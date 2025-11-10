Conoce todas las características del Motorola edge 60 neo: inteligencia artificial, una pantalla más luminosa y más

El motorola edge 60 neo llega a Perú con diseño sofisticado, tecnología avanzada e integración de inteligencia artificial en un formato compacto. (Motorola)

Se ha anunciado el nuevo motorola edge 60 neo que se destaca por un diseño sofisticado, tecnología e integración de inteligencia artificial. Además, es ahora el smartphone más liviano de su segmento y de alta resistencia con el vidrio Corning Gorilla Glass 7i y la certificación militar MIL-STD-810H, que aseguran protección frente al agua, polvo y caídas accidentales.

Uno de los aspectos más destacados del motorola edge 60 neo es su pantalla pOLED de 6,4 pulgadas, que alcanza hasta 3.000 nits de brillo, lo que la convierte en la más luminosa de su categoría. Los bordes ultradelgados maximizan la experiencia visual, mientras que el acabado en tono PANTONE Grisaille aporta un sello distintivo al diseño.

En el apartado fotográfico, el edge 60 neo introduce innovaciones notables al integrar un lente teleobjetivo con zoom óptico de 3x, una característica que lo distingue dentro de su segmento.

El sistema de cámaras del motorola edge 60 neo incluye lente principal de 50 MP, teleobjetivo con zoom óptico 3x y funciones avanzadas de moto ai.

El sistema de cámaras profesionales incluye un lente principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C y estabilización óptica de imagen (OIS), un ultra gran angular y macro de 13 MP, un teleobjetivo de 10 MP con Super Zoom 30x y una cámara frontal de 32 MP, diseñada para retratos de alta calidad.

Intelligencia artificial de Motorola: moto ai

Gracias a la plataforma moto ai, el dispositivo ajusta automáticamente la exposición, la textura y el color, generando imágenes equilibradas y listas para compartir. Además, la función Signature Style permite aplicar filtros desarrollados en colaboración con fotógrafos profesionales, otorgando un toque único a cada fotografía.

El modo retrato del edge 60 neo ofrece versatilidad con cuatro distancias focales (24, 35, 50 y 85 mm), seis niveles de desenfoque y la posibilidad de grabar en 4K, lo que facilita la obtención de resultados nítidos y vibrantes.

El motorola edge 60 neo destaca por su resistencia con vidrio Corning Gorilla Glass 7i, certificación militar MIL-STD-810H y protección IP68/69.

La inteligencia artificial de moto ai trasciende el ámbito de la fotografía y se integra en la experiencia cotidiana del usuario. Funciones como Next Move permiten al sistema reconocer el contenido que aparece en pantalla, como recetas o itinerarios, y sugerir acciones inteligentes, tales como crear listas en Playlist Studio o generar imágenes con Image Studio. Los usuarios pueden elegir entre distintos asistentes de IA para crear, organizar o resolver tareas de manera eficiente, lo que potencia la productividad móvil y simplifica la gestión diaria.

En términos de autonomía, el motorola edge 60 neo tiene una batería de 5.000 mAh, que ofrece hasta 44 horas de uso continuo. El sistema de carga TurboPower de 68 W permite obtener energía suficiente para todo el día en solo siete minutos, y el dispositivo también es compatible con carga inalámbrica de 15 W, aunque este accesorio se vende por separado. E8sta combinación de capacidad y velocidad de carga responde a las demandas de usuarios que requieren un rendimiento sostenido sin interrupciones.

Motorola y Swarovski: The Brilliant Collection

Mientras tanto, en Colombia, Motorola y Swarovski han presentado The Brilliant Collection, una colaboración que fusiona tecnología y joyería de lujo. Esta propuesta, que debutó con los moto buds loop en color French Oak, ahora suma nuevas piezas disponibles en el mercado local, consolidando una convergencia entre innovación, diseño y sofisticación. La colección incluye el motorola razr y los moto buds loop, ambos en color Ice Melt e incrustados con cristales de Swarovski, en una muestra de cómo la moda y la funcionalidad pueden coexistir en armonía.

El motorola razr de The Brilliant Collection incorpora 35 cristales Swarovski y acabado en cuero acolchado 3D para un diseño premium.

El motorola razr de esta colección se distingue por su acabado inspirado en el cuero con patrón acolchado en 3D y la presencia de 35 cristales Swarovski colocados a mano, incluyendo uno de mayor tamaño con 26 facetas en la bisagra, que aporta un brillo singular. Incluso las teclas de volumen presentan un diseño inspirado en los cristales, añadiendo un nivel adicional de elegancia. El dispositivo incluye una correa cruzada premium a juego, que refuerza su carácter exclusivo y funcional.

Por su parte, los moto buds loop ofrecen una experiencia auditiva de alta calidad gracias a la tecnología Sound by Bose, combinada con el resplandor de los cristales Swarovski. El diseño de oído abierto permite a los usuarios mantenerse conectados con su entorno, lo que resulta ideal para actividades cotidianas como desplazamientos, ejercicio o tareas diarias. El marco ligero y la silueta refinada aseguran un ajuste cómodo y seguro para un uso prolongado, sin sacrificar el estilo.