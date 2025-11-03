Google añade nueva función a Chrome para completar pasaporte y licencia de conducción automáticamente

Google añadió nuevas funciones de autocompletado en Chrome para facilitar el llenado de formularios web. (Google)

Google ha incorporado nuevas funciones de autorrelleno en Chrome para facilitar aún más la gestión de formularios en la web.

Ahora, el navegador no solo puede rellenar automáticamente datos habituales como nombre, apellido, dirección e información de pago, también ofrece la posibilidad de completar campos específicos como el número de pasaporte, la licencia de conducir y datos del vehículo, incluyendo la matrícula o el VIN.

Según indica Google, Chrome comprende de manera más eficiente los formularios complejos y los diferentes requisitos de formato, lo que contribuye a una mayor precisión y comodidad para los usuarios al navegar y completar trámites en línea.

Google señala que Chrome ahora interpreta mejor formularios complejos y formatos distintos, mejorando precisión y comodidad al completar trámites online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas nuevas opciones de autorrelleno agilizan procesos que antes requerían introducir información manualmente, haciendo que gestionar documentos y registros personales sea mucho más sencillo y seguro en cualquier sitio web.

“Cuando introduzcas información relevante en un formulario, Chrome solo guardará estos datos con tu permiso y los protegerá mediante cifrado. Antes de completar la información guardada, Chrome te pedirá confirmación, para que mantengas el control total de tus datos”, explica la empresa.

“Estas actualizaciones están disponibles globalmente en todos los idiomas, y planeamos admitir aún más tipos de datos en los próximos meses”, agregan.

Estas mejoras aceleran procesos que antes requerían ingresar datos manualmente, haciendo más simple y seguro gestionar información personal en la web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve el autorelleno de Chrome

El autorrelleno de Chrome es una herramienta diseñada para agilizar y simplificar el proceso de completar formularios en línea.

Su función principal es guardar y aplicar automáticamente información personal, como nombres, apellidos, direcciones, teléfonos, correos electrónicos y datos de pago, en los campos correspondientes, cada vez que se presentan formularios similares en diferentes sitios web. Esto ahorra tiempo al usuario y reduce errores por tecleo repetitivo.

Por ejemplo, cuando compras en una tienda en línea, Chrome puede completar automáticamente tu nombre, dirección de envío y los datos de tu tarjeta de crédito, evitando que tengas que escribirlos en cada transacción.

Es útil al registrarse en sitios web, donde el navegador puede rellenar tus datos personales, correo electrónico y contraseña de manera segura.

El autocompletado de Chrome ayuda a completar formularios online de forma rápida y sencilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recientemente, Chrome ha ampliado sus capacidades de autorrelleno para incluir información como número de pasaporte, licencia de conducir y datos de vehículos como la matrícula o el VIN (número de identificación del vehículo).

Así, al gestionar trámites gubernamentales o solicitar servicios relacionados con tu auto, puedes completar en segundos los formularios solicitados.

Gracias al autorrelleno, los usuarios disfrutan de una experiencia más rápida, cómoda y segura, minimizando la posibilidad de cometer errores y protegiendo sus datos personales mediante sistemas de cifrado y almacenamiento seguro.

Resulta útil al registrarse en sitios web, ya que el navegador puede ingresar datos personales y credenciales de forma segura. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo/File Photo/File Photo

Cómo eliminar la información guardada para autorelleno

Para eliminar la información guardada para autorelleno, se deben seguir estos pasos:

Abre Chrome en tu ordenador. En la parte superior derecha, seleccione ‘Más’. Seleccione ‘Eliminar datos de navegación‘. Selecciona un intervalo de tiempo, como ‘Última hora’ o ‘Todo el tiempo’. En ‘Avanzado’, seleccione ‘Autocompletar datos de formulario‘.

Este método no elimina la información de pago ni las direcciones almacenadas en Google Pay.

Cuándo eliminar información de autorelleno en Chrome

Es recomendable eliminar la información de autorrelleno en Chrome en las siguientes situaciones:

Cambio o actualización de datos personales: Si has cambiado tu dirección, número de teléfono, información de pago o cualquier otro dato almacenado, borrar los datos antiguos evita errores en futuros formularios.

Al hacer trámites oficiales o solicitar servicios para tu vehículo, Chrome permite completar formularios en segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Robo, extravío o expiración de documentos: Si pierdes una tarjeta de crédito, tu licencia de conducir, pasaporte o cualquier documento registrado, elimina esa información para no completar formularios con datos desactualizados o inseguros.

Uso compartido del dispositivo: Si otras personas tienen acceso a tu computadora o dispositivo, eliminar tu información de autorrelleno protege tu privacidad y evita que se complete automáticamente en sus formularios.

Venta, donación o entrega del equipo: Antes de vender, regalar o dar de baja un dispositivo, borra todos los datos de autorrelleno para proteger tu identidad y tus cuentas.

Por motivos de seguridad: Si sospechas que tu información puede haber sido comprometida, o simplemente prefieres no guardar ciertos datos en el navegador, es mejor eliminarlos.

Eliminar la información de autorrelleno ayuda a mantener la seguridad, privacidad y precisión de tus datos mientras navegas por internet.