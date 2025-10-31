El botón mágico del auto para pasar de modo híbrido a eléctrico en segundos

El modo eléctrico de los vehículos Chery ofrece hasta 140 kilómetros de autonomía libre de emisiones y conducción silenciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vehículos que usan energías alternativas siguen evolucionando y hoy los conductores tienen la posibilidad de alternar su experiencia entre el modo híbrido y eléctrico a través de un botón. Una tecnología que Chery lanzó recientemente a través de su plataforma Chery Super Hybrid.

Esta innovación, que tuvimos la oportunidad de conocerla de primera mano en su lanzamiento, estará presente en modelos como el Tiggo 7 CSH, Tiggo 8 CSH y Tiggo 9 CSH.

En estos autos estas nuevas tecnologías logran adaptarse a las necesidades de los usuarios, quienes pueden aprovechar los beneficios del modo eléctrico para la ciudad y recorridos cortos y, por otro lado, lo que hace la tecnología hibrida para carretas más desafiantes. Todo gracias controlado por un botón.

Cómo funciona el botón para cambiar entre el modo híbrido y eléctrico

El corazón de esta innovación reside en la arquitectura dual del sistema motriz, combinando un motor térmico ACTECO 1.5 con uno o más motores eléctricos, según la versión del vehículo. La tecnología implementada asegura que el conductor puede, mediante un simple botón ubicado en el panel, determinar si quiere desplazarse en modo 100% eléctrico o activar la modalidad híbrida para trayectos más largos y exigentes.

La plataforma Chery Super Hybrid combina motores a gasolina y eléctricos para mayor autonomía y eficiencia.

En el modo eléctrico (EV), el vehículo aprovecha exclusivamente la energía contenida en sus baterías de litio, proporcionando una conducción libre de emisiones locales y silenciosa. Las cifras de autonomía exclusiva en este modo llegan a 140 kilómetros, dependiendo de factores como el modelo y las condiciones del entorno.

Cuando la carga de la batería disminuye o se escogen trayectos que demandan una mayor performance, el sistema gestiona el traspaso al modo híbrido (HEV), donde el motor térmico y los motores eléctricos trabajan en conjunto para maximizar el alcance y la eficiencia del auto.

Lo relevante de este sistema radica en la posibilidad de transicionar entre ambos modos sin interrupciones ni ruidos perceptibles, con una diferencia de menos de un decibelio en niveles de ruido y vibración gracias a la configuración avanzada de reducción NVH (Noise, Vibration, Harshness).

El traspaso puede suceder de manera completamente automática acorde a la gestión electrónica del vehículo, o de forma manual mediante el botón, lo que otorga un control total al conductor en función de sus preferencias y necesidades.

El modo híbrido se activa automáticamente o manualmente para trayectos largos, optimizando el rendimiento en carreteras exigentes. (Chery)

Más tecnologías que cambian la experiencia de conducción actualmente

Los vehículos con tecnología Chery Super Hybrid también integran sistemas de frenado regenerativo que recuperan energía durante la desaceleración y frenadas, recargando la batería según la intensidad deseada (ajustable en niveles bajo, medio o alto) y utilizando los motores eléctricos en lugar de los frenos convencionales.

Este mecanismo optimiza el consumo y la autonomía total, permitiendo un uso intensivo en el entorno urbano, donde las detenciones frecuentes multiplican la energía recuperada.

Combinando estos sistemas, los modelos mencionados pueden lograr consumos en modo mixto de 77 kilómetros por galón (20,3 km/l), cifras que representan una mejora significativa respecto a tecnologías anteriores.

Las pruebas en diferentes geografías y climas del mundo, incluyendo recorridos de larga distancia en Latinoamérica, Malasia, México, Sudáfrica, Europa, Australia, Canadá y Estados Unidos, demuestran el potencial real de superar los 1.200 kilómetros de autonomía sin experimentar la habitual “ansiedad de autonomía” asociada con vehículos eléctricos puros.

El sistema de frenado regenerativo recupera energía durante la desaceleración y recarga la batería en diferentes niveles de intensidad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Chery colisiona un auto a 50 km/h para mostrar su resistencia

Chery realizó una prueba de choque con solapamiento pequeño de 15° en el Centro de Pruebas de la marca. La TIGGO 9 superó con éxito uno de los tests más exigentes del sector.

Más de 500 personas presenciaron la colisión en tiempo real a 50 km/h entre dos unidades TIGGO 9. Tras el impacto, ambas cabinas conservaron su integridad sin deformaciones, los sistemas de retención funcionaron correctamente y las puertas se abrieron con normalidad, garantizando un acceso rápido a los ocupantes.

Según Gavin Liang, subgerente general de Chery, la verdadera seguridad implica guiar y neutralizar las fuerzas del impacto para salvaguardar vidas, principio que la TIGGO 9 materializa con su arquitectura inteligente y tecnología de seguridad avanzada.

Esta prueba forma parte del programa “Ultimate Safety Exploration Tour” y se respalda en logros recientes como las cinco estrellas Euro NCAP y ANCAP obtenidas por varios modelos de la marca.