Tecno

Sony prepara la despedida de PS4: los primeros servicios dejarán de funcionar en 2026

La consola, lanzada en 2013, se despide tras más de una década de éxitos y más de 117 millones de unidades vendidas en todo el mundo

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Los servicios sociales de la
Los servicios sociales de la PS4 dejarán de funcionar en 2026.(PlayStation)

La PlayStation 4 comienza oficialmente su camino hacia el retiro. Sony ha confirmado que en 2026 dejará de ofrecer soporte para varias de las funciones sociales y comunitarias de la consola, un paso que marca el principio del fin para una de las plataformas más exitosas de su historia. Aunque el hardware seguirá siendo funcional, este cambio representa el cierre de una etapa y prepara el terreno para la transición definitiva hacia PlayStation 5 y la futura PS6.

El anuncio sitúa a la PS4 en una fase similar a la que vive actualmente Windows 10 con su soporte extendido: un proceso de desmantelamiento progresivo. En este caso, las características afectadas incluyen las API que permiten las interacciones sociales dentro de PlayStation Network, como la creación de comunidades, el uso compartido de contenidos y algunas funciones de conexión entre jugadores.

Lanzada en 2013, la PS4 no solo supuso un salto tecnológico para Sony, sino que redefinió la manera en que los jugadores interactuaban. Fue la primera consola de la compañía en incorporar un botón dedicado a compartir contenido directamente desde el mando, una función que impulsó la creación de comunidades y la viralización de clips y partidas en redes sociales.

Sony decidió dar por finalizado
Sony decidió dar por finalizado los servicios sociales de la PS4 para darle paso a las PS5 y su próxima consola. (PlayStation)

Durante más de diez años, la PlayStation 4 acumuló hitos notables. Se convirtió en una de las consolas más vendidas de la historia con más de 117 millones de unidades distribuidas, solo por detrás de la PlayStation 2. Además, fue el hogar de títulos emblemáticos como Bloodborne, The Last of Us Part II, God of War y Uncharted 4, que definieron el estándar de calidad en los juegos exclusivos de Sony.

El fin de las funciones sociales no implica la desaparición inmediata de los servicios en línea o de los juegos multijugador, pero sí representa el inicio de una estrategia clara: concentrar recursos y atención en la PlayStation 5 y en los nuevos servicios basados en la nube. De esta forma, Sony busca fortalecer su ecosistema más moderno, optimizando su infraestructura para los próximos lanzamientos y experiencias digitales más avanzadas.

Reportes como los de SpazioGames apuntan a que el proceso será gradual y discreto. La idea es minimizar el impacto en los jugadores que todavía utilizan la PS4 de manera activa, pero todo indica que las funciones más relacionadas con la interacción social comenzarán a desaparecer a lo largo de 2025, culminando con su eliminación completa en 2026.

Pese a ser una de
Pese a ser una de las consolas más vendidas de Sony, la PS4 y sus servicios sociales llegarán a su fin. (LifeWire)

El “apagón” progresivo también responde a una cuestión de sostenibilidad tecnológica. Mantener en funcionamiento las plataformas antiguas implica un costo considerable en servidores y mantenimiento de sistemas que ya no forman parte de la estrategia principal de la empresa. Al mismo tiempo, Sony pretende garantizar que la transición hacia PS5 sea más fluida, incentivando a los usuarios a actualizarse y experimentar los nuevos servicios como PlayStation Plus y el juego en la nube.

A pesar del cambio, el legado de la PS4 permanece intacto. Su papel en la consolidación de Sony como líder del mercado fue decisivo, impulsando una comunidad global que creció al ritmo de sus exclusivos y su conectividad. Más allá de sus especificaciones técnicas, la consola representó una etapa en la que el juego en línea, el contenido compartido y las experiencias narrativas se unieron para definir el rumbo de toda una generación.

El cierre de sus funciones sociales puede verse como un símbolo del paso del tiempo en la industria tecnológica: lo que una vez fue revolucionario ahora da paso a nuevas formas de interacción, más integradas con la inteligencia artificial y los servicios en la nube. En 2026, cuando las luces de la PS4 empiecen a apagarse definitivamente, millones de jugadores recordarán los juegos y las comunidades que se formaron.

Con el cierre de los
Con el cierre de los servicios sociales de la PS4, Soy pretende que su público empiece a emigrar a las PS5.

Temas Relacionados

PlayStation 4PS4SonyLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estos son los iPhone que se quedarán sin WhatsApp desde el 31 de octubre de 2025

Los usuarios deben verificar la versión de iOS instalada para saber si su teléfono sigue siendo compatible

Estos son los iPhone que

Cuánto valen las nuevas gafas inteligentes de Ray-Ban y Oakley con Meta

Ambas gafas inteligentes integran Meta AI, permitiendo comandos de voz y acceso a información en tiempo real

Cuánto valen las nuevas gafas

Swift, el lenguaje de Apple, se integra oficialmente en Android por primera vez

Swift, el lenguaje de programación creado por Apple, ya puede utilizarse oficialmente para desarrollar aplicaciones en Android

Swift, el lenguaje de Apple,

Guillermo del Toro vuelve a arremeter en contra de la IA: “preferiría morir” antes de usarla

El director latino reafirma su postura crítica ante la tecnología generativa, y defiende la importancia del trabajo humano y el arte auténtico en la industria del cine

Guillermo del Toro vuelve a

Nintendo Switch Online revela su próximo juego gratuito por tiempo limitado para América

La promoción forma parte del programa de juegos de muestra del servicio online, que también incluye acceso a títulos clásicos y beneficios exclusivos

Nintendo Switch Online revela su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los departamentos en el AMBA

Los departamentos en el AMBA aumentaron 5,7% en dólares en el último año: cuánto cuestan en cada barrio

Los intendentes peronistas que fueron candidatos en septiembre sacaron más votos que la lista nacional del PJ

Descubren el mecanismo genético que permite a la ballena boreal vivir más de 200 años

A un año del derrumbe fatal del hotel Dubrovnik en Villa Gesell: qué pasó con la causa y por qué no hay detenidos

Video: un colectivo chocó de forma brutal contra un auto y lo dejó incrustado en una casa en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Condenaron a dos presuntos miembros

Condenaron a dos presuntos miembros de la mafia rusa por intentar asesinar a una periodista opositora a pedido de Irán

Líderes empresariales del Perú se reunieron para analizar los retos y oportunidades del país al 2026

“Poner al colaborador al centro fue la mejor decisión”: universidad peruana alcanza la Certificación de Great Place To Work

Pakistán amenazó con responder a cualquier ataque de Afganistán tras el fracaso de las conversaciones de paz en Estambul

Rafael Grossi advirtió sobre movimientos inusuales en las instalaciones nucleares de Irán: “El uranio enriquecido al 60% sigue allí”

TELESHOW
Nazarena Di Serio dio más

Nazarena Di Serio dio más detalles del episodio de acoso que denunció: “Recibía fotos recortadas de mi familia y amigos”

Evelyn Botto reveló el mensaje secreto que le envió Fede Bal y explicó su significado: “No voy a salir de ahí”

Sofía Gonet se lució con su plato en MasterChef y su dedicatoria sorprendió a todos: “Perdoname, volvamos”

Rusherking habló de su pasado amoroso con la China Suárez y Ángela Torres: “Uno no elige de quién enamorarse”

La emoción de Darío Barassi al encontrarse con Lionel Messi y Rodrigo de Paul: “Confieso que los olí un poco”