Tecno

El consejo de Alexandr Wang, director de IA de Meta, para los adolescentes: “deberían practicar vibe coding”

Para el joven ejecutivo de Meta, la inteligencia artificial no será una especialidad del futuro, sino el lenguaje común que todo profesional deberá dominar

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Alexandr Wang aconseja a los
Alexandr Wang aconseja a los más jóvenes aprender vibe coding.

Alexandr Wang, director de IA en Meta, lanzó un mensaje para todos los adolescentes: “si tienes 13 años, deberías pasar todo tu tiempo practicando vibe coding”. Con apenas 28 años, Wang representa una nueva generación de líderes tecnológicos convencidos de que el futuro dependerá de quién logre adaptarse más rápido a las herramientas inteligentes.

Su afirmación, que se viralizó rápidamente en redes, no se limita a exaltar el potencial de la IA. Es, según él, una invitación a actuar antes de quedarse atrás. “Estamos viviendo el momento Bill Gates de hoy en día”, asegura, comparando la revolución de la inteligencia artificial con la aparición del ordenador personal en los años noventa.

“Si dedicas miles de horas a experimentar con inteligencia artificial y aprendes a dominarla mejor que los demás, el margen de ventaja será enorme”, ha afirmado en varias conferencias. El ejecutivo considera que esta práctica —a la que llama vibe coding— implica más que aprender a programar: es una forma de pensamiento, un entrenamiento intuitivo para entender cómo colaborar con los sistemas de IA en tareas creativas, analíticas o técnicas.

Para Alexandr Wang, la IA
Para Alexandr Wang, la IA será imprescindible en un futuro cercano. (Captura de video: YouTube - Shawn Ryan Show)

Cabe recordar que Wang fundó Scale AI, una compañía clave en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, valorada en más de siete mil millones de dólares. Tras la adquisición parcial de su empresa por parte de Meta, asumió la dirección de los proyectos de IA de la compañía de Mark Zuckerberg.

La tecnología trae un cambio sin precedentes en la humanidad

Para Alexandr Wang, el mundo atraviesa una “discontinuidad histórica”. Las tecnologías que se están desarrollando hoy redefinirán la educación, el empleo y la economía en cuestión de años, no de décadas. En ese contexto, quienes crezcan comprendiendo cómo funcionan las herramientas inteligentes tendrán una ventaja similar a la que tuvieron los primeros programadores de computadoras personales.

El concepto se aleja de los métodos tradicionales de estudio. En lugar de memorizar comandos o teorías, el vibe coding promueve la interacción constante con las herramientas disponibles: desde generadores de texto e imagen hasta modelos conversacionales o asistentes de código. La idea es aprender haciendo, explorando y probando, del mismo modo que los pioneros del software en los años setenta aprendían frente a una pantalla sin manuales.

Alexandr Wang es actualmente director
Alexandr Wang es actualmente director de IA de Meta. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Los nuevos nativos digitales de la IA

El planteamiento de Wang conecta directamente con las generaciones más jóvenes, que crecen integrando la inteligencia artificial en su vida cotidiana. Para ellos, los sistemas generativos no son una novedad, sino un entorno natural de creación y aprendizaje. “Los adolescentes que ya utilizan estas herramientas están construyendo, sin saberlo, las bases de su liderazgo digital”, afirma.

Esa familiaridad temprana puede marcar la diferencia en el futuro laboral. Mientras muchos adultos todavía intentan entender cómo funcionan los modelos de lenguaje o las aplicaciones de IA en sus trabajos, los menores que ya las usan para crear videojuegos, editar imágenes o resolver problemas complejos están adquiriendo una alfabetización tecnológica decisiva.

Los expertos coinciden en que el mercado laboral de la próxima década no solo demandará programadores, sino profesionales capaces de comunicarse fluidamente con sistemas inteligentes. En ese sentido, la recomendación de Wang funciona como una guía para una generación que tendrá que combinar creatividad, intuición y pensamiento algorítmico.

