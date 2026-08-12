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Ventoso y probables lluvias: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El SMN también señaló que cinco provincias están bajo alerta amarilla por frío extremo. Además, se mantienen las alertas por nevadas en el oeste del país

El SMN indicó para hoy una jornada nublada y con probables lluvias (Archivo)
El SMN indicó para hoy una jornada nublada y con probables lluvias (Archivo)
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta desde este miércoles condiciones de inestabilidad con lluvias intermitentes, temperaturas bajas y ráfagas de viento. De acuerdo con el parte oficial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores experimentarán una secuencia de jornadas nubladas, con descenso térmico y variaciones en la intensidad del viento, al menos hasta el martes próximo.

Según el SMN, el miércoles se presenta con probabilidad de lluvias aisladas desde la mañana, con porcentajes que oscilan entre el 10% y el 40%. Las temperaturas previstas se ubican en torno a los 8°C de mínima y 13°C de máxima. El viento sopla del este con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y se prevén ráfagas de hasta 50 km/h.

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El jueves, el organismo anticipa una leve baja en la temperatura, con un piso de 8°C y un techo de 12°C, mientras que las precipitaciones disminuirán hacia la tarde y noche, donde la probabilidad vuelve a ubicarse entre el 10% y el 40%. Los vientos persistirán del sector este, con velocidades similares al día anterior.

Diagrama con el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incluye probabilidad de precipitación, temperatura, viento y ráfagas
Un diagrama presenta el pronóstico meteorológico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con datos de precipitación, temperatura y viento.

Para el viernes, el SMN indica que la nubosidad será predominante y la amplitud térmica se mantendrá acotada, con mínimas de 10°C y máximas de 14°C. El viento rotará al este y noreste, con intensidades algo menores y sin pronóstico de lluvias. El sábado 15, se prevé un leve ascenso térmico, con temperaturas entre 12°C y 16°C, y condiciones de cielo mayormente cubierto.

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El domingo y el lunes, la tendencia indica estabilidad, con temperaturas máximas que alcanzarán los 16°C y mínimas en torno a 10°C y 13°C respectivamente. El viento volverá a intensificarse, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante el lunes, según el parte del Servicio Meteorológico Nacional.

El martes, el pronóstico señala una posible disminución de la temperatura, con una mínima de 8°C y una máxima de 14°C, y cielo parcialmente nublado. Las condiciones de viento tenderán a calmarse, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

Entre los datos destacados del informe, el SMN subraya la persistencia de bajas temperaturas y la recurrencia de ráfagas de viento, factores que pueden incidir en la sensación térmica.

En la provincia de Buenos Aires, se registran lluvias aisladas en el sector norte, que perdurarán durante toda la jornada, mientras que en el resto del territorio bonaerense estará mayormente nublado. Dichas condiciones se replicarán en el día de mañana.

Para el viernes, las precipitaciones cesarán, en tanto que el caudal de nubes se mantendrá. Respecto al fin de semana, el sábado volverán las lluvias intermitentes en el norte. Mientras que al sur, y a lo largo del sábado y el domingo, se anticipan lluvias.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina con alertas meteorológicas codificadas por colores, íconos de lluvia, tormenta, nieve, viento y rayo, y pestañas de fecha
Las alertas por nevadas y vientos fuertes en el país

El SMN señaló que se mantienen las alertas meteorológicas por nevadas en el oeste de la Argentina. En este sentido, desde la zona cordillerana que comprende desde Catamarca hasta el noroeste de San Juan rige una alerta naranja, mientras que en el oeste de Salta, suroeste de San Juan, noroeste de Chubut y gran parte de Río Negro el aviso desciende a alerta amarilla. Las recomendaciones oficiales ante este panorama son:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es imprescindible.
  • Circulá solo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Lleva siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve. Retirá la nieve acumulada.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días y carga en el celular. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.
  • Compartí estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que toda la familia sepa qué hacer en caso de emergencia.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por fuertes vientos, las provincias implicadas son Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. En este escenario, se recomienda evitar salir, retirar cualquier objeto que pueda volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse en marquesinas, árboles o carteles. Y tener precaución a la hora de conducir.

Mapa de Argentina con zonas verdes y amarillas indicando temperaturas extremas de frío, título "SAT Temperaturas Extremas por Frío", y fecha de emisión
Las alertas amarillas por temperaturas frías extremas

En tanto, en Jujuy, La Rioja, San Luis, Buenos Aires y Santa Cruz hay alerta por temperaturas extremas frías. Por lo cual, el SMN indicó:

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

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