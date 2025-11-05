‘Las guerreras K-pop’: este es el código oculto de Netflix para ver más películas y series similares

‘Las guerreras K-pop’ se ha convertido en la película más vista de Netflix gracias a su propuesta fresca, ritmo dinámico y fiel representación de la cultura pop coreana. (Netflix)

Dentro de la plataforma, existe un código secreto que permite descubrir más películas y series similares: 7424.

Al ingresar este código, aparecen títulos como ‘Demon Slayer’, ‘Circo Digital’, ‘Naruto’, ‘Komi-san no puede comunicarse’, entre otros. Esta función facilita a los usuarios encontrar contenido relacionado y ampliar su experiencia con propuestas animadas y de acción de gran popularidad.

De qué trata ‘Las guerreras K-pop’

Desde su estreno el 20 de junio, ‘KPop Demon Hunters’ —titulada ‘Las guerreras K-pop’ en Latinoamérica— se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Netflix este año.

La película, una producción de Sony Pictures Animation bajo la codirección de Maggie Kang y Chris Appelhans, combina la energía del K-pop con elementos de fantasía, acción sobrenatural y un destacado humor visual.

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, miembros del grupo ficticio HUNTR/X, quienes alternan su vida como ídolos del pop coreano con una misión secreta como cazadoras de demonios.

En este universo, su música posee un poder especial capaz de crear un campo de energía destinado a proteger a la humanidad de espíritus malignos que buscan devorar almas humanas.

El conflicto principal surge con la aparición de los Saja Boys, una boy band rival que en realidad son demonios liderados por Jinu, un personaje tan seductor como amenazante.

Mientras HUNTR/X lucha por mantener la armonía, Rumi debe enfrentarse a un secreto personal que pone en duda su lealtad, su fortaleza y su verdadera identidad.

Dónde ver ‘Las guerreras K-pop’

La película ‘Las guerreras K-pop’ (nombre original: KPop Demon Hunters) se encuentra disponible para ver en streaming a través de la plataforma Netflix.

No se aconseja recurrir a sitios no oficiales para ver ‘Las guerreras K-pop’, ya que estas páginas suelen estar asociadas a riesgos de ciberseguridad, incluyendo la presencia de malware, anuncios engañosos y enlaces fraudulentos.

Utilizar servicios de este tipo puede exponer información personal y poner en peligro tanto los dispositivos como las cuentas digitales.

Qué son los códigos ocultos de Netflix

Los códigos ocultos de Netflix son combinaciones numéricas que facilitan el acceso a categorías específicas dentro de la plataforma, permitiendo a los usuarios descubrir contenido que no siempre aparece en las recomendaciones habituales.

Aunque el catálogo de Netflix se presenta de manera personalizada en la página principal, muchos títulos quedan fuera del alcance visual si no se realiza una búsqueda directa.

Los códigos permiten explorar subgéneros y agrupaciones temáticas, desde películas clásicas de acción hasta animes, dramas románticos, documentales o producciones para niños.

Estos códigos pueden utilizarse desde un navegador web. Basta con ingresar la dirección “netflix.com/browse/genre/” seguida del código correspondiente (por ejemplo, netflix.com/browse/genre/7424 para acceder a anime).

Al hacerlo, se despliega una selección de títulos vinculados a esa temática, lo que facilita encontrar nuevas opciones adaptadas a los gustos de cada usuario. Existen listados en línea que recopilan cientos de estos códigos para distintas categorías y subgéneros, permitiendo una navegación mucho más precisa y variada.

Esta función, aunque no es ampliamente promocionada por la plataforma, resulta especialmente útil para quienes desean descubrir novedades, explorar géneros poco conocidos o profundizar en intereses muy específicos, optimizando así la experiencia de uso y personalización en Netflix.

Qué otros códigos ocultos de Netflix existen

Acción y aventuras: 1365

Comedias: 6548

Dramas: 5763

Terror: 8711

Ciencia ficción y fantasía: 1492

Documentales: 6839

Series de TV: 83

Películas de acción clásicas: 46576

Dramas basados en libros: 4961

Comedias románticas: 5475

Películas extranjeras de terror: 8654

Ciencia ficción de culto: 4734

Cine infantil: 783

Thrillers eróticos: 972

Películas románticas con escenas para adultos: 11881

Cine independiente de temática madura: 11079