Política

Cómo funcionará el sistema digital que deberán implementar las farmacias para el retiro de medicamentos

Con el objetivo de eliminar el uso de papeles, las farmacias deberán validar y registrar cada transacción de manera digital. Además, otorgaron un plazo máximo de 180 días para su adecuación

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Primer plano de dos manos entregando y recibiendo un frasco de medicamentos y un blíster de pastillas en el mostrador de una farmacia.
La medida impulsa el uso obligatorio de las recetas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de la segunda mitad del año, todas las farmacias deberán implementar sistemas de gestión digital para la validación y registro del acto de dispensa de medicamentos ambulatorios. Se trató de una medida implementada por el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene como objetivo eliminar el uso de soportes físicos y mejorar el registro para la realización de futuras auditorías.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 638/2026 en el Boletín Oficial, la modificación quedó oficializada este viernes a la madrugada. Así, el ministro de Salud, Mario Lugones, dispuso que “las farmacias deberán utilizar sistemas de gestión que adopten mecanismos digitales para la validación y registro del acto de dispensa de medicamentos ambulatorios”.

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Para este fin, las autoridades aprobaron el uso del token digital y de mecanismos equivalentes como métodos válidos para identificar a los pacientes al momento de retirar medicamentos. No obstante, aclararon que estos deben ser emitidos por plataformas que cuenten con mecanismos apropiados de registro y autenticación.

De la misma manera, la actualización de los sistemas de gestión también deberá seguir las pautas técnicas que definirá la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud, dependiente de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El nuevo sistema de registro digital ayudaría a almacenar cada uno de los retiros de medicamentos por paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos en los que una persona autorizada retire medicamentos en nombre del titular de la receta, esta podrá hacerlo mediante una autorización o credencial digital del paciente, ya sea por medio del uso del token digital o de mecanismos equivalentes. Por este motivo, los sistemas de información y plataformas vinculados a la salud digital deberán habilitar procedimientos seguros para garantizar la entrega solo a quienes estén debidamente autorizados.

Pese a que la persona cuente con la habilitación, las farmacias deberán solicitar y registrar en sus sistemas el documento de identidad de la persona que retire los medicamentos, ya sea el propio paciente o un tercero autorizado. Se aceptará cualquier documento emitido por autoridad competente, nacional o extranjera, que permita identificar de forma fehaciente a la persona. Este registro se asociará a la transacción como mecanismo adicional de validación.

Además, se establece que deberán conservar los datos de facturación correspondientes a cada acto de dispensa como respaldo secundario. En este sentido, anticiparon que estos registros podrán ser requeridos en auditorías, reclamos o controversias relacionadas con la entrega de medicamentos.

A la vez que la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud queda facultada para dictar normas complementarias o aclaratorias que sean necesarias para la correcta aplicación de la resolución, también podrá definir condiciones de contingencia en caso de interrupciones del sistema o falta de conectividad.

La aplicación del nuevo sistema digital será obligatoria para todos los organismos y entidades bajo la órbita o fiscalización del Ministerio de Salud. Por esto, las autoridades ministeriales deberán adoptar las disposiciones necesarias para la implementación. Los sujetos obligados deberán cumplir de inmediato, con un plazo máximo de 180 días corridos para completar las adecuaciones técnicas y operativas.

Por este motivo, las autoridades destacaron que la medida también busca fortalecer el sistema federal de salud, por medio del establecimiento de "criterios generales, lineamientos técnicos y herramientas de interoperabilidad, respetando las autonomías locales“.

Tras señalar que la diversidad de sistemas de gestión que utilizan las farmacias dificultan la integración e interoperabilidad sanitaria, resaltaron que esta medida garantizará "la continuidad asistencial, la seguridad del paciente y el acceso oportuno a los medicamentos“.

De la misma manera, destacaron que las tecnologías actuales "podrían aliviar la carga y minimizar los costos de tareas de gestión de la dispensa de medicamentos por parte de las farmacias". Esto también se extendería a la hora de aplicar los mecanismos de auditoría y fiscalización.

Por último, destacaron que el nuevo sistema digital de registro "constituye una herramienta confiable, eficaz e interoperable, orientada a modernizar los mecanismos de registración existentes en aras de mejorar la fiscalización de la autoridad sanitaria“.

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