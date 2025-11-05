Tecno

‘Las guerreras K-pop’: este es el código oculto de Netflix para ver más películas y series similares

Al ingresar esta combinación numérica, aparecen títulos como ‘Demon Slayer’, ‘Circo Digital’, ‘Naruto’, ‘Komi-san no puede comunicarse’, entre otros

Guardar
‘Las guerreras K-pop’ se ha
‘Las guerreras K-pop’ se ha convertido en la película más vista de Netflix gracias a su propuesta fresca, ritmo dinámico y fiel representación de la cultura pop coreana. (Netflix)

Las guerreras K-pop’ se ha posicionado como la película más popular de Netflix. Se destaca por su originalidad, ritmo vibrante y el retrato auténtico de la cultura pop coreana.

Dentro de la plataforma, existe un código secreto que permite descubrir más películas y series similares: 7424.

Al ingresar este código, aparecen títulos como ‘Demon Slayer’, ‘Circo Digital’, ‘Naruto’, ‘Komi-san no puede comunicarse’, entre otros. Esta función facilita a los usuarios encontrar contenido relacionado y ampliar su experiencia con propuestas animadas y de acción de gran popularidad.

Netflix cuenta con un código
Netflix cuenta con un código secreto, el 7424, que permite encontrar más producciones similares en la plataforma. REUTERS/Claudia Greco

De qué trata ‘Las guerreras K-pop’

Desde su estreno el 20 de junio, ‘KPop Demon Hunters’ —titulada ‘Las guerreras K-pop’ en Latinoamérica— se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Netflix este año.

La película, una producción de Sony Pictures Animation bajo la codirección de Maggie Kang y Chris Appelhans, combina la energía del K-pop con elementos de fantasía, acción sobrenatural y un destacado humor visual.

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, miembros del grupo ficticio HUNTR/X, quienes alternan su vida como ídolos del pop coreano con una misión secreta como cazadoras de demonios.

En este universo, su música posee un poder especial capaz de crear un campo de energía destinado a proteger a la humanidad de espíritus malignos que buscan devorar almas humanas.

Desde su estreno el 20
Desde su estreno el 20 de junio, ‘KPop Demon Hunters’ —conocida como ‘Las guerreras K-pop’ en Latinoamérica— se ha posicionado como uno de los grandes éxitos del año en Netflix. (Netflix)

El conflicto principal surge con la aparición de los Saja Boys, una boy band rival que en realidad son demonios liderados por Jinu, un personaje tan seductor como amenazante.

Mientras HUNTR/X lucha por mantener la armonía, Rumi debe enfrentarse a un secreto personal que pone en duda su lealtad, su fortaleza y su verdadera identidad.

Dónde ver ‘Las guerreras K-pop’

La película ‘Las guerreras K-pop’ (nombre original: KPop Demon Hunters) se encuentra disponible para ver en streaming a través de la plataforma Netflix.

No se aconseja recurrir a sitios no oficiales para ver ‘Las guerreras K-pop’, ya que estas páginas suelen estar asociadas a riesgos de ciberseguridad, incluyendo la presencia de malware, anuncios engañosos y enlaces fraudulentos.

Utilizar servicios de este tipo puede exponer información personal y poner en peligro tanto los dispositivos como las cuentas digitales.

La trama sigue a Rumi,
La trama sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, quienes combinan su vida como estrellas del K-pop con su labor secreta como cazadoras de demonios. (Netflix)

Qué son los códigos ocultos de Netflix

Los códigos ocultos de Netflix son combinaciones numéricas que facilitan el acceso a categorías específicas dentro de la plataforma, permitiendo a los usuarios descubrir contenido que no siempre aparece en las recomendaciones habituales.

Aunque el catálogo de Netflix se presenta de manera personalizada en la página principal, muchos títulos quedan fuera del alcance visual si no se realiza una búsqueda directa.

Los códigos permiten explorar subgéneros y agrupaciones temáticas, desde películas clásicas de acción hasta animes, dramas románticos, documentales o producciones para niños.

