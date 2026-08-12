Las automotrices ofrecen más créditos a tasa 0%: qué planes hay disponibles en agosto

Las automotrices nacionales salieron a buscar clientes con ofertas de financiación notoriamente más amplias que en los meses anteriores. (Imagen ilustrativa Infobae)

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La sobreoferta de vehículos y el nivel de ventas bajando en julio por debajo del 30% interanual motivaron que la mayoría de las terminales automotrices lancen campañas más agresivas de financiación a tasa 0%.

En algunos casos, vuelve a aumentar el plazo de los créditos a tres años; en otros, a cuatro, e incluso llegan hasta el acuerdo anunciado por Volkswagen en conjunto con Banco Nación que permite comprar vehículos hasta en 60 meses, aunque con tasa de interés subsidiada.

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“El motor de las ventas es la financiación, y esperamos que en los próximos meses esa sea la nueva variable que permita reactivar el mercado que está todavía por debajo de las cifras de 2025. Somos optimistas en una recuperación gracias al crédito”, dijeron este martes desde una automotriz de relevancia en el mercado argentino.

Chevrolet es la marca que mayor cantidad de ofertas diferentes de financiación a tasa 0% tiene en agosto, con planes a 12, 28 y 24 meses.

La oferta marca por marca

Chevrolet mantiene en agosto planes de financiación a tasa 0% con diferentes plazos y topes según el modelo.

Onix y Onix Plus se pueden comprar financiando hasta $25.000.000 en 12 meses; si se extiende el plazo a 18 meses, el monto baja a $22.000.000; y si se eleva a 24 meses, el capital máximo de crédito es de $20.000.000.

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Para el Chevrolet Tracker, los montos varían de $27.000.000 en 12 meses, de $26.000.000 en 18 cuotas y de $19.000.000 en 2 años de plazo.

En el caso de Spin, solo se puede financiar a 12 meses con un tope de $24.000.000 y en 18 meses hasta $18.000.000. A su vez, Montana tiene tasa 0% en 12 meses hasta $30.000.000 y en 18 meses hasta $18.000.000,

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En la línea de las pick up S10 WT y Z71, en 12 meses hasta $30.000.000 y en 18 meses con un tope de $25.000.000. Las versiones S10 LTZ y HC tienen otros montos, con 12 meses hasta $35.000.000 y 18 meses hasta $30.000.000, mientras que Trailblazer se puede comprar financiando en 12 meses hasta $43.000.000 y en 18 meses hasta $30.000.000.

Finalmente, Chevrolet Silverado y Spark EUV tienen financiación tasa 0% en 12 meses por $15.000.000, mientras que Captiva PHEV tiene las dos modalidades nuevamente, con un plazo de 12 meses hasta $30.000.000 y 18 meses hasta $26.500.000. El último modelo de la marca, el Chevrolet Sonic, se puede comprar en tres plazos, de 12 meses con un tope de $28.000.000, en 18 meses con uno de $25.000.000, y en 24 meses hasta los $22.000.000.

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Renault tiene muchas opciones también de financiación por modelo y versiones de su gama de productos.

Otra marca que tiene muchas ofertas para cada modelo es Renault, que tiene venta financiada a través de Mobilize Financial Services y Renault Store.

Con la financiera de la marca, en 12 meses, las ofertas de agosto son Boreal Evolution & Techno hasta $30.000.000, Arkana hasta $27.000.000, Boreal Iconic hasta $25.000.000, Kangoo VU $25.000.000, Duster $25.000.000, Kardian $24.000.000, Oroch $20.000.000, Kwid $18.000.000, Kangoo VP $17.000.000, Logan, Sandero y Stepway tope hasta $15.000.000.

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A un plazo de 18 meses, los montos son menores, con Boreal Evolution & Techno hasta $27.000.000, Arkana $22.000.000, Boreal Iconic $22.000.000, Kangoo VU $20.000.000, Oroch hasta $18.000.000, Kardian $20.000.000, Duster $17.000.000, Kwid hasta $16.000.000, Kangoo VP y Logan hasta $15.000.000.

Y con dos años de plazo de pago (24 meses), Boreal Evolution & Techno hasta $20.000.000, Kardian $17.000.000, Kangoo VU $16.000.000, Boreal Iconic $16.000.000, Arkana $15.000.000, Kwid $14.000.000, Kangoo VP $13.000.000 y Duster hasta $12.000.000.

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Por medio de Renault Store las ofertas son de Boreal hasta $17.000.000 en 18 cuotas fijas a tasa 0%, Kardian y Arkana hasta $19.000.000 en 12 o 18 cuotas, Duster hasta $17.000.000 en 12 o 18 cuotas, Kangoo Furgón $16.000.000 en 12 o 18 cuotas y Kwid hasta $14.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas.

Ford Territory tiene dos diferentes financiaciones a tasa cero de acuerdo a las versiones del modelo que lidera las ventas de SUV en Argentina.

Ford ofrece en agosto comprar el SUV Territory Titanium en un plazo de 24 meses con un tope de $25.000.000 de financiación a tasa 0%, y las Territory SEL e Híbrida con menos plazo, de 18 meses para el mismo monto máximo.

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La línea de la pickup Ranger con un plazo 12 meses hasta 80% del valor financiado, o de 18 meses hasta $30.000.000, mientras que Everest tiene financiación de hasta $30.000.000 en un plazo de hasta 18 meses. Además, en la línea de vehículos comerciales, se puede adquirir Transit en 12 meses financiando el 60% del valor del vehículo.

