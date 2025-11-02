Tecno

Glosario de tecnología: qué significa Spyware

Conocer términos tecnológicos se ha vuelto indispensable para la vida al usarla en casi todos los ámbitos

Guardar
La tecnología es muy útil
La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra rutina, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es Spyware

La tecnología es sumamente útil
La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Getty Images)

El spyware es un programa cuyo objetivo es recopilar información de una computadora y de su usuario.

Como bien se dijo, el spyware tiene la finalidad de obtener mucha información delicada, para después mandarla a un tercero con distintos fines.

En un principio se creó como una herramienta para cometer delitos informáticos graves de forma eficiente, no obstante, en la actualidad también se utiliza para la publicidad y similares.

Origen del término Spyware

Se conoce que fue a finales de 1996 que se comenzó a utilizar dicho término, todo gracias a un artículo del área tecnológica. Allí se informó acerca de programas espías, además de que se dio a conocer la abreviación “Spyware”.

Fue en el año de 1999 que la comunidad informática y en general aceptaría el uso del término, tanto así que el próximo año se creó la primera herramienta que buscaba combatir el spyware.

Finalmente, en la actualidad es un término bastante conocido por muchas personas. Pero esto también significa que los ataques de este tipo han aumentado, especialmente en sistemas muy conocidos como es el caso de Windows.

¿Cómo funciona un spyware?

Al ya conocer la definición de este término, es importante añadir cómo es el funcionamiento general de estos.

Primeramente, se sabe que busca la manera de llegar al ordenador de forma segura, no siendo detectado por el antivirus o similares.

Un buen ejemplo de ello sería aceptar los términos y condiciones de algún programa sin haber leído o conocerlo.

Su ejecución dentro del equipo es silenciosa e indetectable la mayoría de las ocasiones, se encarga de recopilar información y actividad para tener bases en otras actividades maliciosas.

Entre sus actos se encuentran las capturas de pantalla con información delicada, robo de contraseñas, toma de direcciones personales, entre otros.

Tipos de spyware

Según el cómo se maneje el spyware, este tendrá un tipo dentro de la clasificación:

Ladrones de contraseñas. Como bien lo dice su nombre, estos se encargan de recopilar todas las contraseñas que sean utilizadas durante el proceso de monitoreo. Keyloggers. Su principal función es registrar la actividad hecha por el teclado. Se encargan de llevar un conteo de las teclas pulsadas, lo que significa que tiene información como sitios webs, conversaciones, entre otros. Troyanos bancarios. Diseñados para conseguir información de entidades bancarias y financieras. Usualmente, se aprovechan de vulnerabilidades para obtener los datos importantes. Infostealers. Se encargan de recopilar la información general de un ordenador. Cosas como nombres, fechas, historial de navegación, correo electrónico, archivos, información del sistema, entre otras cosas.

Protección contra el spyware

Al tratarse de un recurso tan presente en la actualidad, hay varias formas de protegerse contra el spyware:

Cortafuegos. Una de las herramientas más obvias y es que actúa como muro de contención contra programas malintencionados. Bloqueador de ventanas emergentes. Esta es una buena forma para combatir el spyware básico. Antispyware. El uso de herramientas antispyware es altamente recomendado, siendo, además, una forma bastante efectiva para evitar ser víctima del spyware. Software actualizado. Mantener el software actualizado es algo que viene muy bien, ya sea un programa en específico o el sistema operativo.

La tecnología es un aliado
La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (EP)

La tecnología en la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.

Temas Relacionados

Glosario de tecnologíaLo último en tecnologíaNoticias

Últimas Noticias

Comienzan los rumores sobre el iPhone 18 Pro: tres posibles nuevos colores

Una filtración alimenta la incertidumbre sobre la gama cromática que la compañía presentará en su nuevo próximo modelo insignia

Comienzan los rumores sobre el

La IA impulsa la demanda de discos duros de Western Digital y Seagate

La rápida expansión de infraestructuras para IA está detrás de la fuerte demanda actual de discos duros

La IA impulsa la demanda

Cómo saber si tu distribuidor de internet te da la velocidad que pagas

Una velocidad de internet óptima es clave para el teletrabajo, la educación virtual y el entretenimiento en línea

Cómo saber si tu distribuidor

Qué planes de Starlink están disponibles: costos, modelos y más

SpaceX ofrece diversas opciones de su internet satelital, dirigidas a cada perfil de usuario

Qué planes de Starlink están

Cómo usar la nueva función de seguridad de WhatsApp que protege tus chats

La actualización introduce métodos de acceso que reemplazan las contraseñas tradicionales y simplifican la recuperación de archivos personales

Cómo usar la nueva función
DEPORTES
El espectacular tanto de Lionel

El espectacular tanto de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami: cómo sigue la batalla de goles con Cristiano Ronaldo

Con un gol de Messi, Inter Miami perdió 2-1 ante Nashville y definirá el pase a cuartos de local por los Playoffs de la MLS

Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate: los resultados finales de unas elecciones récord

La llamativa frase de Guillermo Barros Schelotto sobre su reencuentro y relación con Carlos Tevez

Challenger de Lima: Mariano Navone se medirá en la final ante Marco Cecchinato

TELESHOW
Mirtha Legrand volvió a sus

Mirtha Legrand volvió a sus clásicos vestidos y sorprendió con un look a base de flores, brillos y bordados

La llamativa canción de Dante Ortega por la Marcha del Orgullo: “No pienso pasar mi tiempo escondido adentro del placard”

El emotivo posteo de Cande Tinelli con su perrita en medio de su recuperación: “Rotas pero juntas”

Ivana Figueiras expuso los hirientes comentarios que recibió y se defendió de las críticas: “Después se hacen las sororas”

El comunicado de Juanita Tinelli tras pedir a la Justicia un botón antipánico: “No puedo seguir viviendo con miedo”

INFOBAE AMÉRICA

El apuñalamiento masivo en Inglaterra

El apuñalamiento masivo en Inglaterra será investigado como un acto terrorista: nueve víctimas en estado crítico y 2 detenidos

Trump ordenó al Pentágono prepararse para una “posible acción” en Nigeria contra terroristas islámicos

Ex ministro correísta acusado por el magnicidio de Fernando Villavicencio seguirá detenido en Miami tras un rechazo a su pedido de habeas corpus

Electricidad estática: la estrategia de los gusanos parásitos para cazar insectos voladores

Murciélago de labios con flecos: cómo es el cazador que atrapa presas enormes en las selvas de América