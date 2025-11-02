Tecno

Libera la memoria de tu Google Drive en tan solo 10 minutos

Gestionar el almacenamiento en la nube ya no es un misterio: con pasos simples y filtros inteligentes, es posible eliminar archivos pesados, correos antiguos y fotos duplicadas, recuperando gigabytes

Guardar
Cómo liberar espacio en Google:
Cómo liberar espacio en Google: guía exprés para optimizar Drive, Gmail y Fotos - (Foto: Google)

La gestión del almacenamiento digital se ha vuelto un reto cotidiano para millones de usuarios de Google. Servicios como Google Drive, Gmail y Google Fotos comparten un mismo espacio y su límite puede superarse fácilmente con documentos de trabajo, mensajes antiguos, imágenes de alta resolución y archivos multimedia olvidados.

Recibir la alerta de “espacio insuficiente” es frecuente, especialmente en cuentas personales y perfiles educativos o laborales cuyos límites dependen de la política de licencias de Google Workspace o del propio administrador de sistema.

La buena noticia es que liberar espacio y optimizar el almacenamiento no requiere conocimientos técnicos avanzados ni soluciones externas. En tan solo 10 minutos, es posible recuperar una cantidad considerable de gigabytes siguiendo una serie de pasos ágiles y eficientes, sin poner en riesgo la información relevante.

Espacio insuficiente en Google: soluciones
Espacio insuficiente en Google: soluciones inmediatas y sin riesgos para cuentas personales y laborales

Cómo identificar qué elementos están consumiendo el almacenamiento de la cuenta

Todo comienza accediendo a drive.google.com/drive/quota, la página específica donde Google muestra el desglose del uso de almacenamiento. Este panel informa cuántos gigabytes utiliza cada servicio (Drive, Gmail, Fotos) y presenta la lista ordenada con los archivos, carpetas o correos más pesados. Identificar dónde se concentra el consumo es clave para priorizar la limpieza y determinar el esfuerzo requerido.

Al consultar el reparto, muchos usuarios descubren que son pocos los archivos grandes, mientras la mayoría del espacio está ocupado por documentos olvidados, correos con adjuntos voluminosos y fotos antiguas. Analizar estos datos facilita tomar decisiones e invertir tiempo solo en lo que realmente impactará en el resultado final.

Libera espacio en Google Drive: descubre y elimina archivos grandes

Una de las acciones más efectivas para recuperar almacenamiento consiste en eliminar documentos de gran tamaño. Google Drive permite ordenar por peso y visualizar rápidamente vídeos, presentaciones, grabaciones, copias de seguridad o archivos comprimidos que ya no cumplen ninguna función. Para eliminar, basta seleccionar el archivo, hacer clic derecho y elegir “Mover a la papelera”.

Es indispensable ingresar a la papelera de Drive y vaciarla manualmente. De lo contrario, los elementos permanecerán hasta 30 días antes de desaparecer, bloqueando la capacidad de la cuenta. Es recomendable revisar antes de confirmar el vaciado, ya que no existe una opción sencilla para recuperar archivos una vez eliminados de forma permanente.

El truco del “análisis de
El truco del “análisis de cuota” en Google: la herramienta clave para recuperar gigas de almacenamiento - (Google)

Para búsquedas avanzadas, Drive admite filtros por tipo de archivo (videos, audios, presentaciones) y por fecha de modificación. Eliminar series antiguas de presentaciones o borradores, así como grabaciones de reuniones, libera gigabytes en pocos minutos.

Elimina correo y archivos innecesarios de Gmail

El correo electrónico es uno de los grandes consumidores de espacio. Correos antiguos, cadenas de mensajes masivos y archivos adjuntos olvidados tienden a acumularse durante años.

Gmail incorpora funciones de búsqueda avanzada que permiten localizar mensajes superiores a un determinado tamaño (“larger:15M”) o filtrar por antigüedad (“older_than:3y”). También es posible enfocarse en newsletters, spam, promociones y correos de grupos replicados de manera automática.

Para limpiar la cuenta, selecciona los correos localizados, elige “Eliminar” y a continuación entra en la papelera para vaciarla definitivamente. Solo así el espacio será liberado y volverá a estar disponible para nuevos mensajes o documentos.

