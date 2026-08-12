El primer ministro de Nueva Zelanda superó una evaluación interna de su liderazgo a pocos meses de las elecciones

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon (REUTERS/Belinda Jiao/Archivo)

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El primer ministro de Nueva Zelanda, el conservador Christopher Luxon, afirmó este miércoles que cuenta con el respaldo de su grupo parlamentario y que el Partido Nacional se mantiene unido ante las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, en medio de crecientes especulaciones sobre su continuidad al frente de la formación.

La declaración se produjo tras una reunión de emergencia de la junta política nacional, que Luxon convocó en respuesta a versiones sobre posibles movimientos internos para buscar su reemplazo. En rueda de prensa, el primer ministro aseguró que recibió el “pleno apoyo” de los diputados de su partido.

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“Hubo una votación de confianza en mi liderazgo esta mañana en nuestra reunión de bancada y tengo el apoyo total de nuestro grupo parlamentario”, sostuvo.

“Nuestro caucus está unido y está decidido a ganar estas elecciones. Volvemos al trabajo y seguimos adelante”, subrayó el dirigente, quien defendió la gestión de su Gobierno y destacó avances desde su llegada al poder a fines de 2023. Entre ellos mencionó la reconstrucción del crecimiento económico, la disciplina financiera, el restablecimiento de la ley y el orden, así como el fortalecimiento de la educación y la sanidad.

La gestión de Luxon volvió a estar bajo escrutinio tras una serie de episodios polémicos, entre ellos sus declaraciones sobre la posibilidad de convocar un referéndum sobre el sistema electoral sin consultar a sus colegas del partido. El ex director ejecutivo de Air New Zealand también instó recientemente a un público empresarial a “ser adultos” en vez de esperar ayuda del Gobierno.

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El primer ministro compareció ante la prensa acompañado por dos posibles aspirantes al liderazgo del Partido Nacional: los ministros Chris Bishop y Erica Stanford. La ministra de Inmigración, Erica Stanford, ha visto crecer su respaldo interno como posible sucesora y, en los días previos, no había manifestado públicamente su apoyo a Luxon.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, interviene durante la Cumbre Conmemorativa ASEAN-Nueva Zelanda, en el marco de la 47.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, Malasia, el 28 de octubre de 2025 (LILLIAN SUWANRUMPHA/REUTERS/Foto de archivo)

Luxon reconoció que el Ejecutivo aún enfrenta numerosos desafíos y presentó como eje de campaña del Partido Nacional un plan centrado en “arreglar las bases y construir el futuro”, con el objetivo de potenciar el desarrollo económico y social de Nueva Zelanda.

A su vez, insistió en que los comicios ofrecerán a los ciudadanos una “elección muy clara” entre el proyecto de su partido y la propuesta del Partido Laborista, de centroizquierda, al que acusó de aspirar a llevar al país “hacia atrás”.

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La presión sobre Luxon aumentó recientemente por varias controversias y por el debilitamiento del respaldo electoral al Partido Nacional, que las encuestas posicionan levemente por detrás del Partido Laborista.

El escenario político está marcado por un desempleo del 5,6%, una inflación anual del 4,1% y un incremento en la emigración de neozelandeses hacia Australia en busca de mejores salarios y oportunidades.

El líder del Partido Laborista, Chris Hipkins (REUTERS/David Rowland/Archivo)

Luxon asumió el cargo a finales de 2023, tras la formación de una coalición de Gobierno entre el Partido Nacional, Nueva Zelanda Primero y ACT, este último defensor de una menor intervención estatal.

El contexto de inestabilidad interna surge luego de que, en enero de 2023, la entonces primera ministra Jacinda Ardern anunciara su renuncia como jefa del Ejecutivo y líder laborista, alegando falta de energía para continuar en el cargo tras un período de fuertes críticas y hostigamiento en redes sociales.

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Un sondeo de 1News Verian publicado este miércoles mostró que la valoración de Luxon como primer ministro preferido cayó un punto porcentual hasta 17%, aunque mantiene ventaja sobre el líder laborista Chris Hipkins, quien también descendió un punto hasta el 15%.

(Con información de EFE)