Toyota renovó las ofertas de financiación a tasa 0% de julio con un incremento de monto máximo de crédito. En agosto se puede comprar un 0 km de la marca con una financiación de hasta $15.000.000 en 12 cuotas a tasa 0%, con un aumento de capital a financiar que llega a los $25.000.000 en los modelos Corolla Cross, Corolla y SW4.

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Nissan ofrece este mes una financiación prendaria a 12 y 24 meses con tasa 0% para los modelos Kicks, Sentra y X-Trail con un tope de $20.000.000, solo a 12 meses para Nissan Kait con un monto máximo de $20.000.000, y financiación prendaria sin quebranto a 12 y 18 meses para Nissan Kick, Sentra y X-Trail.

Además, Nissan lanzó una bonificación para los modelos Sentra y X-Trail. En el caso del sedán, los montos bonificados son de $5.000.000, $7.000.000 y $8.000.000 según la versión, mientras que en el SUV se bonifican $4.000.000 para las dos versiones térmicas y $11.000.000 en el X-Trail ePower.

Volkswagen lanzó tres diferentes programas de financiación para comprar autos 0 km, aunque solo uno es con tasa 0%

Pero sin dudas, la marca que salió a competir más fuerte en agosto con nuevas ofertas de financiación, con tasa 0% pero también con tasas subsidiadas pero mucho mayores plazos, es Volkswagen, que presentó una triple propuesta en la que se puede comprar un 0 km con plazos de hasta 60 meses, es decir a 5 años de crédito.

La primera opción es un préstamo personal y no prendario con tasa de interés, pero que es una novedad en el mercado. Se hace en conjunto con el Banco Nación, que permite la financiación para vehículos Volkswagen 0 km con un monto máximo de $20.000.000 a 24 a 48 meses con tasa de interés del 27% para clientes con acreditación de haberes en Banco Nación (24 meses) y del 37% para quienes no acreditan.

Para 30 a 48 meses, 30% TNA con acreditación y 40% sin acreditación. En estos préstamos entran únicamente los modelos con precios de lista de hasta $60.000.000, lo que excluye a las versiones de mayor equipamiento de varios modelos, especialmente de la pick up Amarok, de la que solo entran dos versiones.

La financiación de Volkswagen y Banco Nación solo incluye dos modelos de Amarok. El precio máximo para financiar con la entidad es de $60.000.000

La segunda es con la financiación convencional de Volkswagen Financial Services, que permite financiar hasta $24.000.000 para modelos Polo, Polo Track, Tera y Nivus en plazos de 36, 48 y 60 meses, con una cuota promedio de $526.852 para Polo y de $569.570 para Tera y Nivus.

Con un Costo Financiero Total Efectivo Anual desde 36,48% según modelo y plazo. Esta alternativa se lanzó el 24 de julio y fue con cupos limitados a 30 operaciones por plazo para cada producto con vigencia al 31 de agosto.

Por último, los planes de financiación a tasa 0% en cuotas fijas en pesos para modelos seleccionados, sujetos a campañas puntuales. Se puede comprar con una financiación de hasta $10.000.000 en 12 cuotas fijas para Polo, Virtus, Nivus, Taos y Amarok Trendline, en 18 cuotas fijas y hasta $7.000.000 para Polo, Virtus y Nivus.

Stellantis lanzó campañas para sus siete marcas, ya que desde este mes se puede comprar también Leapmotor con financiación de la automotriz.

Fiat tiene toda la gama con un monto máximo $24.000.000 TNA 0% a 18 meses, y Cronos, Pulse, Fastback y Toro con un monto superior de $28.000.000. Además, toda la gama Fiat tiene créditos UVA con una financiación de hasta $30.000.000 a 36 meses.

Stellantis ofrece financiación tasa 0% también para su nueva marca, Leapmotor.

Jeep promociona toda la gama con un monto máximo $24.000.000 en 18 meses y la opción UVA de hasta $30.000.000 a 36 meses. Jeep Renegade y Jeep Compass tienen un monto máximo $28.000.000, y Jeep Compass Sport permite un tope de $28.000.000 a 24 meses.

RAM promueve toda la gama con financiación de monto máximo $24.000.000 a 18 meses y crédito UVA hasta $30.000.000 a 36 meses. Rampage sube a un monto máximo de $40.000.000 a 12 meses.

En Peugeot, la tasa express 0% en 18 meses es para toda la gama con un tope de $20.000.000, o $36.000.000 en hasta 48 meses, es decir 4 años de plazo. En créditos UVA, el monto máximo es de $30.000.000 36 meses. Además, Peugeot 208 Allure T200 / Allure AT / GT con financiación de monto máximo $26.000.000 en 18 meses y Peugeot 2008hasta $26.000.000 a 18 meses.

Al igual que Peugeot, Citroën también financia toda la gama con un monto máximo de $20.000.000 hasta 18 meses, o $36.000.000 hasta 48 meses, y créditos UVA con un monto máximo de $30.000.000 hasta 36 meses. Citroën Jumper con financiación de monto máximo en $45.000.000 hasta 48 meses.

DS financia toda la gama con un monto máximo de $26.000.000 hasta 18 meses o $30.000.000 con créditos UVA y tasa 0% hasta en 36 meses.

Por último, Leapmotor ofrece financiación de monto máximo en $18.000.000 a 18 meses o $24.000.000 hasta en 12 meses. En créditos UVA, el monto máximo es de $30.000.000 con TNA 0% hasta 36 meses.