Depura Google Fotos: vídeos, duplicados y fotos antiguas

Gmail y Google Fotos: cómo
Gmail y Google Fotos: cómo eliminar archivos ocultos que saturan tu espacio en la nube

Las imágenes y vídeos ocupan, a menudo, la porción más considerable del almacenamiento. Google Fotos permite buscar todos los vídeos a través de photos.google.com/search/tvvideo y localizar materiales que pueden borrarse sin inconveniente.

Además, es útil acceder a photos.google.com/unsupportedvideos para revisar archivos incompatibles, así como usar la pestaña “Explorar” para filtrar por personas, lugares, capturas de pantalla o animaciones.

Al eliminar, envía los archivos seleccionados a la papelera y vacíala manualmente para confirmar la recuperación del espacio. La búsqueda de fotos duplicadas, imágenes desenfocadas o capturas innecesarias contribuye a una limpieza más profunda.

Revisar el almacenamiento de Google, eliminar archivos y liberar espacio puede realizarse en apenas 10 minutos. Esta práctica se traduce en mayor eficiencia, acceso rápido a documentos y tranquilidad frente a alertas de saturación.

Temas Relacionados

Google DriveAlmacenamientoLiberar memoriaGoogle FotosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo saber si un video viral fue creado con inteligencia artificial o no

Reflejos oculares, proporciones corporales y fondos distorsionados permiten identificar contenidos generados por inteligencia artificial, protegiendo a los usuarios de la desinformación y sus impactos en redes sociales

Cómo saber si un video

Olvida Magis TV: así puedes ver televisión en vivo gratis y de forma legal

Las nuevas opciones para ver televisión y series en línea facilitan la transición hacia plataformas con licencias, asegurando acceso confiable a eventos deportivos, películas, producciones originales y canales gratuitos

Olvida Magis TV: así puedes

Mirar el celular mientras comemos, un hábito peligroso que puede afectar nuestra salud y digestión

Las pantallas durante las comidas interfieren en la conexión mente-estómago y afecta la salud digestiva

Mirar el celular mientras comemos,

Descubre si tu pareja te es infiel con este truco: solo necesitas su foto y un celular

Este método tiene una tasa de efectividad de entre el 97 y el 99%

Descubre si tu pareja te

Una regla de seguridad para crear contraseñas ha quedado obsoleta: revisa tus claves y evita ataques

A esta nueva realidad, se suman malas costumbres de los usuarios como la reutilización de contraseñas

Una regla de seguridad para
DEPORTES
La impactante cifra de Julián

La impactante cifra de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: superó los goles que anotó en el City con 1000 minutos menos de juego

Giro en el caso que conmocionó al automovilismo: revelan el motivo por el que un piloto que soñaba con llegar a la F1 asesinó a su padre

Godoy Cruz y San Martín de San Juan se miden en un clásico vital para salvarse del descenso: hora, TV y formaciones

River Plate buscará volver al triunfo como local en el Torneo Clausura ante Gimnasia: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Estudiantes sin Leandro Paredes en un duelo clave por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El conmovedor mensaje de Georgina

El conmovedor mensaje de Georgina Barbarossa para su esposo a 24 años de su muerte en un violento asalto

De la cocina a la Noche de Brujas: los concursantes de MasterChef armaron su propia fiesta de Halloween

El desopilante baile de Maxi López con Ian Lucas al ritmo de cumbia que se volvió viral

Nicki Nicole a plena diversión tras su separación de Lamine Yamal: shows, disfraces y salidas nocturnas

Gabriela Acher confiesa por qué elige el humor como estrategia de vida: “Te corre del lugar de víctima”

INFOBAE AMÉRICA

La muerte se convierte en

La muerte se convierte en un negocio en una Corea del Sur envejecida y solitaria: “La demanda solo va a aumentar”

260.000 personas atrapadas en El Fasher tras su captura por parte de los paramilitares de Sudán: “La mayoría están muertos, capturados o escondidos”

Hallan más de 20 mil monedas que reescriben la historia medieval de Suecia

El Reino Unido despojará al príncipe Andrés de su último rango militar tras el escándalo Epstein

El paseo que cambió la historia del terror: cómo Stephen King creó a Pennywise, el payaso de “It”