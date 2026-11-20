El Ministerio de Gobierno ya utiliza brazaletes electrónicos en la etapa de cumplimiento de la pena, mientras que el plan piloto contempla su uso mientras se investiga el caso. (MP)

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Panamá aprobó un plan piloto de brazaletes electrónicos duales para casos de violencia doméstica, que permitiría informar a la víctima sobre la ubicación del presunto agresor durante el periodo de investigación.

El proyecto piloto de brazaletes electrónicos duales surge como una respuesta tecnológica y judicial frente a un escenario de violencia creciente contra las mujeres, especialmente en el ámbito doméstico y de pareja.

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La medida se inserta en el marco de la Ley 82 de 2013, que obliga al Estado a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y a crear mecanismos de protección y registro de agresores.

El primer dispositivo de monitoreo electrónico se aplicó en el país el 22 de marzo de 2024.

La persona a la cual se le aplicó el brazalete electrónico era investigada por la presunta comisión del delito de violación en perjuicio de una persona menor de edad.

Un hombre con un brazalete electrónico de monitoreo en el tobillo izquierdo permanece sentado en el borde de una cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niurka Palacio, ministra de la Mujer, anunció que presentó una propuesta para utilizar 500 brazaletes duales a partir de 2027.

El plan piloto, indicó, busca proteger a las víctimas de violencia de género y prevenir femicidios en Panamá.

Palacio comentó que tanto la víctima como el presunto agresor portarían un dispositivo y que el seguimiento se haría a través de la plataforma del Ministerio de Seguridad Pública, según reportaron los medios.

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Insistió en que el proyecto piloto de brazaletes duales busca fortalecer las medidas especiales de protección contempladas en la legislación panameña mediante el uso de tecnología de monitoreo electrónico, contribuyendo a una respuesta más oportuna ante situaciones de riesgo y reforzando las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres.

El nuevo plan piloto aprobado en 2026, que contempla unos 500 dispositivos a partir del año entrante, supone un salto cualitativo dentro de esa estrategia, y no solo refuerza el control sobre el presunto agresor, sino que incorpora un segundo dispositivo o aplicación en manos de la víctima, diseñado para alertarla en tiempo real cuando aquel se acerque a un perímetro de seguridad previamente fijado por la autoridad competente.

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Una mujer con el rostro difuminado muestra marcas y moretones en los brazos y el pecho en relación con casos de violencia doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión política de avanzar hacia un plan piloto de brazaletes electrónicos duales en 2026 solo se comprende plenamente a la luz del deterioro sostenido de los indicadores de violencia doméstica y otros delitos contra el orden jurídico familiar en Panamá durante los últimos años.

Los informes estadísticos del Ministerio Público muestran que, entre enero y junio de 2026, se registraron 12,475 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, de las cuales 9,239 correspondieron específicamente a violencia doméstica tipificada en el artículo 200 del Código Penal.

Estas cifras implican un incremento del 21.8% en el total de denuncias y del 20.3% en los casos de violencia doméstica respecto del mismo período de 2025, lo que evidencia una tendencia ascendente sostenida en el primer semestre del año.

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Esa dinámica se consolidó y se amplificó en los meses siguientes. De acuerdo con datos difundidos por la Procuraduría General de la Nación y sistematizados por medios de comunicación, entre enero y septiembre de 2026 Panamá registró 18,789 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar, frente a 16,048 del mismo período de 2025, lo que equivale a un aumento del 17.1%.

La ministra Palacio precisó que el Ministerio de Gobierno ya utiliza brazaletes electrónicos en la etapa de cumplimiento de la pena. El plan piloto, en cambio, contempla su uso mientras se investiga el caso.

Una mujer con un vendaje en el brazo mira un espejo roto en el suelo que refleja hematomas, en una representación artística de las agresiones físicas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre los brazaletes electrónicos y los duales, registra TVN, es que el primero permite a las autoridades verificar si la persona que lo lleva cumple las restricciones de movimiento.

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Mientras, con el sistema dual el presunto agresor lleva un brazalete y la víctima porta un segundo dispositivo que permite alertarla si él se acerca más de lo permitido o ingresa a una zona restringida, como su vivienda o su lugar de trabajo.