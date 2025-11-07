Tecno

Tiene 19 años y ya dirige parte de la IA de Elon Musk: así es Diego Pasini, el joven genio de xAI

Pasini afirmó que cualquiera con algo de sentido común sabe que todas las empresas de Musk aún están en una etapa inicial

Elon Musk nombró a Diego
Elon Musk nombró a Diego Pasini, de 19 años, como líder del equipo que entrena a Grok, la IA de xAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Diego Pasini, un joven de 19 años, fue nombrado recientemente por Elon Musk como líder del equipo de anotación de datos que entrena a Grok, el modelo de inteligencia artificial de xAI, recoge Business Insider.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Pasini se unió a xAI en enero, después de ganar un hackathon de la empresa desarrollado en San Francisco. Antes de incorporarse, estudió informática y economía en la Universidad de Pensilvania.

También figura como becario de la firma de inversión Contrary para 2024, organización que ha colaborado con empresas como Anduril y Replit. En su perfil, Pasini expresó que siente entusiasmo por el futuro de la robótica y las startups de tecnología avanzada.

En su perfil, Pasini expresó
En su perfil, Pasini expresó entusiasmo por el futuro de la robótica y las startups tecnológicas. Patrick Pleul/Pool via REUTERS/File Photo/File Photo

Cursó la secundaria en la escuela privada Pingry School, en Nueva Jersey, donde la matrícula anual supera los USD 47.000.

Se graduó en 2023 y participó en el equipo de robótica, además de presentar una investigación sobre drones en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 2022, según una publicación de su instituto.

Elon Musk comenzó a seguirlo en X a principios de septiembre, poco después de que Pasini publicara un mensaje en apoyo al empresario.

Pasini publicó: “Cualquier persona con un poco de sentido común sabe que todas las empresas de Elon están en su etapa inicial”. Musk simplemente respondió: “Probablemente es cierto”.

Elon Musk apoyó el mensaje de Pasini.
Elon Musk apoyó el mensaje de Pasini. (x: diegopasini)

En GitHub, Pasini sigue a varios integrantes del entorno de Musk, entre ellos Andrej Karpathy, exdirector de IA de Tesla; George Hotz, desarrollador de coches autónomos que colaboró en Twitter durante la adquisición de Musk en 2022; y Luke Farritor, empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk, con 24 años de edad.

Su liderazgo en xAI, respaldado por su formación y experiencias, lo posiciona como una figura a seguir dentro del sector tecnológico.

Cómo habría sido la llegada de Pasini como director en xAI

El medio citado señala que el 15 de septiembre, Pasini habría encabezado una reunión general con los trabajadores que aún permanecían en la empresa y aseguró que no estaba previsto realizar despidos, según relataron tres empleados a Business Insider.

Sin embargo, poco después, otro grupo de más de 100 trabajadores habría sido desvinculado, de acuerdo con los mismos testimonios.

Pasini encabezó una reunión con
Pasini encabezó una reunión con el personal de xAI y afirmó que no habría más despidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En los días siguientes, el equipo liderado por Pasini habría realizado encuentros individuales breves en los que solicitó a los empleados explicar sus tareas dentro de la empresa, según lo expresado por once personas, entre personal actual y exintegrantes del equipo.

Previamente a los despidos, Pasini habría publicado en Slack un mensaje instando a los empleados a enfocarse en diversas pruebas que definirían su continuidad en xAI.

El equipo de anotación de datos está compuesto por personal contratado y de planta, encargado de etiquetar, categorizar y contextualizar datos sin procesar para que Grok logre una mejor comprensión del mundo.

Antes de los recientes despidos, el área contaba con unos 1.500 empleados; actualmente, la cifra se aproxima a 900.

xAI es la empresa de
xAI es la empresa de Elon Musk dedicada al desarrollo de inteligencia artificial. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

A qué se dedica xAI

xAI es una empresa fundada por Elon Musk enfocada en el desarrollo de inteligencia artificial. Su principal objetivo es crear sistemas capaces de comprender el mundo de manera profunda y aportar soluciones innovadoras a problemas complejos.

La firma busca diferenciarse por su enfoque en la transparencia y la seguridad en el entrenamiento de modelos, así como en la interpretación responsable de los datos.

Entre sus proyectos más destacados se encuentra Grok, un modelo de lenguaje que utiliza enormes volúmenes de información para aprender y razonar. El equipo de xAI trabaja con la idea de que la inteligencia artificial debe beneficiar a la humanidad, priorizando la ética en cada etapa del desarrollo tecnológico.

La empresa reúne expertos de diferentes disciplinas para alcanzar avances significativos en el sector.

