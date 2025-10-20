Tecno

Estos son los tres errores más comunes al comprar un vehículo nuevo

Al adquirir un auto recién salido de fábrica se suele optar por el precio, pero existen descuidos frecuentes que pueden impactar en la inversión, el mantenimiento y la seguridad a largo plazo

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Hay una amplia gama de
Hay una amplia gama de modelos que se enfocan en diferente tipo de conductores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compra de un vehículo nuevo es para miles de familias y profesionales un logro financiero y personal. En Colombia, las proyecciones para el cierre de 2025 anticipan la venta de más de 239.000 vehículos nuevos, lo que supone un incremento de 28% frente a los 186.000 matriculados durante 2024.

El auge en la adquisición de vehículos nuevos evidencia el valor que otorgan los compradores a contar con movilidad propia, tecnología reciente y la tranquilidad de una garantía vigente.

Aun así, detrás del entusiasmo por estrenar, suele haber desconocimiento sobre aspectos clave del proceso. Evitar ciertos errores comunes puede marcar la diferencia entre una experiencia positiva y futuros inconvenientes de seguridad, gasto y servicio.

Por qué no se debe elegir solo por precio un vehículo nuevo

Para la mayoría el presupuesto
Para la mayoría el presupuesto es reducido pero no quieren abandonar calidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con marcas como Nissan, uno de los errores más frecuentes radica en enfocarse únicamente en el precio inicial del vehículo. Muchas personas priorizan el valor de compra sin analizar el costo total de propiedad a lo largo de la vida útil del auto.

Ese costo abarca factores como mantenimiento preventivo, acceso a repuestos originales, servicios de garantía, y la calidad de la red de talleres de la marca.

Optar por la alternativa económicamente más baja puede parecer ventajoso, pero una evaluación incompleta deja de lado gastos ocultos y limitaciones que aparecen posteriormente.

El respaldo posventa y la presencia local de la marca resultan prioritarios para prevenir complicaciones. Un servicio técnico adecuado facilita diagnósticos rápidos, provee piezas originales y prolonga la vida útil del vehículo.

Qué pasa si la seguridad activa del auto se deja en segundo plano

Es un componente clave para
Es un componente clave para reducir accidentes en la vía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atraídos por la estética, la conectividad o elementos de confort, muchos compradores relegan la importancia de los sistemas de seguridad.

Estos componentes, como el frenado automático, la alerta de colisión frontal, la asistencia de carril o la visión 360°, no están presentes en todos los modelos del mercado. La ausencia de estas tecnologías incrementa el riesgo ante situaciones de emergencia vial, sobre todo en ciudades con alta accidentalidad.

Según las pautas de Nissan, analizar la ficha técnica, consultar premios o reconocimientos otorgados al modelo, y pedir información precisa sobre los sistemas de asistencia a la conducción es imprescindible.

Además, se debe priorizar la compra de autos integrados con estos sistemas como parte de la configuración estándar, evitando asumir que todos los modelos nuevos cumplen con estos parámetros de seguridad.

Por qué el mantenimiento y la garantía es clave al momento de comprar un auto

Si no hay una revisión
Si no hay una revisión de este factor, las reparaciones resultarán muy costosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra equivocación común es desestimar el enfoque de mantenimiento y garantía ofrecido por la marca. Algunos usuarios asumen que cualquier taller puede encargarse de las revisiones, buscando reducir gastos.

Esta decisión puede anular la garantía del fabricante, generar averías mayores y encarecer las reparaciones. Según el fabricante, un mantenimiento mal realizado o fuera de los estándares exigidos representa un riesgo financiero y técnico para el propietario.

Verificar la cobertura del servicio posventa, la certificación y la transparencia de los procesos es fundamental. Una red de talleres autorizados no solo conserva la validez de la garantía, protege el valor de reventa y evita problemas legales en caso de reclamaciones futuras.

Qué hacer antes de concretar la compra de un auto para no perder la inversión

Tomarse el tiempo de analizar
Tomarse el tiempo de analizar cada detalles influye en su preservación y reventa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de concretar la compra, solicitar información detallada sobre el plan de mantenimiento y la red de talleres autorizados puede evitar contratiempos. El gerente nacional de posventa de Nissan, Abel Manotas, advierte: “Lo realmente importante es cómo se cuida el vehículo después de la compra”.

Las condiciones de la garantía, la frecuencia de los mantenimientos incluidos y la transparencia de los costos asociados varían de una marca a otra.

Entre las medidas a seguir, revisar la cobertura, preguntar por los premios en seguridad y consultar la disponibilidad de tecnología de asistencia se enmarcan como pasos determinantes.

Contar con información clara sobre los servicios posventa, las condiciones de la garantía y los canales de contacto ante eventualidades contribuye a una experiencia positiva y sin sorpresas.

Temas Relacionados

ErroresCompraVehículoAutoInversiónTecno Autos y MovilidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué conviene apagar el WiFi del celular antes de irse a dormir: una solución que ayudará a descansar

Desactivar el WiFi reduce el consumo de batería y prolonga la vida útil del teléfono durante la noche

Por qué conviene apagar el

Cómo identificar una voz clonada con IA durante una llamada y evitar caer en una estafa

Los fraudes más comunes son la emergencia familiar en emergencia y la suplantación de voz del dueño de una empresa

Cómo identificar una voz clonada

Cómo convertir el celular un router y tener WiFi gratis durante un viaje

El uso del hotspot puede agotar la batería y el plan de datos del teléfono rápidamente

Cómo convertir el celular un

MacKenzie Scott, exesposa de Jeff Bezos, vende casi la mitad de sus acciones de Amazon

La empresaria y filántropa redujo su participación en la compañía, un hecho que genera especulaciones sobre el impacto de esta decisión en sus futuras donaciones a organizaciones benéficas

MacKenzie Scott, exesposa de Jeff

Quién es Westcol, el streamer colombiano que rompió récord de audiencia global con Stream Fighters 4

El creador de contenido también cuenta con un sello discográfico y otras empresas de entretenimiento

Quién es Westcol, el streamer
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ciencia confirma que tener

La ciencia confirma que tener amigos y una vida social activa retrasa el envejecimiento celular

Llega el Cybermonday 2025: cuándo será y qué descuentos prepara

Fue a la costanera de Rosario con su novia y los asaltaron: a él lo empujaron al vacío y murió

Reportan fallas en pagos y transferencias por la caída de un servicio web global: afecta a apps bancarias y billeteras digitales

Detuvieron a un concejal electo de La Libertad Avanza por amenazar a su pareja con un arma

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y Rusia ajustan

Estados Unidos y Rusia ajustan los preparativos de la cumbre entre Trump y Putin en Budapest

Una Honduras de oportunidades: el 30 de noviembre trasformaremos la patria con trabajo y visión

Salud mental en Colombia: EPS responde tras denuncia de joven paciente

Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener derecho a terminar tu vida cuando estés listo”

Los nuevos tratamientos para microplásticos siguen avanzando: cuáles son las pruebas de su eficacia

TELESHOW
Chechu Bonelli estaría iniciando un

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en pleno viaje de egresadas: “Si Mahoma no va a la montaña...”

El divertido guiño de Juana Viale al conflicto entre la China Suárez y Pampita: “Palta como en el motorhome”

Catherine Fulop tendrá que ser operada luego de la caída en el show de Erreway: los detalles