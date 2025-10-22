Tecno

¿La inteligencia artificial vuelve menos inteligentes y peor hablada a las personas?

Investigaciones señalan que la dependencia sistemas automatizados puede debilitar la capacidad de análisis, la toma de decisiones y la expresión personal en jóvenes y adultos, un factor que afecta el desarrollo intelectual

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
La generación de ideas innovadoras
La generación de ideas innovadoras se ha vuelto una habilidad muy limitada y ahora se prefieren recurrir a herramientas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial (IA) ha transformado la manera en que las personas abordan tareas cotidianas, desde la redacción de textos hasta la resolución de problemas complejos.

No obstante, la ciencia advierte que esta revolución tecnológica podría estar debilitando habilidades cognitivas claves y empobreciendo la relación de los individuos con el lenguaje, según el análisis de Antonio Cerella, profesor titular de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Nottingham Trent (Reino Unido).

La facilidad con la que la IA permite generar ensayos o encontrar soluciones en segundos, tareas que antes requerían un esfuerzo mental sostenido, plantea interrogantes sobre el impacto de esta dependencia en la capacidad de pensar de manera crítica y utilizar el lenguaje de forma creativa.

La forma de comunicación es
La forma de comunicación es uno de los aspectos que más han sido impactados por el uso de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerella sostiene en su artículo que la investigación reciente en psicología y neurociencia muestra que el uso excesivo de estas herramientas puede atrofiar competencias esenciales, como el pensamiento crítico y la creatividad lingüística.

De qué forma el avance de la tecnología ha influenciado la capacidad cognitiva

El fenómeno no es nuevo: la historia de la tecnología está repleta de casos en los que la asistencia técnica termina por reconfigurar la mente humana. Cerella cita estudios que demuestran cómo la dependencia del GPS ha reducido la capacidad de las personas para crear mapas mentales.

Antes de la llegada de la navegación por satélite, los taxistas de Londres memorizaban cientos de calles, lo que provocaba un agrandamiento del hipocampo, la región cerebral vinculada a la memoria espacial. Además, la relación entre lenguaje y pensamiento ha sido objeto de estudio desde hace décadas.

Tecnologías como la localización GPS
Tecnologías como la localización GPS ha provocado que ya no sea necesario tener un sentido de orientación sólido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo ruso Lev Vygotski analizó casos de afasia, un trastorno que afecta la comprensión y producción del habla. En sus investigaciones, observó que los pacientes eran incapaces de separar palabras y objetos, lo que interpretó como la pérdida de la capacidad de usar el lenguaje como herramienta para el pensamiento creativo.

Cerella plantea la pregunta de si una dependencia excesiva de la IA podría generar problemas similares, porque el lenguaje predefinido por pantallas y algoritmos puede debilitar el vínculo entre pensamiento y expresión.

Cómo ha impactado la inteligencia artificial en la educación

En el ámbito educativo, la irrupción de la IA generativa ha modificado los hábitos de los estudiantes, quienes la emplean para redactar ensayos, resumir libros y resolver ejercicios en cuestión de segundos.

En un espacio académico dominado por la competencia y la búsqueda de resultados inmediatos, estas herramientas prometen eficiencia, pero a costa de la reflexión profunda.

El uso de chatbots mejora
El uso de chatbots mejora la calidad de los escritos pero reduce su creatividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerella advierte que muchos docentes reconocen a estudiantes capaces de entregar textos impecables desde el punto de vista gramatical, pero que evidencian una comprensión superficial de los contenidos. Esta situación representa, en sus palabras, “la erosión silenciosa del pensamiento como actividad creativa”.

Qué dice la ciencia sobre este fenómeno relacionado con la inteligencia artificial

La literatura científica respalda estas preocupaciones. Una revisión sistemática publicada en 2024 concluyó que la dependencia excesiva de la IA afecta las capacidades cognitivas, porque las personas tienden a preferir soluciones rápidas en detrimento de procesos más lentos y reflexivos.

Un estudio realizado con 285 estudiantes universitarios en Pakistán y China reveló que el uso de la IA impacta negativamente en la toma de decisiones y fomenta la pereza intelectual.

Los autores del estudio afirmaron: “La IA realiza tareas repetitivas de manera automatizada y no permite a los humanos memorizar, usar habilidades analíticas de la mente, o usar la cognición”.

