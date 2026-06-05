Tributo al Rebe de Lubavitch: el legado de un líder de la comunidad judía y la preparación de un noche dedicada a su memoria

“El Rebe de Lubavitch es un líder judío con una influencia general en el mundo para beneficiar al mundo, para elevar al mundo, espiritualizar al mundo, introducir luz en un mundo que muchas veces nos parece muy oscuro y de alguna manera nos genera incertidumbres”, define el rabino Tzvi Grunblatt, representante de la comunidad Jabad en Argentina. En las vísperas de un nuevo aniversario de su desaparición física -serán treinta y dos años el 18 de junio-, la organización invita a una noche de inspiración, luz y legado en acción con el Tributo al Rebe este lunes 8 de junio en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad.

El encuentro de la comunidad contará con la presencia del presidente Javier Milei, quien profesa una admiración por el líder judío al punto de haber asistido el último 8 de marzo en carácter de una visita privada a “El Ohel”, el lugar donde descansan los restos del Rebe en Manhattan. No fue la primera vez del presidente en el sepulcro del líder espiritual: para Milei, la figura es central en la tradición religiosa y en la vida de la comunidad judía.

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Asimismo, el evento tendrá la participación especial de Yosef Chaim Ohana, un ex secuestrado liberado de la Franja de Gaza tras pasar más de dos años en túneles, en un encuentro que buscará vincular su experiencia de cautiverio y liberación con la idea de que la fortaleza espiritual puede imponerse a la adversidad material. El invitado, que llegará al país junto con su padre, Avi Ohana, fue uno de los últimos secuestrados en recuperar la libertad en la última jornada de liberaciones. Durante el acto ambos relatarán sus vivencias: el hijo, desde el encierro y los vejámenes sufridos en Gaza; el padre, desde la espera y la búsqueda de su liberación.

Javier Milei participará del homenaje al Rebe de Lubavitch, a quien visitó en El Ohel de Manhattan por su lugar central en la tradición judía

“Veintitrés días estuvo el padre al lado de la tumba del Rebe de Lubavitch para pedir la compasión del cielo para lograr su liberación -aseveró Grunblatt-. Será de mucha inspiración, de mucha fortaleza y esto concuerda con el tributo al Rebe, porque coincide con uno de los mensajes fundamentales de este líder judío que cada vez tiene mayor impacto. La gente lo conoce más a través del Ohel, su lugar en Nueva York, donde están sus restos, donde muchísima gente de todos los credos van ahí a pedir, a inspirarse, a elevarse, a purificarse”.

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Uno de sus puntos centrales del mensaje del Rebe -según la visión del rabino- es que la fortaleza espiritual es la que doblega, domina y logra la victoria frente a los diferentes avatares que vienen del mundo físico, del mundo material. Desarrolla: “Cuando hay espíritu, cuando hay objetivo, cuando hay conciencia de la misión que cada uno tiene en este mundo, entonces la vida es otra, la luz es otra, el enaltecimiento es otro. Cada día es un día. Y ese es justamente uno de los puntos revolucionarios del Rebe: que cada acción buena, cada mitzvá, cada acto de caridad, de solidaridad, tefilín, velas de Shabat, cada mitzvá tiene una fuerza infinita, ya que la fuente de todo acto de bien, la fuente de toda mitzvá es Dios, que es infinito. En cada mitzvá está esta energía infinita. Y por eso el Rebe movilizó a que cada individuo haga acciones de bien en el mundo, a pesar que él piensa que es un individuo que pasa desapercibido, que no tiene ninguna influencia. No es así. El Rebe nos enseñó lo que es la reacción en cadena de los actos de bien. Un acto de bien motiva a otro acto de bien, y eso se va multiplicando y multiplicando”.

“Son treinta y dos años desde su desaparición física en 1994, pero su mensaje, su persona, es cada vez más grande. Estamos con la convicción y la fe de que fortaleciendo la bondad, fortaleciendo la fe en Dios, fortaleciendo el cumplir sus mandatos de no robar, no matar, no cometer adulterio, creer en Dios, ser justo, no hacer sufrir un animal, transformaremos finalmente este mundo en un gran jardín, como lo dicen nuestros sabios en los midrashím, un lugar que va a ser el mundo de las profecías mesiánicas, el mundo de la paz universal, el conocimiento universal de Dios, la abundancia material y espiritual para todos sin excepción”, concluyó el rabino Tzvi Grunblatt en un mensaje grabado para Infobae.

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El Rebe de Lubavitch asumió la jefatura del movimiento Lubavitch en 1950 y murió en 1994, dos años después de sufrir un derrame cerebral

La historia del Rebe de Lubavitch

Jabad Argentina define a Rabí Menajem Mendel Schneerson -su nombre original- como uno de los hombres de mayor impacto positivo de los últimos 100 años, responsable del resurgimiento de la vida espiritual religiosa judía a nivel global en la era post-Holocausto con la creación de 5.300 centros comunitarios, educativos y de ayuda social en todo el mundo.

Hijo del renombrado cabalista, erudito talmúdico y líder Rabino Levi Yitzchak y la Rebetzin Chana Schneerson, nació en 1902, el día 11 de Nisán, en Nikolaev, Rusia. Su coraje e ingenio se convirtieron en leyenda cuando, durante el exilio de su esposo por los soviéticos a una aldea remota en la Rusia asiática, trabajó para hacer tintas con hierbas que recogía en los campos, para que el Rabino Levi Yitzchak pudiera seguir escribiendo su comentario sobre la cábala y otros temas de la Torá.

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El acto vinculará la experiencia de cautiverio en Gaza con el mensaje del Rebe de Lubavitch sobre la fortaleza espiritual frente a la adversidad material

A los nueve años, Menachem Mendel se zambulló en el Mar Negro y salvó a un niño que había remado mar adentro y perdió el control de su pequeña embarcación. Esa capacidad de percibir a “vidas en peligro” dominó su conciencia; de judíos ahogándose en la asimilación, la ignorancia o la alienación, y nadie escuchando sus gritos de ayuda: judíos en el campus, en comunidades aisladas, bajo regímenes represivos. Para entonces, era considerado un prodigio de la Torá, a la que le dedicó prácticamente toda su adolescencia.

Se casó en Varsovia con la hija del sexto Rebe, la rebetzin Chaia Mushka, estudió en la Universidad de Berlín y luego en la Sorbona de París, antes de recalar en los Estados Unidos, el lunes 23 de junio de 1941, después de haber sido milagrosamente rescatados del holocausto. Regó la Torá, el judaísmo y las enseñanzas, y por insistencia de su suegro, el rabino Yosef Yitzchak Schneersohn, comenzó a publicar sus anotaciones a varios tratados jasídicos y cabalísticos, así como una amplia gama de respuestas sobre temas de la Torá. Así es que alcanzó popularidad global.

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Tras el fallecimiento de su mentor en 1950, el rabino ascendió a regañadientes a la jefatura del movimiento Lubavitch, que adquirió una trascendencia en todo el mapa gracias a su filosofía de difusión. El lunes 2 de marzo de 1992, mientras rezaba en la tumba de su suegro y predecesor, sufrió un derrame cerebral que paralizó su lado derecho y le robó la capacidad de hablar. Falleció dos años y tres meses después, la mañana del 12 de junio de 1994.