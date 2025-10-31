El botón del iPhone que no conocías y que duplica la pantalla en la tele

Es necesario mantener los dos aparatos actualizados y relativamente cerca. (Imagen ilustrativa Infobae)

Varios usuarios desconocen que es posible duplicar la pantalla de un iPhone en un televisor inteligente o Smart TV sin recurrir a cables ni aplicaciones externas y de esta forma poder ver películas, videos y otros contenidos en un monitor más grande.

Gracias a la tecnología AirPlay, desarrollada por Apple, los usuarios pueden compartir videos, imágenes y presentaciones desde sus dispositivos hacia televisores compatibles, siempre que ambos aparatos estén conectados a la misma red WiFi y se encuentren próximos físicamente.

Esta función está disponible en modelos recientes de iPhone, a partir del iPhone X, y en iPad con iPadOS 13 o versiones posteriores, siempre que el sistema operativo disponga del Centro de control actualizado.

La compatibilidad del televisor resulta esencial: los modelos más recientes de Samsung, LG y Sony suelen incorporar soporte nativo para AirPlay, mientras que en otros casos es posible habilitar la función mediante un Apple TV conectado por HDMI.

Cómo duplicar la pantalla del iPhone al televisor en solo segundos

La opción aparece en el Centro de control del teléfono. (Foto: Apple)

El proceso de duplicación de pantalla se basa en la conectividad inalámbrica, eliminando la necesidad de accesorios adicionales y simplificando la experiencia de usuario.

Para iniciar la duplicación, el usuario debe desplegar el Centro de control en el iPhone, lo que se logra deslizando un dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla. Allí se encuentra el icono “Duplicar pantalla”, que al seleccionarse muestra una lista de dispositivos compatibles conectados a la red local.

Al elegir el televisor o receptor deseado, puede aparecer un código de seguridad en la pantalla del televisor, el cual debe ser ingresado en el iPhone para confirmar y comenzar la transmisión. Este paso añade una capa de seguridad y previene conexiones no autorizadas.

Qué hacer si el Smart TV no aparece en los dispositivos compatibles

Hay que verificar que el TV sea compatible con esta tecnología. (Foto: Apple)

Si el televisor no aparece entre las opciones disponibles, es necesario comprobar que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi, que el televisor esté encendido y actualizado, y que la función AirPlay esté habilitada en los ajustes del televisor.

En algunos modelos, es preciso consultar el manual del fabricante para activar AirPlay manualmente. Cuando la duplicación no funciona, reiniciar tanto el iPhone como el televisor y verificar que no existan restricciones en el router o la red local puede resolver el inconveniente.

Para quienes disponen de un televisor sin soporte nativo para AirPlay, la alternativa consiste en conectar un Apple TV mediante HDMI, lo que permite acceder a la duplicación de pantalla sin complicaciones adicionales. Esta solución amplía la compatibilidad y facilita el acceso a la función en una mayor variedad de dispositivos.

De qué forma finalizar la duplicación del iPhone en el TV

Su funcionamiento no afecta el rendimiento del iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalizar la transmisión resulta sencillo: solo con abrir nuevamente el Centro de control, pulsar el botón “Duplicar pantalla” y seleccionar la opción “Detener duplicación”.

En el caso de utilizar un Apple TV, es posible interrumpir la conexión de manera inmediata presionando el botón Menú en el control remoto del televisor inteligente.

Esta flexibilidad permite alternar entre distintos contenidos o finalizar la sesión de duplicación de forma rápida, sin afectar el funcionamiento general de ninguno de los dispositivos.

Qué aspectos de seguridad y privacidad deben considerarse al utilizar AirPlay

No hay riesgo para los datos guardados en el celular. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Al usar esta opción, la seguridad se refuerza con la exigencia de ingresar un código de verificación cuando se conecta un dispositivo nuevo al televisor. Este sistema limita el acceso para evitar que extraños se vinculen sin autorización, sobre todo en redes WiFi compartidas o abiertas.

Asimismo, se puede configurar restricciones adicionales en el menú de configuración del televisor, como limitar las conexiones solo a dispositivos reconocidos o deshabilitar AirPlay cuando no se use.

En cuanto a la privacidad, no almacena ni deja registros de las transmisiones, porque la conexión ocurre directamente entre los dispositivos mediante la red local.