Alexandr Wang recomienda empezar a
Alexandr Wang recomienda empezar a adaptarse a las herramientas inteligentes. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Una cultura de aprendizaje continuo

La visión de Alexandr Wang parte de una idea sencilla: la inteligencia artificial no será una disciplina aparte, sino el nuevo lenguaje común de todos los oficios. En un escenario donde los algoritmos acompañarán cada proceso —desde la escritura hasta la medicina—, la verdadera ventaja estará en quienes aprendan a convivir con la tecnología, no solo a usarla.

Por eso insiste en que el aprendizaje debe ser permanente. El ritmo de innovación actual hace que lo que hoy parece una novedad, mañana ya sea una herramienta obsoleta. “Así es como deberías vivir tu vida”, sostiene. “Aprendiendo a fondo las herramientas que están redefiniendo el mundo”.

Temas Relacionados

Alexandr WangMetaInteligencia artificialLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google reactivará una planta nuclear para alimentar su IA: qué cambiará para la nube desde 2029

El proyecto busca reducir la huella de carbono de los centros de datos de Google y responder al aumento del consumo energético provocado por el crecimiento de la IA

Google reactivará una planta nuclear

IA cruza la frontera de la intimidad: auge de chatbots afectivos y alertas por dependencia

El uso creciente de chatbots en relaciones emocionales abre nuevas oportunidades y desafíos, mientras psicólogos y especialistas advierten sobre los límites de esta tecnología y su impacto en el bienestar mental de los usuarios

IA cruza la frontera de

Criptomonedas: cotización de las principales divisas virtuales

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 114.516,92 dólares

Criptomonedas: cotización de las principales

UNESCO reconoce a Colombia por su enfoque ético en inteligencia artificial

Las iniciativas colombianas en educación digital y ética tecnológica abren un debate sobre el impacto de la innovación en la equidad social y la preservación de la diversidad cultural en entornos automatizados

UNESCO reconoce a Colombia por

Este es el método sencillo para limpiar la pantalla de tu Smart TV y que luzca como nueva

Antes de iniciar cualquier tarea de limpieza, es fundamental apagar y desenchufar el televisor para evitar accidentes eléctricos

Este es el método sencillo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violenta pelea entre vecinos en

Violenta pelea entre vecinos en La Plata: se enfrentaron a cuchillazos y terminaron con el rostro desfigurado

Macabro crimen en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer y cómo lo asesinaron

Javier Milei y Mauricio Macri retomaron el diálogo tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza

Luis Caputo: “Más que nunca, en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka”

Descubrieron seis nuevas especies de murciélagos en Filipinas

INFOBAE AMÉRICA
Esculturas y naturaleza protagonizan la

Esculturas y naturaleza protagonizan la muestra de Edo Costantini en el MAC Niterói de Brasil

Dentro del monstruo: el vuelo de los cazadores de huracanes en el corazón de Melissa

El pigmento secreto que protege a las algas del exceso de sol intriga a los científicos

El huracán Melissa se cierne sobre Jamaica como la tormenta más fuerte de su historia

Otro desastre natural: lluvias récord provocan grandes inundaciones en la Ciudad Imperial Vietnam

TELESHOW
Juanes recordó sus fotos con

Juanes recordó sus fotos con figuras internacionales y sorprendió a Mario Pergolini con una confesión sobre Metallica

Sabrina Rojas contó por primera vez cuál fue la pareja más sana que tuvo y qué espera de su próximo novio

Ivana Icardi saludó a su sobrina por su cumpleaños con una dura crítica a Wanda Nara: “Hay madres que solo paren”

Diego y Ángela Torres emocionaron al revelar en vivo la triste historia de uno de sus hits: “¿Se puede decir eso?”

Ángela Torres sorprendió al contar cuál es su verdadero nombre y el de Diego Torres: “Este dato les va a cambiar la vida”