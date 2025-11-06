Tecno

Qué es vibe coding y cuatro herramientas para empezar programar sin ser un experto

Opciones como Opal, Claude Code y GPT-5 lideran la lista de plataformas sugeridas para quienes buscan explorar la creación de software asistido por inteligencia artificial

Guardar
Los casos de uso se
Los casos de uso se pueden potenciar con este tipo de nuevas formas de codificar sin tener experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial (IA) ha dado lugar a una nueva tendencia en el desarrollo de software: vibe coding, una práctica que permite a cualquier persona crear aplicaciones y programas sin conocimientos previos de programación.

El término, acuñado por el excofundador de OpenAI Andrej Karpathy, ha ganado tal popularidad que “vibe coding” fue elegido como palabra del año por el Collins Dictionary para 2025.

En qué se diferencia vibe coding de la programación tradicional

A diferencia de los métodos tradicionales, vibe coding se basa en describir en lenguaje natural, o incluso mediante comandos de voz, la funcionalidad deseada, dejando que la IA genere el código necesario.

Es una nueva forma de
Es una nueva forma de facilitar el uso de lenguajes de computación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Karpathy, el proceso consiste en idear un proyecto, solicitar a la IA que lo programe y, posteriormente, revisar y ajustar el resultado a través de nuevas indicaciones, hasta alcanzar el resultado esperado.

El usuario no escribe código directamente, delega por completo la tarea técnica, lo que Karpathy describe como “entregarse plenamente a las vibraciones”. En este enfoque, cualquier sugerencia de la IA se incorpora automáticamente al proyecto, sin cuestionamientos ni revisiones manuales.

Además, el acceso a vibe coding es sencillo: solo con disponer de un chatbot de IA moderno. No obstante, se debe tener una visión clara del objetivo antes de comenzar, porque una instrucción precisa mejora la calidad del código generado.

Qué herramienta de Google ayuda a empezar en vibe coding

Es una opción que permite
Es una opción que permite crear aplicaciones de forma fácil y rápida. (Foto: Google)

Entre las herramientas más destacadas para iniciarse en vibe coding se encuentra Opal, una reciente propuesta de Google que funciona como una especie de “pinta por números” para el desarrollo de software asistido por IA.

Opal permite observar creaciones de otros usuarios y emplear plantillas para facilitar los primeros pasos. Además, integra otras soluciones de Google como Imagen, Gemini y Veo, el generador de video por IA de la compañía.

Aunque las opciones de aplicaciones y sitios web que pueden desarrollarse son limitadas, la interfaz de Opal resulta intuitiva y muestra visualmente cómo se conectan los distintos componentes de la aplicación.

Cuál opción de Claude es útil para personas inexpertas en programar

Claude Code de Anthropic destaca
Claude Code de Anthropic destaca por su integración con IDEs y protecciones para evitar modificaciones accidentales de código. (Foto: Europa Press)

Claude Code, una variante del chatbot Claude de Anthropic, se presenta como una opción muy optimizada para la programación asistida por IA. Destaca por su integración con espacios de desarrollo (IDE) como VS Code y su capacidad para editar múltiples archivos simultáneamente.

Además, incorpora protecciones que impiden modificar el código sin el consentimiento explícito del usuario, lo que ayuda a evitar eliminaciones accidentales. Para quienes no estén familiarizados con los IDE, se debe comenzar con herramientas más accesibles como GPT-5 o Google Opal.

Los usuarios avanzados pueden importar código existente en Claude Code, que la IA puede leer y resumir. Según Anthropic, el sistema es capaz de realizar desde pequeñas correcciones de errores hasta la implementación de nuevas funciones, lo que lo convierte en una opción versátil para el vibe coding.

Cómo ChatGPT puede ser un primer paso para practicar vibe coding

La última versión de este
La última versión de este chatbot trae mejoras para esta tarea. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Entre las alternativas más conocidas figura GPT-5, el modelo más reciente de OpenAI, lanzado el 7 de agosto. Esta versión incorpora mejoras notables en la llamada “programación agentica”, es decir, la capacidad de generar código a partir de instrucciones en lenguaje natural.

