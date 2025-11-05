Paso a paso para descargar e instalar de manera segura y correcta Google Chrome

Google Chrome en todos tus dispositivos: cómo descargar, instalar y mantener actualizado el navegador líder en seguridad - (Google)

Google Chrome es el navegador web más elegido en el mundo tanto por usuarios particulares como por empresas. Su popularidad se debe a la facilidad de uso, su velocidad, la integración con los servicios de Google y las funciones de seguridad integradas.

Descargarlo e instalarlo correctamente desde fuentes oficiales resulta fundamental para evitar problemas y garantizar una experiencia óptima en cualquier dispositivo, ya sea ordenador, tablet o smartphone.

Descargar Google Chrome de forma oficial

El navegador se encuentra disponible de manera gratuita. Para evitar archivos maliciosos o versiones manipuladas, siempre se debe utilizar la página oficial de Google.

Instalar Chrome correctamente: claves para proteger tu dispositivo y optimizar la navegación en todos tus equipos - (Reuters)

Antes de cualquier descarga, es recomendable comprobar que tu dispositivo cumple los requisitos del sistema establecidos para Google Chrome, sea en Windows, macOS, Android o iOS.

Guía para ordenadores con Windows

El proceso de instalación para computadoras Windows es sencillo. Primero, visita el sitio oficial de Chrome usando cualquier navegador disponible en tu equipo. Una vez allí, selecciona la opción para descargar el instalador. Descarga el archivo y, cuando termine, ejecútalo. El sistema puede mostrar un mensaje de advertencia solicitando permisos: haz clic en “Sí” para que la instalación avance.

Durante el procedimiento, Chrome puede pedirte que lo configures como navegador predeterminado. Además, si antes utilizabas otro navegador, como Firefox o Edge, el instalador ofrece la oportunidad de importar tus marcadores, contraseñas o configuraciones personalizadas para que la transición sea más cómoda. Cuando finalice la instalación, Chrome se abrirá automáticamente.

En ocasiones, la descarga directa puede no funcionar por problemas de red o restricciones en tu equipo.

Instalación segura de Google Chrome: desde la descarga inicial hasta la personalización en ordenadores y móviles - GOOGLE

Google también proporciona un instalador alternativo para utilizar en modo offline. Esta opción permite descargar el archivo de instalación desde otro ordenador y luego copiarlo al equipo de destino mediante una memoria USB o similar.

Instalación segura en Mac

Quienes utilizan computadoras Apple con sistema macOS 12 Monterey o versiones posteriores deben dirigirse a la web de Google Chrome, descargar el archivo “googlechrome.dmg” y abrirlo.

En la ventana que se muestra, arrastra el icono del navegador a la carpeta “Aplicaciones”. Es posible que el sistema solicite la contraseña de administrador. Si no cuentas con ella, puedes mover Chrome a otra ubicación modificable, como el escritorio, aunque lo recomendable es dejarlo en “Aplicaciones” para facilitar las actualizaciones automáticas. Recuerda expulsar la imagen de disco tras instalar para eliminar archivos temporales.

Descargar e instalar Chrome en Android

Para instalar Chrome en un teléfono o tablet Android (versión 10 o superior), el proceso es directo:

Utilizar los canales oficiales, activar las actualizaciones automáticas y ajustar preferencias de sincronización asegura una navegación fluida y minimiza riesgos frente a amenazas online

Accede a la aplicación Google Play Store. Busca “Chrome” utilizando la barra de búsqueda superior. Selecciona la opción oficial y toca “Instalar”. Cuando finalice la instalación, verás el icono en la pantalla de inicio o en la lista de todas las aplicaciones. Toca para abrir.

Si detectas fallos en el funcionamiento o errores, puedes desinstalar y reinstalar Chrome y así solucionar la mayoría de inconvenientes.

Cómo obtener Chrome en iPhone o iPad

Los dispositivos Apple con sistema operativo iOS 17 o posterior admiten Google Chrome como navegador alternativo:

Abre la tienda de aplicaciones App Store. Escribe “Chrome” en la barra de búsqueda. Selecciona “Obtener” y, si es necesario, ingresa la contraseña de tu ID de Apple o utiliza Face ID/Touch ID. Una vez instalado, accede a Chrome desde la pantalla de inicio.

En esta plataforma también es posible configurar Chrome como navegador predeterminado desde los ajustes del sistema. La aplicación permitirá importar marcadores y contraseñas desde otros navegadores móviles si lo deseas.

Recomendaciones finales de seguridad

Para mantener tu navegador y tus datos protegidos, descarga e instala solo desde los canales oficiales: el sitio de Google, Google Play Store o App Store. Verifica periódicamente la existencia de actualizaciones y permite su instalación automática siempre que sea posible.

Si eliminas Chrome, puedes reinstalarlo en cualquier momento sin perder tus preferencias si sincronizas tu cuenta de Google.

Contar con Google Chrome correctamente instalado y actualizado será clave para asegurar una experiencia de navegación más segura, eficiente y personalizada en todos tus dispositivos.