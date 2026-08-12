La ONU prevé para Venezuela un crecimiento económico del 6,5% y una inflación del 385% en 2026

Una mujer revisa su teléfono mientras ofrece dulces a la venta, en Caracas, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prevé un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Venezuela cercano al 6,5% en 2026 respecto al año anterior, y estima la inflación en aproximadamente 385%, según un informe publicado este martes.

El Reporte Macroeconómico de Venezuela del primer semestre de 2026 señala que la proyección de crecimiento “ya incorpora la reducción de medio punto porcentual asociada al impacto inicial del (doble) sismo” ocurrido el 24 de junio, fenómeno que el PNUD calcula generó daños directos cercanos a 6.700 millones de dólares.

El organismo aclara que la estimación de crecimiento no contempla “plenamente los efectos de demanda derivados de la reconstrucción, que podrían manifestarse con mayor intensidad durante 2027”.

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Según el PNUD, la economía venezolana mantuvo su expansión durante los primeros seis meses de 2026, impulsada sobre todo por la recuperación de la industria petrolera, el aumento de la actividad comercial y una mayor disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones.

Un hombre pasa frente a una tienda con un cartel que dice "Ropa desde 5 USD" en Caracas, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

La producción de crudo promedió en el semestre 1,09 millones de barriles diarios. Los ingresos fiscales, tanto tributarios como petroleros, experimentaron una “recuperación significativa”, de acuerdo al organismo.

El informe destaca que los fondos generados por la industria petrolera podrían destinarse a inversiones productivas, aumentar la capacidad de crecimiento y contribuir a la reconstrucción después de los terremotos.

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No obstante, advierte que la alta inflación, la volatilidad del tipo de cambio, las restricciones del sistema eléctrico y la pérdida de capacidad productiva acumulada se presentan como obstáculos principales para la sostenibilidad del crecimiento en el mediano plazo.

El doble sismo del pasado 24 de junio provocó al menos 6.301 fallecidos, afectó 856 edificios y causó el colapso de 190, de acuerdo a cifras oficiales.