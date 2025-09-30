Tecno

Motorola lanzará el Moto X70 Air ultradelgado con funciones de IA

Bajo el eslogan “Air with AI”, la compañía ha decidido situar la inteligencia artificial en el núcleo del nuevo celular

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

La parte trasera incluye al menos dos cámaras y muestra una textura especial. (Imagen ilustrativa Infobae)

Motorola ha anunciado oficialmente la llegada de un nuevo smartphone que podría transformar la competencia en el terreno de los dispositivos ultrafinos: el Moto X70 Air. Este modelo, que será presentado en China a finales de octubre, destacará no solo por su diseño ultradelgado, sino también por la integración de inteligencia artificial como elemento central de la experiencia de uso.

El Moto X70 Air representa la apuesta de la firma por la combinación de elegancia, ligereza y tecnología inteligente, dirigida a quienes priorizan el estilo sin sacrificar rendimiento.

Diseño ultradelgado y ligereza: la nueva apuesta de Motorola

El Moto X70 Air se posiciona claramente dentro del segmento de smartphones ultrafinos. Las imágenes promocionales revelan un dispositivo con acabados minimalistas, laterales planos y botones de control ubicados en el costado derecho.

Así luce el Moto X70 Air. (Motorola)

La parte trasera incluye al menos dos cámaras y muestra una textura especial que subraya la atención al detalle en su diseño. Aunque Motorola aún no ha confirmado oficialmente las dimensiones, las primeras imágenes sugieren que el dispositivo competirá directamente con otros modelos reconocidos por su delgadez, como el iPhone Air, que marca tendencia con sus sólo 5,6 mm de grosor y 165 gramos de peso.

Bajo el eslogan “Air with AI”, la compañía ha decidido situar la inteligencia artificial en el núcleo del Moto X70 Air. Aunque no se han detallado todavía todas las funciones específicas, la IA tendría un papel clave en áreas como la fotografía computacional, la optimización de la batería, el reconocimiento de voz y la personalización del sistema.

Esta propuesta sugiere que el smartphone no solo destacará por lo que se ve, sino también por la capacidad de adaptarse e interpretar las necesidades del usuario, optimizando los recursos y mejorando la experiencia diaria.

Motorola ofrece una variedad de teléfonos celulares que cubren diferentes necesidades y perfiles de usuarios. (Motorola)

La inclusión de funciones inteligentes acompaña la tendencia del sector, donde otros fabricantes también exploran el potencial de la IA para ofrecer asistentes virtuales más sofisticados y experiencias de uso adaptativas.

Posibles especificaciones técnicas del Moto X70 Air

En las certificaciones recientes de TENAA en China, han aparecido detalles que apuntan a que el Moto X70 Air contaría con una pantalla LCD de 6,72 pulgadas y resolución 1.5K, procesador a 2,4 GHz, y opciones de hasta 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

La batería de 5.000 mAh, junto con la doble cámara trasera de 50 + 8 megapíxeles y una frontal de 32 megapíxeles, configurarían un perfil técnico capaz de responder a usuarios exigentes que buscan tanto rendimiento como autonomía y calidad fotográfica.

Los celulares cuentan con acabados en cuero vegano. (Motorola/Imagen referencial)

Aunque la información oficial sobre características específicas sigue siendo limitada, todo indica que la organización no solo apuesta por el diseño ultradelgado, sino también por incorporar un hardware robusto adecuado para una experiencia fluida y eficiente.

Qué tipos de celulares ofrece actualmente Motorola

Motorola ofrece una variedad de teléfonos celulares que cubren diferentes necesidades y perfiles de usuarios. Entre las líneas más populares se encuentra la gama Moto G, orientada a quienes buscan equilibrio entre rendimiento y precio. Estos dispositivos integran funciones avanzadas, cámaras de calidad y baterías de larga duración.

Por otra parte, la serie Moto E está dirigida a quienes requieren una opción básica y accesible, sin sacrificar la confiabilidad. Destaca también la familia Motorola Edge, que apunta al segmento premium con pantallas de alta resolución, procesadores potentes y capacidades de fotografía mejoradas.

Además, Motorola ha revivido modelos emblemáticos con su línea Razr, que incorpora tecnología de pantalla flexible y diseño plegable, fusionando nostalgia y modernidad. La marca complementa su oferta con dispositivos adaptados a redes 5G y opciones empresariales, consolidando su posición en el mercado global y adaptándose a las tendencias tecnológicas actuales.

