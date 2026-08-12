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Trump reiteró que EEUU tiene el “control total” del estrecho de Ormuz en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones con Irán

“Tenemos el control sobre él. Nadie más, solo nosotros. Nuestra Armada es increíble y las cosas están yendo muy bien para nuestro país”, afirmó el mandatario estadounidense

Trump reiteró que EEUU tiene el “control total” del estrecho de Ormuz en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones con Irán (REUTERS)
Trump reiteró que EEUU tiene el “control total” del estrecho de Ormuz en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones con Irán (REUTERS)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes por la noche que su país tiene el “control total” del estrecho de Ormuz, en medio de la disputa con Irán por el bloqueo de esta estratégica vía marítima y de las condiciones planteadas por Teherán para permitir el paso de buques.

Controlamos totalmente el estrecho de Ormuz. Tenemos el control sobre él. Nadie más, solo nosotros. Nuestra Armada es increíble y las cosas están yendo muy bien para nuestro país”, afirmó Trump ante los periodistas tras una visita a Ohio.

Las declaraciones se produjeron después de que el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, condicionara la reapertura del estrecho a un acuerdo que contemple un alto el fuego que incluya Líbano y la Franja de Gaza, además del levantamiento del bloqueo estadounidense y la liberación de los activos iraníes congelados.

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“Mientras Estados Unidos no cambie su comportamiento y no acepte las condiciones de Irán, el estrecho de Ormuz no se abrirá”, afirmó Rezaei, según la agencia semioficial Tasnim.

Trump también cuestionó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán y afirmó que no confía en las autoridades iraníes. “Soy la última persona que confiaría en Irán”, señaló. “Me han mentido constantemente”, agregó.

El presidente estadounidense sostuvo además que Irán dejó de ocupar el lugar que, según sus palabras, mantuvo durante décadas en Oriente Próximo. “Tenemos un país que ha sido el matón de Oriente Medio durante 50 años, en realidad 51 si lo piensas bien, y ya no lo es”, afirmó.

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“Controlamos totalmente el estrecho de Ormuz”, afirmó Trump ante los periodistas tras una visita a Ohio. REUTERS/Stringer
“Controlamos totalmente el estrecho de Ormuz”, afirmó Trump ante los periodistas tras una visita a Ohio. REUTERS/Stringer

Trump también lanzó una advertencia ante una eventual nueva acción de Irán. “En algún momento, tal vez hagan algo y entonces sean aniquilados. Pero ahora mismo estamos en una muy buena posición”, manifestó.

La disputa por Ormuz coincide con nuevos incidentes contra embarcaciones en zonas estratégicas para el comercio marítimo. El Ejército estadounidense informó que un helicóptero MH-60 de la Armada de Estados Unidos disparó dos misiles Hellfire contra el buque Vela Nova, con bandera de Panamá, después de que, según Washington, ignorara advertencias para detener su tránsito hacia un puerto iraní.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que el buque intentaba “violar el bloqueo estadounidense contra Irán navegando hacia un puerto iraní”. Según la misma fuerza, sus unidades desviaron 55 buques mercantes que intentaban eludir el bloqueo, inutilizaron otros tres y abordaron dos.

El estrecho de Ormuz constituye un punto central del conflicto por su importancia para el transporte internacional de energía. Antes de la guerra, por esta vía marítima circulaba aproximadamente una quinta parte del flujo mundial de petróleo y gas natural licuado.

La tensión también alcanzó el extremo sur del Mar Rojo. Cuatro tripulantes murieron el martes en un presunto ataque de los hutíes de Yemen contra el buque de carga Tihamah, de propiedad egipcia, en el estrecho de Bab el-Mandeb, según el Ministerio de Transportes de Yemen. Dos rescatistas yemeníes también murieron, de acuerdo con la Guardia Costera de ese país.

Daños en el buque de carga Tihamah cerca de Murad, Yemen, 10 de agosto de 2026 (REUTERS)
Daños en el buque de carga Tihamah cerca de Murad, Yemen, 10 de agosto de 2026 (REUTERS)

La agencia Saba, controlada por los hutíes, informó además de un ataque contra un buque saudí que transportaba equipo militar en Bab el-Mandeb. El grupo, alineado con Irán, anunció el mes pasado un bloqueo naval contra Arabia Saudita en el Mar Rojo.

(Con información de REUTERS y EP)

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