Videojuego aclamado por la crítica llega gratis a Steam por tiempo limitado

Twelve Minutes, el thriller de bucles temporales, sorprende con descarga gratuita - (Steam)

Se ha conocido una buena noticia para los amantes del misterio, las buenas historias y los videojuegos, el laureado titulo Twelve Minutes, reconocido por su gran recepción positiva por parte de la crítica especializada en gaming, se encuentra disponible de forma gratuita y por tiempo limitado en Steam.

El videojuego de Annapurna Interactive se encuentra nuevamente disponible de forma gratuita, tanto para PC como para Steam Deck. Este título se trata de una experiencia interactiva que explora el misterio y la tensión en ciclos temporales repetidos, y que ha causado gran repercusión por su propuesta original y su elenco de voces estelar.

Por qué ha tenido buena recepción Twelve Minutes en la crítica

A diferencia de otros títulos, Twelve Minutes coloca al jugador ante un enigma que debe resolverse a partir de la repetición de los mismos doce minutos en un pequeño apartamento. El objetivo es descubrir toda la verdad detrás de los sucesos, gestionando alternativas y consecuencias morales a través de una jugabilidad que prioriza la libertad de acción.

La dinámica que fusiona thriller, drama y elecciones morales, acompañada por un elenco de primer nivel, convierte su descarga sin costo en una oportunidad ineludible para quienes disfrutan las historias complejas - crédito Google Play

Varios portales especializados en gaming han señalado que el juego evoca la intensidad emocional de producciones como The Last of Us, aunque con mecánicas radicalmente diferentes.

En los primeros compases, el usuario controla a un esposo que convive con su esposa en un apartamento de pocas habitaciones. La dinámica central surge cuando, durante esos doce minutos, un oficial de policía irrumpe en la vivienda y acusa a la esposa de haber cometido un asesinato años atrás.

Los hechos derivan rápidamente en violencia, poniendo en riesgo la vida de ambos personajes. Tras este desenlace, la historia retorna al inicio, permitiendo al jugador modificar sus acciones para obtener un resultado distinto.

Cuáles son los actores que prestaron su voz para el videojuego

James McAvoy, Daisy Ridley y Willem Dafoe encarnan a los tres personajes principales, aportando unas interpretaciones vocales que han contribuido al éxito crítico del proyecto.

La combinación de estos talentos fue un factor que destacó la fuerza dramática de las actuaciones en cada uno de los bucles.

La perspectiva en Twelve Minutes es cenital, mostrando el apartamento desde arriba y permitiendo una visión global de todos los movimientos y objetos relevantes. Esta sencillez estilística destaca, resaltando una atmósfera opresiva y la sensación de urgencia constante que genera la restricción temporal del ciclo.

El jugador puede interactuar con puertas, cajones, teléfonos y otros elementos del entorno, buscando pistas o generando pequeñas alteraciones que modificarán el curso de los hechos en cada repetición del ciclo temporal.

Un aspecto que distingue a Twelve Minutes es su capacidad para desafiar al usuario a través de decisiones morales, que afectan sensiblemente el desenlace de la historia y la relación entre los personajes.

El célebre videojuego ofrece al público una narrativa interactiva inusual, ambientada en un apartamento donde las acciones y consecuencias cambian el destino de sus protagonistas en cada ciclo de doce minutos

No existe una guía explícita sobre qué camino seguir ni un objetivo único. Aunque cada ciclo dura exactamente doce minutos, completar la trama principal exige un promedio de seis a ocho horas de juego, involucrando una exploración continua de posibilidades y rutas alternativas.

La inscripción al juego gratuito en Steam puede realizarse desde cualquier dispositivo compatible y no requiere compra adicional, lo que incentiva la exploración entre públicos que aún no conocían la propuesta.

Steam es una plataforma de distribución digital de videojuegos creada por Valve Corporation y lanzada en 2003. Opera como una tienda en línea donde los usuarios pueden adquirir, descargar y administrar videojuegos en sistemas como Windows, macOS, Linux y Chrome OS.

La plataforma integra una biblioteca unificada y funciones sociales como listas de amigos, chat y foros, además de permitir el uso compartido de juegos mediante “Préstamo familiar”.

Actualiza automáticamente los títulos y destaca por sus promociones frecuentes. La compatibilidad con dispositivos como Steam Deck refuerza su alcance.