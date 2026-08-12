De Tokio a Berlín: cuáles son las mejores ciudades para la Generación Z en 2026, según un ranking global

Los diez primeros puestos combinan metrópolis globales con ciudades europeas y asiáticas de escala manejable para la Generación Z (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La encuesta global de Time Out ubicó a Tokio, Porto y Melbourne como las mejores ciudades para la Generación Z en 2026, considerando felicidad, vida nocturna, transporte, acceso a la cultura, espacios verdes y costo de vida. La selección, elaborada con Intrepid Travel, reunió respuestas de menores de 30 años y destaca destinos donde vivir, estudiar, salir y moverse es más simple para jóvenes.

El top 20 resultante está dominado por capitales y grandes centros culturales, pero incluye ciudades medianas destacadas por comunidad, accesibilidad o calidad de vida.

La lista refleja qué busca la generación Z en destinos urbanos. El transporte eficiente y la posibilidad de caminar siguen entre los aspectos más valorados, junto con oferta cultural, facilidad para hacer amigos, seguridad y precios. Los diez primeros puestos combinan metrópolis globales con ciudades europeas y asiáticas de escala manejable.

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Por qué estos destinos lideran el ranking

El informe de Time Out destaca que para muchos menores de 30 años una ciudad atractiva depende de la vida diaria, no solo del turismo o la imagen exterior. El ranking evalúa bienestar, acceso a la naturaleza, barrios con identidad, agenda cultural y opciones de ocio asequibles.

De acuerdo con el ranking, la lista refleja qué busca la generación Z en destinos urbanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tokio ocupó el primer lugar, con 100% de respuestas positivas en felicidad cotidiana, alta valoración de vida nocturna (89% de aprobación entre jóvenes), pero menor puntaje en asequibilidad. Time Out resaltó su transporte, caminabilidad y acceso cultural.

Porto quedó segunda por su sentido de comunidad y costos accesibles para salir o ir a espacios culturales: el 93% la consideró asequible y el 100% valoró su belleza urbana.

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Melbourne, antes destacada como mejor ciudad por el medio en 2026, se ubicó tercera. Entre menores de 30 años, 100% aprobó su gastronomía y 97% su oferta cultural; el ranking la situó entre las ciudades con mejores barrios para la vida diaria.

Más abajo figuran Edimburgo, Shanghái, Nueva York, Copenhague, Berlín, Valencia y Bangkok. Estas ciudades atraen a la generación Z por vida nocturna, transporte eficiente, espacios verdes y opciones de socialización.

Las 10 mejores ciudades para la Generación Z en 2026

Tokio

Tokio lidera entre las mejores ciudades para la Generación Z en 2026 por su transporte, caminabilidad, bienestar y vida nocturna (REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo)

Lidera en transporte, caminabilidad y bienestar. Time Out remarca que todos los jóvenes consultados dijeron encontrar alegría en la vida diaria. La oferta nocturna, que incluye bares, clubes, karaoke y espacios abiertos durante toda la noche, refuerza su atractivo como destino urbano.

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Porto

Porto se consolidó como una ciudad accesible para menores de 30 años por su patrimonio, sus espacios junto al río y el mar y su oferta cultural con entradas gratuitas o reducidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se consolidó como una ciudad accesible para menores de 30 años. La combinación de patrimonio, cercanía con el río y el mar, jardines y centros culturales con entradas gratuitas o reducidas explica su lugar en la lista. El fuerte sentido de comunidad fue otro factor decisivo.

Melbourne

Melbourne ganó lugar en el ranking de Time Out por su escena gastronómica y artística, su comunidad estudiantil y el transporte con tarifas reducidas (REUTERS/Hollie Adams)

La escena gastronómica y artística fue central para su posición. El ranking destaca teatros independientes, recitales y comidas a bajo precio en algunos barrios. También influyó la existencia de una gran comunidad estudiantil y un sistema de transporte con tarifas reducidas durante parte del año.

Edimburgo

Edimburgo se destacó entre las mejores ciudades para la Generación Z por su calidad de vida, su agenda cultural y los descuentos para menores de 30 años (REUTERS/Russell Cheyne//File Photo)

Aparece como una ciudad muy valorada por su calidad de vida. Los jóvenes destacaron su vida nocturna, la caminabilidad y la agenda cultural. La presencia de descuentos para menores de 30 años en festivales y eventos ayudó a reforzar su perfil entre estudiantes y recién llegados.

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Shanghái

Shanghái sumó puntos por seguridad, vida social, opciones asequibles y políticas de vivienda orientadas a los jóvenes (REUTERS/Go Nakamura)

Sumó puntos por seguridad, vida social y opciones asequibles fuera del alquiler. Según la encuesta, el 100% dijo que la ciudad los hace felices. También recibió buenas valoraciones por la facilidad para conocer gente y por sus políticas de vivienda orientadas a los jóvenes.

Nueva York

Nueva York mantuvo su atractivo para la Generación Z por su cultura, su caminabilidad y el acceso al arte y a eventos gratuitos pese al alto costo de vida (REUTERS/Eduardo Munoz)

La fortaleza estuvo en la cultura, la caminabilidad y la energía urbana. Time Out indicó que 98% de los jóvenes consultados la describió como caminable y 95% valoró su oferta cultural. Aunque el costo de vida sigue alto, el acceso al arte y a eventos gratuitos mantiene su atractivo.

Copenhague

Copenhague se distingue en la lista de Time Out por la bicicleta, los espacios al aire libre y los programas de acceso cultural para jóvenes (REUTERS/Tom Little)

Se distingue por la bicicleta, los espacios al aire libre y los programas de acceso cultural para jóvenes. El relevamiento marcó que 83% aprobó la facilidad para caminar y pedalear. La ciudad danesa también sumó por su vida de verano, sus parques y sus áreas de baño urbano.

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Berlín

Berlín mantiene su atractivo entre los jóvenes por su identidad social y cultural (REUTERS/Lisi Niesner)

El rasgo más fuerte sigue ligado a la identidad social y cultural. La ciudad conserva peso entre los jóvenes por su vida nocturna, sus espacios alternativos y la posibilidad de encontrar comunidades afines. El informe menciona entre sus ventajas la oferta artística y la facilidad para conocer gente.

Valencia

Valencia ganó terreno entre las ciudades valoradas por sus costos moderados, el clima y la vida social (EFE/ Ana Escobar)

Esta ciudad ganó terreno por costos moderados, clima y vida social. Time Out menciona el transporte público con abonos económicos, las entradas gratuitas a museos en ciertos días y una agenda de encuentros al aire libre. El 93% de los encuestados dijo que vivir allí los hace felices.

Bangkok

Bangkok cierra el top 10 por ser un destino exótico (REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo)

Cerró el top 10 con una combinación de gastronomía, creatividad y ocio nocturno. La capital tailandesa recibió 87% de aprobación en restaurantes y 78% en vida nocturna. A eso se suma una percepción muy alta de felicidad entre sus residentes jóvenes, que llegó al 96% según la encuesta.

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La clasificación de Time Out se completó con Nápoles, Ciudad del Cabo, Cracovia, Seúl, París, Atenas, Ciudad de México, Río de Janeiro, Vancouver y Viena, ciudades que también mostraron fortalezas en comunidad, cultura, naturaleza o transporte.