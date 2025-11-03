Grammarly integra un asistente IA conectado a Gmail, Drive y Jira

Grammarly mantiene su papel como aliado de redacción y edición. (Composición Infobae: ace.edu / grammarly.com)

Grammarly anunció la integración de su servicio con aplicaciones como Gmail, Google Drive y Jira mediante la suite Superhuman. Este relanzamiento unifica Grammarly, Coda y Superhuman Mail bajo una sola marca, orientándose hacia una plataforma basada en inteligencia artificial para automatizar y gestionar tareas en el entorno laboral de cada usuario.

Suite Superhuman: productividad integrada e inteligencia artificial contextual

La plataforma Superhuman, anteriormente conocida como Grammarly, se presenta como una solución integral que conecta herramientas de escritura, colaboración, correo electrónico y asistencia personalizada en tiempo real.

Bajo este ecosistema, Grammarly mantiene su papel como aliado de redacción y edición; Coda funciona como espacio colaborativo potenciado por IA; Superhuman Mail se encarga de organizar correos y sugerir respuestas, mientras que el nuevo producto Go ofrece asistencia inmediata a través de agentes contextuales repartidos en más de 100 aplicaciones.

A diferencia de herramientas de IA aisladas, Superhuman integra directamente estas capacidades en el flujo de trabajo, aprovechando los millones de integraciones y la extensa base de usuarios de Grammarly. Este enfoque elimina las interrupciones y la sobrecarga de cambios entre aplicaciones, permitiendo que la IA adapte sus sugerencias y asistencia según el contexto, los datos y las prioridades únicas de cada persona o equipo.

Superhuman Go: asistentes IA proactivos y ecosistema abierto de agentes

Superhuman Go es la pieza clave de la nueva etapa, situándose como un asistente proactivo que ayuda a los usuarios en cualquier espacio digital, ya sea Gmail, Google Drive, Jira, chats o documentos. Go extrae información relevante, ayuda a responder correos con contexto completo, recuerda a los equipos los pendientes en reuniones, organiza el calendario y coordina participantes, todo en una experiencia fluida y centralizada.

Gracias a la Agent Store, Superhuman Go ya cuenta con docenas de agentes especializados, desde conectores para Google Workspace y Microsoft Outlook hasta socios en áreas como gestión de proyectos, colaboración, análisis o generación de contenidos. Los agentes de Grammarly específicamente ofrecen apoyo en procesos de escritura y revisión, desde generar ideas hasta comprobar la originalidad o prever reacciones lectoras.

La plataforma es expansible: el SDK de Superhuman Agents en beta permite que desarrolladores externos y organizaciones creen nuevos agentes especializados para tareas o contextos concretos, multiplicando exponencialmente la utilidad práctica de la suite.

Aplicaciones prácticas y ventajas competitivas en el trabajo con IA

La combinación de Grammarly y Go posibilita automatizar la gestión de correos electrónicos, responder a clientes con fuentes de datos de CRM en tiempo real, resolver tickets y problemas técnicos, convertir conversaciones en reuniones o planificar tareas con solo un comando. Las sugerencias y resúmenes de Go se adaptan automáticamente al flujo de trabajo, evitando la pérdida de contexto o la necesidad de repetir información.

El pensamiento detrás de Superhuman y su integración con apps como Gmail, Drive y Jira es cerrar la brecha entre el potencial de la IA y su uso práctico, logrando flujos de trabajo más eficientes y productivos, sin exigir a los usuarios cambiar drásticamente sus costumbres o aprender a usar múltiples interfaces.

Cómo funciona Grammarly y para qué sirve en la corrección de textos

Grammarly es una herramienta digital que analiza textos escritos en inglés para detectar errores ortográficos, gramaticales y de puntuación. Funciona a través de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural que identifican problemas en la escritura y sugieren correcciones automáticas para mejorar la calidad del texto.

La plataforma se puede utilizar mediante su sitio web, aplicaciones de escritorio, extensiones para navegadores y como complemento en programas de edición de texto.

Además de la corrección básica, Grammarly ofrece sugerencias de estilo, claridad y tono, adaptando las recomendaciones al contexto del mensaje y al público objetivo. La herramienta detecta plagio, sugiere sinónimos y ayuda a estructurar frases para hacer que los textos sean más comprensibles.