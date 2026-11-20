Tráiler de 'I Play Rocky', protagonizada por Anthony Ippolito bajo la dirección de Peter Farrelly

Guardar

Yo soy Rocky es la más reciente muestra del apasionado y aparentemente interminable romance del cine consigo mismo. Ese amor comenzó antes de que se construyeran los primeros estudios de Hollywood y continuará después de que desaparezcan los que sobrevivan. Sin duda, contribuye al disfrute chispeante de esta película ligera, una historia de éxito estadounidense por excelencia y un cuento de hadas al estilo Disney sobre la realización de la Rocky original, de 1976. También trata sobre la creación de su guionista y protagonista, Sylvester Stallone, un luchador que subió las escaleras frente al Museo de Arte de Filadelfia camino al escenario de los Premios de la Academia.

Escrita por Peter Gamble y dirigida por Peter Farrelly, la película sigue a Sly, un encantador Anthony Ippolito, desde el anonimato y las penurias hasta sus primeros éxitos, mucho antes de convertirse en una estrella mencionada por un presidente estadounidense en funciones. Antes, sin embargo, Sly debe salir adelante en el Nueva York de la década de 1970, donde es un aspirante a actor, hambriento y sin dinero. Busca empleos y vive en alguna clase de pensión; poco después duerme en la calle con un cachorro que acaba de encontrar, un perro callejero al que llama Butkus.

PUBLICIDAD

Ambos son mestizos que necesitan refugio, y Sly lo encuentra en los brazos de Sasha Czack (AnnaSophia Robb), a quien conoce mientras trabajan en el mismo cine. Robert Altman exhibe The Long Goodbye en la marquesina, como anuncio del Nuevo Hollywood que Sly conquistará. Antes de eso, los realizadores recorren a toda velocidad el viaje de su héroe. Sly y Sasha se enamoran, atraviesan dificultades, se mudan a Los Ángeles y enfrentan más dificultades. Sly también escribe guiones y una noche ve una pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, un combate que terminó cuando Ali noqueó a Wepner en el decimoquinto asalto. Impulsado por la inspiración, Sly escribe Rocky en unos pocos días frenéticos y le entrega las páginas a Sasha para que las pase a máquina.

Escrita por Peter Gamble y dirigida por Peter Farrelly, la película sigue a Sly, un encantador Anthony Ippolito

Yo soy Rocky se nutre de la vida de Stallone, aunque la modifica y la edulcora de manera apreciable. Hay algunas decisiones curiosas, como la omisión de la madre de Stallone y la nariz del tamaño de una banana que lleva Matt Dillon como Frank, el padre de Sly que lo menosprecia con crueldad. El relato de Stallone sobre sus padres es mucho más duro en sus recientes y entretenidas memorias, The Steps. Si la película atrapa desde el comienzo, se debe en buena medida al papel desmesurado que Stallone ha desempeñado tanto en la pantalla como en el panorama cultural estadounidense; es como ver una biografía cinematográfica de un padre fundador, aunque con bíceps abultados y una boca sensual, que en la década de 1980 se convirtió en un emblema mundial de la hinchazón del gran Hollywood y, por extensión, del propio país.

PUBLICIDAD

Farrelly, director de Green Book, es eficiente, aunque no inspirado, y parece no haber visto un cliché cinematográfico que no quisiera utilizar. Aun así, mantiene un ritmo agradable y centra su atención de forma constante en los personajes. Dirige con solidez a los actores, aunque trata mejor a los hombres y parece interesarse más por ellos. El papel de Robb, el de una compañera que anima y apoya, resulta exasperante, y su acento es excesivamente marcado y distrae. Es una lástima, pero esta es la película de Ippolito. Tiene el aspecto adecuado y se parece lo suficiente a Stallone en la voz como para que la fantasía funcione: Ippolito reproduce la nasalidad apagada del actor, su arrogancia y, de manera crucial, la vulnerabilidad —y el dolor que implicaba— que hicieron que el Rocky original funcionara tan bien.

Una vez instalada de lleno en Hollywood, Yo soy Rocky empieza realmente a cobrar fuerza. Sly conoce a los productores Irwin Winkler (P.J. Byrne) y Robert Chartoff (Toby Kebbell), quienes, entre regateos y comedia, ayudan a llevar la película hasta su finalización. Irwin y Robert suelen parecerse más a los padres comprensivos que Sly no tiene. La condición de conocedor de la industria de Farrelly se percibe en su tratamiento amable del sector, que se extiende a Sandy Maddox, el ejecutivo malhumorado interpretado por Tracy Letts, quien oculta una gran sensibilidad bajo su apariencia dura. Los ejecutivos, en general, eclipsan de forma instructiva a John Avildsen (Jay Duplass), el respetado director que dio a Rocky la naturalidad que necesitaba y ayudó a guiar a Stallone hacia el estrellato.

PUBLICIDAD

Yo soy Rocky se nutre de la vida de Stallone, aunque la modifica y la edulcora de manera apreciable (Créditos: Amazon MGM)

Parte del atractivo de Yo soy Rocky es que, como su inspiración, aprovecha la persistente atracción de las historias de desvalidos en las que un hombre común —en la frontera, en pueblos pequeños o en grandes ciudades— lucha contra el sistema, desafía las probabilidades y, por golpeado y ensangrentado que quede, sale victorioso. Rocky es James Stewart en It’s a Wonderful Life, Robert Ryan en The Set-Up, Marlon Brando en On the Waterfront. Sin embargo, a diferencia del personaje de Brando, perseguido por su frustrada carrera de boxeador —“Podría haber sido un contendiente”—, Rocky cumple su sueño. Estrenada durante el Bicentenario y en contra del pesimismo que define buena parte del Nuevo Hollywood, Rocky pierde la pelea, pero gana la batalla mayor por la autoestima y hace que el público sienta que ha logrado lo mismo.

La Rocky original era una película nueva, pero sedujo al público porque se sentía —y se desarrollaba— como un clásico querido. Pertenecía a su momento áspero y, al mismo tiempo, evocaba un Hollywood anterior, cuando el idealismo estaba inscrito en cada final feliz. Al tender un puente entre el Hollywood clásico y el Nuevo Hollywood, Stallone creó un modelo para una saga que sigue atrayendo a nuevos públicos, sostiene carreras e impulsa otras, entre ellas la de Ryan Coogler, director de Creed. No sorprende que la primera Rocky haya triunfado. Como su irresistible tema musical, parecía una nueva fanfarria para un nuevo hombre común. Era exactamente la clase de cuento de hadas en la que Hollywood sobresalía: uno que prometía que, paso agonizante tras paso agonizante, flexión tras flexión, nosotros también podíamos ser héroes.

PUBLICIDAD

Fuente: The New York Times