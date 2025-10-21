Tecno

Paso a paso para duplicar la pantalla de un iPhone en un Smart TV sin aplicaciones y gratis

Usuarios pueden compartir videos, fotos y presentaciones desde un teléfono de Apple a televisores compatibles con AirPlay, siempre que ambos estén enlazados a la misma red WiFi y estén cerca físicamente

Dylan Escobar Ruiz

Dylan Escobar Ruiz

El proceso es sencillo y
El proceso es sencillo y tarda solo unos segundos realizar la conexión.

La posibilidad de proyectar la pantalla de un iPhone en un Smart TV sin recurrir a aplicaciones externas pagas ni cables ha transformado la manera en que los usuarios disfrutan de contenidos multimedia en el hogar.

Gracias a la integración de la tecnología AirPlay, desarrollada por Apple, es factible compartir imágenes, videos y presentaciones desde un teléfono o tableta de la marca directamente en televisores compatibles, siempre que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi y se encuentren próximos físicamente.

Por esta razón, se explica todo lo que hay que saber de esta opción que para muchos usuarios pasa desapercibida, y que es compatible con la mayoría de modelos recientes de diferentes marcas.

Qué se necesita para que el proceso de duplicación sea eficiente

El servicio de internet debe
El servicio de internet debe ser estable y rápido.

El proceso de duplicación de pantalla se apoya en la conectividad inalámbrica, lo que elimina la necesidad de accesorios adicionales y simplifica la experiencia. AirPlay se ha consolidado como una herramienta eficiente y accesible para quienes desean ampliar la visualización de sus dispositivos.

Esta función está disponible en modelos recientes de iPhone —a partir del iPhone X— y en iPad con iPadOS 13 o versiones posteriores, siempre que el sistema operativo cuente con el Centro de control actualizado.

La compatibilidad del televisor es otro requisito fundamental: los modelos más recientes de Samsung, LG y Sony suelen incorporar soporte nativo para AirPlay, mientras que en otros casos es posible utilizar un Apple TV conectado mediante HDMI para habilitar la función.

Para que la transmisión sea exitosa, es imprescindible que tanto el iPhone como el Smart TV estén vinculados a la misma red WiFi doméstica. Esta condición garantiza una comunicación estable y sin interrupciones, permitiendo que la proyección de contenidos se realice de manera fluida.

Cuáles son los pasos para duplicar la pantalla del iPhone al Smart TV

Es necesario mantener el sistema
Es necesario mantener el sistema operativo del celular actualizado.

El procedimiento para iniciar la duplicación comienza con el despliegue del Centro de control en el iPhone, lo que se logra deslizando un dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla.

Allí se encuentra el icono “Duplicar pantalla”, que al seleccionarse muestra una lista de dispositivos compatibles conectados a la red local.

Al elegir el televisor o receptor deseado, puede aparecer un código de seguridad en la pantalla del televisor, el cual debe ser ingresado en el iPhone para confirmar y comenzar la transmisión. Este paso añade una capa de seguridad y previene conexiones no autorizadas.

Qué hacer si el Smart TV no aparece en los dispositivos compatibles

Modelos antiguos pueden experimentar problemas
Modelos antiguos pueden experimentar problemas de compatiblidad.

En caso de que el televisor no figure entre las opciones disponibles, es necesario verificar que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi, que el televisor esté encendido y actualizado, y que la función AirPlay esté habilitada en los ajustes del televisor.

En algunos modelos, es necesario consultar el manual del fabricante para activar AirPlay manualmente. Si la duplicación no funciona, reiniciar tanto el iPhone como el televisor y comprobar que no existan restricciones en el router o la red local puede resolver el inconveniente.

Asimismo, para quienes cuentan con un televisor que no soporta AirPlay de forma nativa, la alternativa consiste en conectar un Apple TV mediante HDMI, lo que permite acceder a la duplicación de pantalla sin complicaciones adicionales. Esta solución amplía la compatibilidad y facilita el acceso a la función en una mayor variedad de dispositivos.

Cómo dejar de duplicar la pantalla del iPhone en el televisor

Cualquier acción que se requiera
Cualquier acción que se requiera se realiza desde el celular.

Finalizar la transmisión es un proceso sencillo: solo con abrir nuevamente el Centro de control, pulsar el botón “Duplicar pantalla” y seleccionar la opción “Detener duplicación”.

En el caso de utilizar un Apple TV, es posible interrumpir la conexión de manera inmediata presionando el botón Menú en el control remoto del dispositivo.

Esta flexibilidad permite alternar entre distintos contenidos o finalizar la sesión de duplicación de forma rápida, sin afectar el funcionamiento general de ninguno de los dispositivos.

