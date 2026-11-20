Un paciente con pie diabético apoya la extremidad cubierta con vendas sobre un paño clínico durante su atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un paciente evitó una amputación por encima de la rodilla que, según su propio informe médico, era la única alternativa para salvarle la vida.

La solución llegó por una vía distinta a la cirugía mayor: la recanalización con litotricia intraarterial, aplicada por primera vez en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, de la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

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La explicación señala que el procedimiento recuperó el flujo sanguíneo hacia la pierna y el pie del hombre. Esa intervención bastó para descartar la cirugía de alto riesgo que figuraba como única opción.

El caso forma parte de los tres primeros tratados con esta técnica en el centro hospitalario. Los tres resultaron exitosos y todos compartían un mismo origen: la obstrucción arterial provocada por la diabetes.

La litotricia intraarterial es una técnica mínimamente invasiva guiada por imágenes que permite abrir arterias calcificadas sin necesidad de cirugía abierta. El procedimiento utiliza ondas de choque para fragmentar los depósitos de calcio que endurecen las paredes arteriales y dificultan la circulación.

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El procedimiento fue aplicado por primera vez en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, de la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

Así se recupera la flexibilidad del vaso y se restablece el paso de la sangre sin dañar sus paredes.

Para aplicarla, el especialista introduce un catéter mediante una incisión no mayor de cinco milímetros, acompañado de guías que lo conducen hasta el área afectada. Una vez allí, un balón de litotricia intravascular aplica pulsaciones sucesivas que rompen los depósitos de calcio y grasa responsables de la obstrucción.

Sikia Wong, especialista en radiología intervencionista y terapia endovascular, describió el nivel de rigidez que puede alcanzar el vaso sanguíneo.

“Una arteria severamente calcificada puede adquirir una consistencia similar a la de una piedra”, explicó la profesional de la medicina.

El primer paciente intervenido con esta técnica en el centro hospitalario presentaba lesiones graves en un pie y en los dedos.

El procedimiento utiliza ondas de choque para fragmentar los depósitos de calcio que endurecen las paredes arteriales y dificultan la circulación. (foto: AdobeStock)

Las lesiones fueron causadas por la obstrucción y el estrechamiento arterial, que impedían una circulación adecuada hacia la zona.

Los otros dos pacientes atendidos presentaban cuadros clínicos similares, vinculados también al pie diabético. En los tres casos, el objetivo médico fue el mismo: restablecer la circulación hacia la parte inferior de la pierna hasta el pie antes de que el daño obligara a una amputación.

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La finalidad del procedimiento es evitar la pérdida de la extremidad del paciente. Wong remarcó el valor de ese objetivo tanto para el equipo médico como para quienes reciben el tratamiento.

“Para mí es muy importante, igual que para los pacientes, conservar su extremidad, y mientras más bajo sea el nivel de amputación, mayor funcionalidad tiene el paciente”, señaló la especialista. En los casos tratados, agregó, lo que se buscó fue preservar el pie.

La litotricia intraarterial evita cirugías más complejas que requieren incisiones de mayor tamaño que los cinco milímetros necesarios para este abordaje. Esa diferencia reduce el riesgo quirúrgico en pacientes que ya enfrentan complicaciones circulatorias graves por la diabetes.

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"Una arteria severamente calcificada puede adquirir una consistencia similar a la de una piedra", explicó Sikia Wong, especialista en radiología intervencionista y terapia endovascular. (CSS)

Después del procedimiento, los pacientes reciben seguimiento mediante un abordaje integral que no se limita a la radiología intervencionista. Participan la clínica de heridas, medicina interna y endocrinología, con el fin de controlar el estado metabólico de cada paciente y favorecer la cicatrización de las lesiones.

Ese acompañamiento conjunto busca sostener en el tiempo el resultado logrado con la recanalización. Sin el control metabólico posterior, la obstrucción arterial puede repetirse en otros puntos del sistema circulatorio.

Wong destacó, por último, el papel de la radiología intervencionista en el tratamiento del pie diabético. La especialista subrayó que esta herramienta previene amputaciones o reduce su extensión, y con ello mejora la movilidad y la calidad de vida de los pacientes que atraviesan esta complicación de la diabetes.

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