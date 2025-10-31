Estos legendarios videojuegos de terror tienen hasta a un 85% de descuento en la tienda de Xbox por tiempo limitado

Xbox revoluciona el terror digital con descuentos de hasta el 85% en sagas emblemáticas - (Imagen ilustrativa Infobae)

La tienda digital de Xbox sorprende a los aficionados con descuentos que alcanzan hasta el 85% en algunas de las franquicias más influyentes del terror y la supervivencia .

Descuentos históricos en franquicias de terror: Metro, Alan Wake, Resident Evil y más

Desde títulos postapocalípticos hasta éxitos modernos en el género de horror psicológico, la promoción abarca sagas reconocidas por su ambientación, jugabilidad y el impacto en la industria de los videojuegos.

Entre las oportunidades más destacadas figura el paquete Metro Saga Bundle, que reúne varios capítulos de la serie inspirada en las novelas de Dmitry Glukhovsky. Por un precio final de 27.435 pesos colombianos frente a los 182.900 convencionales, el paquete ofrece un recorrido por los túneles subterráneos de una Moscú devastada, donde la supervivencia depende de la gestión cuidadosa de recursos y la toma de decisiones morales.

Cada bala cuenta y la ambientación claustrofóbica, acompañada por criaturas mutantes, mantiene la tensión en todo momento. Esta saga es reconocida por los críticos de gaming por su “atmósfera densa y la obsesión por el detalle”.

Aventura zombi con un 80% de descuento

Otro protagonista de la oferta es Dying Light Edición Definitiva, con un descuento cercano al 80%. Desarrollado por Techland, este juego sitúa al usuario en una ciudad devastada por una infección zombi, donde la combinación de parkour y combate cuerpo a cuerpo se vuelve esencial para sobrevivir.

El ciclo día-noche transforma la experiencia, volviéndola más desafiante y generando momentos de tensión implacable, llevándose un reconocimiento sobre los mejores títulos del género de terror digital.

Dying Light es un videojuego conde el combate cuerpo a cuerpo y movimiento acrobáticos se combinan en un mundo lleno de zombis - Distribuidor: Techland

Resident Evil 4 y Resident Evil 5: dos clásicos de acción y horror con ofertas exclusivas

La franquicia Resident Evil regresa con ofertas notables en dos de sus entregas más relevantes. Resident Evil 4, cuya innovadora cámara sobre el hombro y su giro hacia la acción revitalizaron el género de survival horror, ahora puede adquirirse con un descuento del 50%.

Los jugadores reviven la misión de Leon S. Kennedy en los pueblos oscuros de una España rural ficticia, enfrentando enemigos coordinados y nuevas mecánicas de combate.

Por su parte, Resident Evil 5 se posiciona en la lista con una rebaja aproximada del 75%, marcando un enfoque cooperativo entre los protagonistas Chris Redfield y Sheva Alomar. La controversia en torno a la transición hacia la acción y la crítica a la inteligencia artificial han acompañado la discusión sobre este título, aunque la respuesta comercial fue contundente.

Resident Evil 5 fue uno de los títulos de la franquicia que incorporó el uso de la inteligencia artificial

Videojuegos de terror psicológico en descuento

Entre las joyas del terror psicológico destaca Alan Wake Remastered, ahora al 15% de su precio original, junto al más reciente Alan Wake 2, con una rebaja del 70%. Estas entregas, desarrolladas por Remedy Entertainment, exploran el sufrimiento y la tensión narrativa de un escritor atrapado en eventos sobrenaturales en la localidad ficticia de Bright Falls.

El uso de la luz como arma central y el tono episódico del primer juego evolucionan hacia una estructura de exploración más profunda y recursos escasos en la secuela, donde personajes alternos abordan escenarios interconectados y conflictos complejos.

Cuánto van a durar las rebajas en la tienda de Xbox

Las rebajas aplican por tiempo limitado y constituyen una oportunidad para quienes buscan ampliar su biblioteca digital o revisitar algunos de los exponentes más influyentes del terror interactivo.

Los precios promocionales solo se mantendrán vigentes en la plataforma de Xbox durante un periodo concreto, lo que añade urgencia al proceso de compra para los interesados.

Las ofertas especiales de Xbox convierten este Halloween en la ocasión ideal para sumergirse en sagas legendarias del terror con grandes descuentos. La atmósfera perfecta para los amantes del género que buscan nuevas experiencias inmersivas, con títulos icónicos disponibles a precios accesibles solo por tiempo limitado.