Durante la presentación en directo de OpenAI, se demostró la eficacia de GPT-5 en este ámbito. Expertos han comprobado que, para quienes carecen de experiencia en programación, GPT-5 representa una herramienta accesible y potente para iniciarse en vibe coding.

De qué trata la herramienta Cursor y cómo ayuda en la programación de código

Otra opción destacada es Cursor, un espacio de desarrollo integrado con un chatbot de IA. Cursor permite solicitar cambios en el código y, además, informa al usuario sobre las modificaciones realizadas, lo que facilita el seguimiento y la toma de decisiones en el proceso de desarrollo.

Entre sus funciones se incluyen la corrección automática de errores y la posibilidad de importar bibliotecas para documentación, lo que otorga flexibilidad y personalización al trabajo.

Temas Relacionados

Vibe codingProgramaciónHerramientasSoftwareInteligencia artificialLo último en tecnología

Últimas Noticias

Spotify lanza ‘Spotify Sessions’: presentaciones musicales exclusivas en video con artistas latinos

Cada sesión audiovisual permite a los cantantes y directores diseñar desde la música hasta la puesta visual, y así ofrecer versiones y colaboraciones que reflejan los sonidos de la región

Spotify lanza ‘Spotify Sessions’: presentaciones

Cuáles son los 10 Webtoons más leídos de la semana

Las historietas digitales originarias de Corea del Sur se han logrado posicionar a nivel mundial gracias las tramas que abordan

Cuáles son los 10 Webtoons

Meta obtiene el 10% de sus ingresos de anuncios fraudulentos en 2024

Testimonios y documentos han evidenciado el impacto de las estafas en usuarios y la falta de respuesta efectiva por parte de la empresa

Meta obtiene el 10% de

Así detectan los profesores textos escolares creados con ChatGPT

Herramientas y métodos novedosos permiten a docentes identificar textos generados por IA, mientras el debate educativo se centra en cómo equilibrar el uso tecnológico en la academia

Así detectan los profesores textos

Starlink: lo que no sabías del internet satelital de Elon Musk para conseguir hasta 50% de descuento

Starlink incluye el hardware esencial y flexibiliza condiciones contractuales, retando modelos tradicionales y acelerando la digitalización en zonas rurales, barcos, aviones y situaciones de emergencia

Starlink: lo que no sabías
DEPORTES
Con la presencia de Messi

Con la presencia de Messi y varias sorpresas, Lionel Scaloni dio a conocer la última lista del año de la selección argentina

Serena Williams reveló los secretos de su éxito en los negocios tras retirarse del tenis: “Siempre me vi como empresaria”

La controvertida reflexión de Cristiano Ronaldo sobre el Mundial que Messi ganó con Argentina

Milito vs Torrent: de compartir vestidor en el Barcelona a enfrentarse en la última jornada de la Liga Mx

Pidieron diez años de prisión para Diego García, el ex futbolista de Estudiantes acusado de abusar de una jugadora de hockey

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

L-Gante contó como está la perra que le regalo Wanda Nara por un cumpleaños

Así vive Dua Lipa la previa a sus recitales en River: salidas porteñas, familia y saludos eufóricos en Buenos Aires

La China Suárez compartió un video de Mauro Icardi jugando a la pelota con Amancio: el gesto que sorprendió a todos

Cazzu y Gonzalo Gerber encienden rumores tras una reacción en las redes del ex de Dai Fernández

INFOBAE AMÉRICA

Nuevas imágenes satelitales revelaron posibles

Nuevas imágenes satelitales revelaron posibles fosas comunes y “matanzas masivas en curso” en El-Fasher

Israel y Estados Unidos lograron que Kazajistán se sumara a los Acuerdos de Abraham

Smithers y el enigma de su cambio de color: la historia detrás del detalle animado más famoso de Los Simpson

Estados Unidos no tendría representante para la Bienal de Venecia

Daniel Day-Lewis vs Brian Cox: choque de visiones y críticas al método de actuación