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El árbitro más longevo del mundo tiene 78 años y está lejos de retirarse

Ken Wright fue reconocido por Guinness World Records como el colegiado con más años de carrera en el fútbol. Comenzó a arbitrar en 1964, dirigió más de 5.000 partidos y sigue impartiendo justicia en campeonatos de ligas senior

Árbitro de fútbol calvo de edad avanzada con uniforme negro en un campo de césped. Al fondo, dos espectadores, una valla de madera y una bandera azul.
Wright aseguró que no piensa retirarse y que iniciará una nueva temporada en las ligas senior de Swansea (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A los 78 años, Ken Wright sigue arbitrando partidos de fútbol y acaba de ser reconocido como el árbitro con la carrera más larga del mundo, una trayectoria que comenzó en 1964 y que ya supera los 5.000 encuentros. El veterano colegiado de Swansea, Gales, dijo que no piensa retirarse y que iniciará una nueva temporada en las ligas senior de su ciudad, según informó Daily Mirror.

Wright, exdirector financiero, mantiene su función de árbitro desde hace más de seis décadas. De acuerdo con el medio británico, Guinness lo reconoció oficialmente como el árbitro con más años de servicio en el mundo.

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Una carrera que empezó hace 63 años y superó los 5.000 partidos

Wright empezó a arbitrar tras aceptar que no tendría futuro como futbolista. Así inició una carrera de 63 años en el fútbol galés y británico, presente en miles de partidos y categorías.

El árbitro recordó que su estreno no fue brillante. “Es algo en lo que no puedes creer, con toda honestidad”, dijo sobre el récord, en declaraciones recogidas por Daily Mirror. Antes, al evocar sus primeros pasos, admitió que aquel debut había sido un mal partido, aunque esa experiencia no alteró su continuidad.

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Desde 1964 conservó su inscripción con la West Wales Football Association, entidad con la que comenzó su recorrido formal.

Con el paso del tiempo, su hoja de servicios sumó escenarios de peso dentro del fútbol británico. El medio británico señaló que Wright arbitró encuentros en el antiguo Highbury, casa de Arsenal, en White Hart Lane, estadio histórico de Tottenham Hotspur, y en Stamford Bridge, donde juega Chelsea. También participó como oficial en partidos de Swansea City frente a clubes de escala internacional.

Más de 5.000 partidos abarcan generaciones de jugadores, entrenadores, dirigentes y cambios en reglamentos, ritmos de juego y exigencias físicas. Esa continuidad fue uno de los argumentos que consideró Guinness para darle la distinción.

Fotografía de tres hombres vestidos de árbitros de fútbol. Uno sostiene un balón de fútbol, los otros dos tienen banderas amarillas. Hay un campo de césped y tribunas de estadio.
La trayectoria de Ken Wright incluyó partidos en Highbury, White Hart Lane y Stamford Bridge dentro del fútbol británico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recuerdos de Swansea y una noche ante Manchester United

Aunque su carrera incluyó visitas a varios estadios emblemáticos, Ken Wright reservó parte de sus recuerdos más vivos para su ciudad. En especial, mencionó un encuentro de Swansea City frente a Manchester United en el antiguo Vetch Field, un partido que quedó grabado por el contexto, la magnitud del rival y el marco de público.

“Fue una de las mejores noches de mi carrera”, afirmó Wright, según recogió Daily Mirror. El árbitro recordó que aquella noche hubo 28.000 aficionados en el estadio y que, al tratarse de un hombre de la zona, mucha gente lo conocía desde antes. “There were 28,000 fans inside the Vetch Field”, dijo en esa misma evocación, donde también señaló que recibió insultos desde la tribuna por su exposición directa frente al público local.

La memoria de los estadios también lo llevó a comparar ambientes y condiciones de trabajo. Sobre su paso por el norte de Londres, señaló que White Hart Lane fue el mejor escenario en el que dirigió desde el punto de vista del arbitraje. “Desde el punto de vista arbitral era un lugar fantástico, con excelentes instalaciones.”, sostuvo en declaraciones citadas por Daily Mirror.

La frase completa el retrato de una carrera atravesada por la experiencia de cancha, más que por la estadística pura.

El reconocimiento internacional no rompió su vínculo con el fútbol de base. Wright se prepara para jugar de nuevo en competiciones senior de Swansea, lejos de las grandes ligas, pero cercano a su historia personal. Allí ganó prestigio entre árbitros, clubes y jugadores locales.

Dos hombres de pie en un campo de fútbol con césped artificial; uno en traje y el otro con uniforme de árbitro, sosteniendo un certificado y una bandera.
Ken Wright fue reconocido por Guinness World Records como el árbitro con la carrera más larga del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento de Guinness

La confirmación del récord llegó como una sorpresa incluso para el propio protagonista. “Cuando uno piensa en la cantidad de países en el mundo y en la cantidad de árbitros, simplemente no puedo creer que ahora sea un hecho que soy el árbitro con más años de servicio en el mundo”, dijo Wright, en una declaración reproducida por Daily Mirror. El comentario exhibe la escala del hito: no se trata solo de una marca británica o europea, sino de un registro global.

En el arbitraje en Gales, el reconocimiento fue inmediato. Viv Nedin, vicepresidente de Swansea Referee Society, afirmó que el logro es motivo de orgullo para el país, destacando que muchos árbitros ven dedicarse 15 o 20 años como toda una vida y que superar los 60 años es excepcional.

Barrie Williams, dirigente de Morriston Sports and Social, destacó el estado físico de Wright, diciendo que mantiene una preparación que muchos futbolistas jóvenes no alcanzan y que seguirá hasta que su cuerpo se lo impida. Esa opinión coincide con la del propio Wright.

Guinness World Records presentó el caso como ejemplo de permanencia y adaptación, señalando que su carrera muestra una dedicación inusual al arbitrar durante varias generaciones de cambios en reglas, estilo y tecnología. Destacó que la marca refleja longevidad, continuidad, disciplina y apego al fútbol desde un rol discreto hasta el silbatazo final.

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