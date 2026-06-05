Reparación histórica por ataque canino en Chubut: $5 millones para la víctima

El dueño de un pitbull deberá pagar $5 millones en concepto de indemnización a una víctima del ataque de su perro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección ciudadana y la tenencia responsable de mascotas han sumado un precedente relevante en la región. El Ministerio Público Fiscal impulsó una resolución inédita en Lago Puelo en la provincia de Chubut, luego de que se produjera un ataque en la vía pública por parte de un perro de raza potencialmente peligrosa.

La intervención judicial derivó en una reparación económica significativa para la víctima y marcó un punto de inflexión en la aplicación de políticas orientadas a la prevención y la concientización social.

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El episodio ocurrió durante el mediodía, cuando un peatón transitaba por la vereda de una zona comercial. De manera inesperada, un can de raza Pitbull salió desde el interior de un comercio local, accediendo directamente a la calle por la ausencia total de medidas de seguridad. La falta de rejas, puertas de contención o carteles de advertencia permitió que el animal atacara al transeúnte, quien sufrió heridas graves por mordedura.

La confidencialidad del proceso obligó a las autoridades judiciales a resguardar tanto las identidades de las partes como la localización exacta del incidente. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal destacó la efectividad del abordaje adoptado en esta instancia, subrayando el valor de la resolución acordada entre las partes y la rápida reparación para el damnificado.

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De acuerdo a lo informado por la web del Ministerio Público de Chubut, la audiencia de conciliación se celebró en el Juzgado de Paz de Lago Puelo y concluyó con un acuerdo que evitó la judicialización plena del caso. El propietario del animal aceptó abonar 5 millones de pesos en concepto de reparación económica a la víctima. Esta cifra fue efectivizada durante la instancia conciliatoria, permitiendo dar por concluido el expediente en términos legales.

El funcionario Natanael Abad explicó: “Esto se da en el marco de una política que estamos teniendo de instruir las contravenciones derivadas de mordeduras de perros, e incluso en casos graves estamos iniciando legajos por lesiones culposas”. La declaración de Abad refleja el cambio de paradigma en el tratamiento de incidentes provocados por animales domésticos, priorizando la reparación directa y la prevención de conductas negligentes.

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El acuerdo alcanzado establece un antecedente para futuras intervenciones judiciales ante ataques similares, reforzando la responsabilidad civil de los dueños y exigiendo la adopción de barreras de seguridad en comercios y viviendas donde residen animales de razas consideradas peligrosas.

Desde el órgano acusador se remarcó que la intervención no solo busca compensar los daños físicos y psicológicos sufridos por la víctima. El otro objetivo central es fomentar la toma de conciencia en la comunidad sobre la importancia de la tenencia responsable y la obligación legal de garantizar entornos seguros tanto en espacios privados como en la vía pública.

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Las autoridades advirtieron que la instrucción penal y contravencional sistemática de estos hechos apunta a que los propietarios implementen medidas efectivas —como cerramientos, señalización y supervisión— para evitar nuevas situaciones de riesgo. Según el Ministerio Público Fiscal, la respuesta rápida y el resarcimiento inmediato contribuyen a disminuir la reincidencia y a fortalecer la protección de quienes circulan por áreas urbanas.

El hecho ocurrió en la localidad chubutense de Lago Pueblo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro ataque de un pitbull

A fines de marzo último, un perro atacó a una nena de seis años en la zona norte de Rosario en una vivienda ubicada sobre el pasaje San Cayetano al 1400. La situación obligó a familiares y vecinos a intervenir de inmediato, llegando a asfixiar al animal para lograr que soltara a la menor, identificada como Kimberly. El hecho ocurrió mientras la niña jugaba en casa de una amiga, en un ambiente que le resultaba habitual.

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Kimberly se encontraba en la casa de una vecina de su edad cuando el perro de raza pitbull, propiedad de la familia anfitriona, se abalanzó de manera imprevista y comenzó a morderla.

El ataque se produjo en una pequeña casita de madera ubicada en la planta alta de la vivienda y se volvió cada vez más peligroso al notar que el animal no soltaba a la niña pese a los intentos desesperados de los adultos presentes.

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Rápidamente, tanto el hijo de la mujer como otros dos vecinos debieron intervenir, utilizando una soga para asfixiar temporalmente al perro en un intento por liberar a Kimberly.

Los presentes recurrieron a diferentes métodos para que el pitbull abriera la mandíbula, incluyendo golpes en la cabeza y maniobras con una soga.

Solo después de varios minutos de tensión lograron liberar a la menor, aunque el animal, en el proceso, volvió a morderla en otra zona del cuerpo.

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Tras el rescate, Kimberly fue trasladada en un vehículo particular al Hospital de Niños Zona Norte, donde recibió atención médica urgente. Las heridas incluyeron lesiones en la cabeza, rostro, piernas, glúteos y un brazo. La niña requirió tres puntos de sutura en la cabeza y tres en las nalgas, en total recibió seis puntos de sutura en distintas heridas.

La Brigada Ecológica y de Rescate Animal de la Unidad Regional II se hizo presente en la vivienda y tomó custodia del animal, que fue atendido por una herida y quedó al resguardo de familiares de los propietarios. La propietaria del pitbull fue demorada por la policía para los trámites correspondientes, mientras la causa fue caratulada en forma preliminar como lesiones por mordedura de can.

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