer semestre de 2025 se anunció que WhatsApp estaba desarrollando una función para permitir a los usuarios explorar sus archivos multimedia recientes. Esta nueva funcionalidad ofrecería un hub multimedia dedicado para facilitar la visualización y la gestión de todo el contenido compartido en los chats desde un solo lugar centralizado.

Accesible mediante una nueva opción en la barra lateral del cliente web, este hub permite a los usuarios revisar todas las imágenes, videos, GIF, documentos y enlaces compartidos en sus conversaciones sin tener que abrir cada chat individual.

De acuerdo con WABetaInfo, parece que WhatsApp está probando la nueva función de hub multimedia con un grupo limitado de usuarios para seguir optimizando la experiencia antes de un despliegue más amplio.

WhatsApp simplifica la gestión de archivos y enlaces con su nueva función multimedia - (WhatsApp)

La función está disponible actualmente para algunos usuarios en el cliente web, pero no exclusivamente. Como parte del esfuerzo para que el ecosistema WhatsApp sea consistente en diferentes plataformas, la empresa también está introduciendo la misma funcionalidad en la app para Mac.

Un función multimedia centralizado en WhatsApp para Mac y Web

Con las últimas actualizaciones, WhatsApp está presentando un hub multimedia centralizado diseñado para simplificar el acceso a los contenidos compartidos. Esta función reúne todos los archivos multimedia recientes compartidos en los chats en un solo lugar.

Ubicada directamente en la barra lateral, un botón dedicado permite abrir el hub de manera instantánea. Actualmente, está disponible tanto en WhatsApp para Mac como en el cliente Web, unificando la experiencia entre dispositivos.

Qué es el hub multimedia

La interfaz del hub facilita una visualización organizada de todos los archivos recientes compartidos en los chats. No se limita solamente a imágenes y videos, ya que permite explorar enlaces y documentos fácilmente.

La nueva herramienta concentra y ordena todos los archivos recientes, facilita el filtrado y permite seleccionar varios elementos para acciones como reenvío o eliminación en pocos clics - crédito WabetaInfo

Esto simplifica la búsqueda de archivos importantes sin tener que revisar múltiples chats. Cabe aclarar que el hub solo muestra contenido multimedia reciente, enfocado en brindar acceso rápido a los archivos más relevantes y actualizados.

Desde esta pantalla, WhatsApp sugiere abrir chats específicos para explorar archivos antiguos o consultarlos directamente en la app móvil. De este modo, el hub está orientado a un acceso rápido y no al historial completo. El diseño es intuitivo y prioriza rapidez y accesibilidad, permitiendo examinar el contenido más reciente de forma eficiente.

Buscar archivos multimedia por remitente o descripción

Los usuarios pueden localizar archivos específicos usando la función de búsqueda integrada. Esta función permite filtrar archivos por remitente y por palabras clave presentes en las descripciones. Así, encontrar archivos recientes se vuelve más rápido y preciso, especialmente en chats con gran actividad multimedia.

Esto resulta útil cuando el usuario recuerda la descripción de una imagen o video, pero no exactamente dónde se compartió. También es efectivo cuando se sabe quién envió el archivo, pero no en qué chat apareció, algo común en grupos concurridos. Con esta opción de búsqueda, WhatsApp facilita la recuperación exacta de archivos sin tener que desplazarse manualmente.

El hub multimedia soporta la selección múltiple de archivos, permitiendo operaciones en lote como borrar, reenviar o marcar varios elementos como destacados. Esto simplifica gestionar grandes cantidades de archivos compartidos y ahorra tiempo a quienes desean limpiar espacio o compartir varios archivos simultáneamente.

Esta nueva funcionalidad permite organizar los archivos multimedia por fecha, mostrando los más recientes primero o viceversa. Esta flexibilidad ayuda a encontrar archivos rápidamente sin desplazamientos largos, algo útil en grupos muy activos.

Además de la fecha, se pueden ordenar los archivos por tamaño, destacando los más pesados. Así, los usuarios pueden identificar rápidamente qué archivos ocupan más espacio y decidir cuáles eliminar o descargar para gestionarlo mejor.

La nueva función está llegando de forma escalonada a un grupo limitado de usuarios tanto en Mac como en el cliente web. Tener la versión beta de la app aumenta la probabilidad de acceso, pero algunos usuarios de la versión estable también pueden recibir la función. En las próximas semanas, la disponibilidad irá aumentando hasta alcanzar a más usuarios.