Defender la riqueza conceptual del
Defender la riqueza conceptual del lenguaje requiere práctica y una relación activa con las palabras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el fenómeno de la atrofia del lenguaje ha sido documentado. El neurolingüista Michel Paradis sostiene que “la atrofia es el resultado de la falta de estimulación a largo plazo”. Este proceso puede observarse en personas que pierden competencia en su lengua materna al trasladarse a un país donde se habla otro idioma.

Cuáles son los riesgos señalados por el experto sobre la dependencia a la IA

El desarrollo de la capacidad de abstracción, que permite a los seres humanos proyectarse hacia el futuro, recordar y tener esperanza, depende de una relación profunda y activa con el lenguaje.

Sin embargo, Cerella advierte que esta relación puede deteriorarse cuando el lenguaje es impuesto por sistemas automatizados en lugar de ser descubierto a través de la experiencia personal.

El resultado es una cultura dominada por la inmediatez, donde la emoción prevalece sobre la comprensión y la expresión carece de reflexión.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialInteligenciaCienciaInvestigaciónAutomatizaciónLo último en tecnología

Últimas Noticias

Inmo Air 3, las nuevas gafas de realidad aumentada que se controlan con un anillo y compiten con Ray Ban Meta

El nuevo modelo combina una pantalla micro OLED de Sony con un sistema de control por anillo que reemplaza los gestos o toques directos en las gafas

Inmo Air 3, las nuevas

Equipos de investigación recuperan la cámara del sumergible Titán: qué archivos almacenaba el dispositivo

A pesar de que la carcasa se conservaba casi intacta, la lente de cristal de zafiro se encontraba destruida, reflejo del daño extremo sufrido en el accidente

Equipos de investigación recuperan la

Adolescente demanda a la aplicación ClothOff por desnudarla sin su consentimiento con IA

El aumento de plataformas capaces de crear imágenes pornográficas falsas a partir de fotos reales plantea desafíos para la justicia, la privacidad y la salud mental de las víctimas, que la mayoría de veces son menores de edad

Adolescente demanda a la aplicación

Ciberdelincuentes utilizan videos de TikTok para difundir virus que roban contraseñas

Tutoriales virales prometen acceso sin coste a servicios premiun de plataformas como Netflix, Photoshop o Spotify, pero en realidad instalan programas que capturan credenciales y datos privados

Ciberdelincuentes utilizan videos de TikTok

Creador de ChatGPT lanza un nuevo buscador con IA: se llama Atlas

Esta herramienta ya está disponible para usuarios de Mac, incluso en la versión gratuita. Permite realizar búsquedas, interactuar con ChatGPT directamente desde el navegador y aprovechar funciones como el modo agente

Creador de ChatGPT lanza un
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Banco Central asegura que

El Banco Central asegura que ya recibió los USD 20.000 millones del swap con el Tesoro de EEUU

El Gobierno porteño desalojó una casa en Belgrano que estaba usurpada hace más de siete años

Bife de chorizo con toques de autor: seis recetas fáciles para sorprender

Cómo es el bosque donde encontraron sin vida al investigador argentino que estaba desaparecido en Alemania

En los últimos dos años, por cada diez empleos registrados que se perdieron, se crearon siete con monotributo

INFOBAE AMÉRICA
El Reino Unido enviará militares

El Reino Unido enviará militares a Israel para sumarse a la fuerza internacional de estabilización en Gaza

La Fiscalía de Bolivia pidió que Evo Morales enfrente un juicio por trata agravada de personas

Estados Unidos y ocho países latinoamericanos respaldaron al nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz

El secretario general de la OTAN viaja a Washington para discutir el futuro del apoyo a Ucrania

Lima Arena: Cómo este nuevo recinto cultural propone modernizar los estándares acústicos y ambientales en la ciudad

TELESHOW
Adabel Guerrero confesó a quién

Adabel Guerrero confesó a quién hubiera elegido para sus escenas de sexo en En el barro: “Me hace dudar de mi sexualidad”

Marita Monteleone, la voz de los teléfonos, apuntó contra su hija Malena de los Ríos: “Ella me está perjudicando”

Nicki Nicole recordó cómo fue su encuentro con Lionel Messi: “Anto brillaba como siempre”

Ángel de Brito, fuerte sobre Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tendría que aprender a conjugar los verbos”

Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que se presentó como mujer trans, venderá contenido en una plataforma para adultos