Starlink: lo que no sabías del internet satelital de Elon Musk para conseguir hasta 50% de descuento

El internet satelital de Elon Musk se ha convertido en una opción para los usuarios en terrenos retirados - (Foto: Starlink)

La conectividad a internet ha experimentado una transformación global con el avance de tecnologías capaces de llevar acceso incluso a los rincones más aislados del planeta. Starlink, el servicio de internet satelital impulsado por SpaceX bajo el liderazgo de Elon Musk, se posiciona como una alternativa real a la fibra óptica y el cable en lugares donde el despliegue terrestre es lento, costoso o inviable.

Sorprendiendo al mercado, la compañía anunció en las últimas horas una campaña que ofrece un descuento del 50% en la suscripción por hasta dos años para exclientes, con la instalación, el kit de antena y el router incluidos en todas las tarifas.

Qué es Starlink y cómo funciona

Starlink opera a través de una megaconstelación de miles de satélites en órbita baja (LEO), aproximadamente a 550 km sobre la superficie terrestre.

La campaña actual destaca la facilidad de acceso y protección de datos, mientras la empresa exige la actualización de equipos para garantizar servicios confiables y hacer frente a nuevas amenazas digitales - (Imagen ilustrativa)

A diferencia de las antiguas soluciones satelitales que usaban satélites geoestacionarios a 36.000 km de altura, el sistema de Elon Musk propone señales con latencia baja y una velocidad cercana a la de la fibra, con respuestas en torno a los 20-40 milisegundos. Esta arquitectura posibilita actividades sensibles al retardo, como videojuegos en línea y videollamadas.

La principal ventaja de la órbita terrestre baja es que permite una cobertura casi global y que siempre haya al menos un satélite a la vista del usuario, incluso en ubicaciones remotas, embarcaciones, vehículos de transporte o zonas afectadas por desastres.

Starlink apunta especialmente a zonas rurales y remotas, donde la infraestructura tradicional no llega o el costo resulta un factor de declinación. El sistema sirve igualmente como solución de acceso en movimiento para barcos, aviones y casas rodantes, así como respaldo para empresas que necesitan garantizar continuidad en el servicio de internet.

En contexto de emergencias, ha permitido reestablecer comunicaciones en áreas devastadas por fenómenos naturales o conflictos, demostrando flexibilidad y rapidez en el despliegue.

La nueva estrategia comercial busca atraer usuarios que necesitan conectividad allá donde la infraestructura terrestre no llega, aprovechando campañas agresivas y tecnología de punta de SpaceX - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La última actualización comercial de Starlink elimina las barreras de entrada habituales: la compañía confirmó que todas sus tarifas ahora incluyen el kit de antena, el router y la instalación, independientemente del plan contratado. Esta mejora ayuda a reducir dudas e incertidumbre para quienes nunca han utilizado internet satelital, simplificando el proceso y aproximando el servicio a la estructura ofrecida por los proveedores tradicionales.

Descuento del 50% en la suscripción para antiguos clientes

En foros como Reddit, usuarios en Estados Unidos reportaron haber recibido correos electrónicos donde se les ofrece reactivar su suscripción a la mitad del precio habitual durante 24 meses. Así, la tarifa residencial en España bajaría de 40€ a 20€ mensuales (ahorro de 480€ en dos años), y en Estados Unidos el costo descendería de 120 dólares a 60 dólares por mes (ahorro de 1.440 dólares).

Todavía no hay confirmación oficial sobre la extensión de la campaña a otras zonas fuera de Estados Unidos, aunque existe un historial de acciones similares implementadas en Europa pocas semanas después de su debut en el mercado estadounidense. Por lo que no sería inusual que estas ofertas lleguen pronto a otros mercados.

Otro de los puntos destacados es la ausencia de compromiso de permanencia asociado al descuento. Según los mensajes enviados, los usuarios pueden activar y cancelar el servicio en cualquier momento, sin penalización, lo que representa mayor flexibilidad respecto a la mayoría de los operadores de internet fijo tradicionales.

Sin cables ni límites: Starlink instala equipos y brinda internet rápido en regiones remotas y móviles - (SpaceX)

Actualizaciones y seguridad del servicio de Starlink

La noticia surge tras la reciente notificación de Starlink a sus usuarios sobre la obligación de actualizar todos sus equipos antes del próximo 18 de noviembre. El objetivo es corregir una vulnerabilidad de seguridad que, de no solucionarse, provocará la desactivación automática de los dispositivos no actualizados.

Este movimiento refuerza el enfoque de la empresa en mantener el control y la protección de los datos de sus clientes.

El internet satelital de Elon Musk continúa evolucionando su oferta para ampliar su base de usuarios y responder a la creciente demanda de conectividad estable y rápida en cualquier territorio.