Usar servicios no oficiales puede
Usar servicios no oficiales puede comprometer datos personales y poner en riesgo dispositivos y cuentas digitales. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Estos códigos pueden utilizarse desde un navegador web. Basta con ingresar la dirección “netflix.com/browse/genre/” seguida del código correspondiente (por ejemplo, netflix.com/browse/genre/7424 para acceder a anime).

Al hacerlo, se despliega una selección de títulos vinculados a esa temática, lo que facilita encontrar nuevas opciones adaptadas a los gustos de cada usuario. Existen listados en línea que recopilan cientos de estos códigos para distintas categorías y subgéneros, permitiendo una navegación mucho más precisa y variada.

Esta función, aunque no es ampliamente promocionada por la plataforma, resulta especialmente útil para quienes desean descubrir novedades, explorar géneros poco conocidos o profundizar en intereses muy específicos, optimizando así la experiencia de uso y personalización en Netflix.

Qué otros códigos ocultos de Netflix existen

  • Acción y aventuras: 1365
  • Comedias: 6548
  • Dramas: 5763
  • Terror: 8711
  • Ciencia ficción y fantasía: 1492
  • Documentales: 6839
  • Series de TV: 83
  • Películas de acción clásicas: 46576
  • Dramas basados en libros: 4961
  • Comedias románticas: 5475
  • Películas extranjeras de terror: 8654
  • Ciencia ficción de culto: 4734
  • Cine infantil: 783
  • Thrillers eróticos: 972
  • Películas románticas con escenas para adultos: 11881
  • Cine independiente de temática madura: 11079

Temas Relacionados

Las guerreras K-popNetflixCódigoPelículaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué hacer cuando mi WhatsApp ha sido suspendido

Esta acción se toma cuando Meta detecta que una cuenta realiza actividades que violan sus Condiciones del servicio, como enviar spam o participar en estafas

Qué hacer cuando mi WhatsApp

Regresa Neon, la app que te paga por grabar tus llamadas: qué cambios trae

La reaparición de la plataforma introduce incentivos temporales y una modificación clave pare evitar problemas legales

Regresa Neon, la app que

Noruega rechaza un paquete salarial de un billón de dólares para Elon Musk

Norges Bank Investment Management administra uno de los fondos más grandes a escala internacional y es el noveno mayor accionista de Tesla

Noruega rechaza un paquete salarial

Estos son los 100 mejores nombres femeninos y masculinos para bebés, según la inteligencia artificial

Entre las opciones femeninas destacan Victoria, Julieta y Martina, nombres apreciados por su estilo clásico y elegante

Estos son los 100 mejores

Filtración expone 183 millones de contraseñas usadas en Gmail y Outlook

El paquete de credenciales alcanza los 3,5 terabytes y fue publicado en línea en octubre

Filtración expone 183 millones de
DEPORTES
Tomás Etcheverry cerró su año

Tomás Etcheverry cerró su año en el tour y pone el foco en el Final 8 de la Copa Davis

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

Simone Biles reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se realizó: “Dos de ellas nunca podrían adivinarlas”

La verdad sobre los rumores de una súper propuesta del Galatasaray a Messi para los meses de parate en la MLS

TELESHOW
Natalie Pérez cumplió 39 años:

Natalie Pérez cumplió 39 años: “Se recibe un año nuevo con una Luna gigante”

La sorpresiva participación de Luisana Lopilato y Michael Bublé en una docuserie

Johnny Depp regresa a la Argentina para presentar su nueva película: qué entrevista tiene pactada

Iliana Calabró recordó a su padre, Juan Carlos, a 12 años de su muerte: “Basta pensarte para sentirte junto a mí”

La conmovedora historia de Lisandro, el adolescente con alma tucumana que brilló en The Voice Kids Bélgica

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump anunció que EEUU

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país

Ecuador rechazó las acusaciones del dictador Nicolás Maduro sobre ser “ruta del narcotráfico”