Qué es el modo conducción Smart y cómo mejora la experiencia de manejo tanto en vías urbanas como en carretera

Los modelos más modernos cuentan con pantallas táctiles y funciones que se enfocan en diferentes necesidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales factores que los conductores consideran al elegir un vehículo es la disponibilidad de tecnologías que hagan más ágil y segura la conducción en distintos escenarios.

Los fabricantes de autos incorporan cada vez más sistemas y modos de manejo que permiten adaptar la respuesta del auto a las necesidades del usuario y del trayecto, resultando en una experiencia más cómoda y eficiente tanto en ciudades como en viajes fuera de ellas.

Hoy, la versatilidad de los modos de conducción se ha posicionado como uno de los atributos clave en modelos recientes. SUV medianos como el Renault Boreal, cuentan con modos de conducción interesantes como el modo Smart o inteligente que permiten adaptar la conducción a la forma de manejo del conductor.

Qué distingue al modo conducción Smart de otros sistemas de manejo

La tecnología permite identificar la habilidad del conductor y ayudarlo durante el recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo Smart utiliza algoritmos inteligentes para analizar la situación de manejo y aplicar cambios automáticos en la dirección, la respuesta del acelerador y la iluminación interna del vehículo.

El funcionamiento del modo Smart se apoya en sensores y procesadores que detectan variables del espacio y del propio auto, adaptando la configuración en tiempo real para facilitar una conducción fluida y segura.

El conductor puede concentrarse en el camino, mientras el vehículo ajusta su respuesta a las condiciones urbanas o de carretera, incrementando el nivel de experiencia.

Por qué son útiles los modos de conducción en un vehículo

Modelos como el Renault Boreal cuentan con varios modos de manejo. (Foto: Infobae)

En los autos modernos, los modos de conducción constituyen sistemas electrónicos que ajustan diversos parámetros del vehículo para responder a condiciones específicas de manejo.

Estas configuraciones modifican variables como la sensibilidad del pedal del acelerador, el peso de la dirección, el esquema de iluminación ambiental e incluso el comportamiento del motor, según lo solicitado por el conductor o las condiciones de la vía.

Estas funcionalidades permiten que un mismo vehículo ofrezca diferentes sensaciones al volante y mejore aspectos como: el consumo de combustible, la tracción y la seguridad según el trayecto.

El objetivo consiste en proporcionar una experiencia personalizada que facilite la adaptación tanto a zonas urbanas de tráfico denso como a rutas de alta velocidad.

Cuáles son los modos de conducción más habituales

El modo Eco ayuda a reducir el combustible de combustible. (Imagen ilustrativa Infobae)

Modelos como el Renault Boreal integra el sistema de regulación Multi-Sense, que permite seleccionar entre cinco modos: Eco, Comfort, Sport, Perso y un modo Smart.

Las opciones más comunes en los modelos recientes incluyen el modo Eco, que prioriza la eficiencia energética; el Comfort, orientado al bienestar de los ocupantes; el Sport, que incrementa la respuesta y la deportividad; así como el modo personalizado, donde el conductor elige los parámetros a su gusto.

De qué forma funcionan los sistemas de asistencia de conducción de un auto

Modelos de autos recientes destacan por reunir un paquete completo de tecnologías, entre las que sobresalen el frenado automático de emergencia (AEB), que interviene ante la posibilidad de un choque con vehículos, ciclistas o peatones.

Este tipo de opciones permiten reducir los siniestros en la ciudad por descuidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros sistemas de seguridad comprenden la alerta de colisión frontal, el asistente de mantenimiento de carril, advertencias visuales y sonoras por cambio involuntario de carril y el control de velocidad crucero adaptativo.

Asimismo, el detector de fatiga del conductor analiza los movimientos del volante y puede sugerir la pausa en el trayecto si detecta señales de cansancio.

Qué tecnologías complementan la experiencia de manejo en conectividad y confort

El desarrollo no se limita a los modos de conducción o a la seguridad. Los fabricantes incorporan sistemas de entretenimiento y conectividad como Google Play, que permite acceder a aplicaciones como Spotify, Waze o podcasts.

La compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay amplía la posibilidad de utilizar herramientas digitales, favoreciendo la interacción con dispositivos de manera sencilla y segura.