Tecno

IA cruza la frontera de la intimidad: auge de chatbots afectivos y alertas por dependencia

El uso creciente de chatbots en relaciones emocionales abre nuevas oportunidades y desafíos, mientras psicólogos y especialistas advierten sobre los límites de esta tecnología y su impacto en el bienestar mental de los usuarios

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
El debate por la influencia
El debate por la influencia de la inteligencia artificial en bienestar social, educación y liderazgo se cruza con una advertencia generalizada: los algoritmos carecen de juicio moral y de comprensión genuina del contexto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de la inteligencia artificial en aplicaciones cotidianas no solo redefine la productividad o la gestión de información, sino que está alterando la forma en que las personas exploran su mundo afectivo.

El auge de los chatbots capaces de simular relaciones emocionales ha reavivado alertas sobre los límites de la tecnología y su impacto en la salud psicológica. En distintos ámbitos, desde la salud mental hasta el ocio digital, estos sistemas automatizados ganan terreno como interlocutores disponibles las veinticuatro horas.

Los chatbots utilizados como ayuda emocional

Organizaciones como OpenAI confirman que más de un millón de usuarios en todo el mundo recurren cada semana a herramientas como ChatGPT para hablar sobre pensamientos suicidas.

La inteligencia artificial transforma la
La inteligencia artificial transforma la vida afectiva, pero expertos alertan sobre riesgos emocionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno trasciende los avances técnicos y sitúa en primer plano inquietudes profundas: ¿qué ocurre cuando máquinas programadas intercambian mensajes en tono comprensivo o afectuoso? ¿Qué consecuencias tiene la confianza depositada en sistemas que no poseen experiencia ni empatía genuina?

Entre los especialistas crecen las voces que cuestionan la relación de dependencia que se origina con los asistentes virtuales diseñados para responder a emociones detectadas mediante sofisticados algoritmos.

El riesgo de utilizar la IA como acompañante sentimental

El catedrático Daniel Innerarity, de la Universidad del País Vasco, expone que la popularidad de la IA ha llevado a las personas a atribuirle rasgos humanos. “El problema aparece cuando alguien deposita su confianza en una máquina antes que en un ser humano”, sostuvo el académico.

Un caso ocurrido en Noruega, reportado por diversos medios europeos, ilustra las posibles consecuencias de la dependencia emocional hacia los chatbots. Hace un par de meses Stein-Erik Soelberg, de 56 años, mantuvo extensas conversaciones con ChatGPT sobre temas personales y emocionales.

La IA carece de emociones,
La IA carece de emociones, por lo que resulta peligroso atribuirle a sus respuestas cualidades de pareja sentimental o ayuda psicológica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de ese periodo, Soelberg asesinó a su madre y posteriormente se suicidó. Investigaciones locales señalaron que el hombre se había refugiado casi exclusivamente en la interacción digital, lo que contribuyó a su aislamiento social y deterioro psicológico.

A juicio de la investigadora Karen Vergara, de la ONG Amaranta en Chile, no todas las personas transitan este fenómeno del mismo modo. Mientras ciertas poblaciones adaptan la IA a su vida diaria y exploran su utilidad, otras quedan rezagadas, condicionadas por la brecha digital y la ausencia de acceso estable a internet o dispositivos. “Existen espacios sociales en los que la IA ni siquiera constituye una opción, y su omisión agranda desigualdades ya arraigadas”.

Investigaciones del MIT Media Lab distinguen al menos tres perfiles entre quienes interactúan con sistemas de IA conversacional: usuarios vulnerables afectados por la soledad, personas emocionalmente dependientes y usuarios casuales que emplean los chatbots sin establecer un lazo intenso. Para los primeros grupos, la interacción con una inteligencia no humana puede acentuar la pérdida de vínculos reales y fomentar rutinas obsesivas.

En ese contexto, la visión crítica sobre cómo se presenta y percibe la IA cobra peso. Mercedes Siles, catedrática de Álgebra, propuso comparar la IA con una “caja de papeles” similares a las galletas de la fortuna: las respuestas diarias pueden transformarse en una referencia indispensable y alterar la rutina psicológica de quien consulta.

Cómo la inteligencia artificial replica
Cómo la inteligencia artificial replica vínculos humanos y desafía las fronteras de la empatía - (Imagen ilustrativa Infobae)

“El riesgo radica en atribuir autoridad a lo que no es más que un sistema estadístico”, explicó Siles, y añadió que los algoritmos, al igual que el lenguaje, pueden amplificar sesgos sociales, sexistas o de origen.

La inteligencia artificial no es humana

Además, la tendencia a otorgar formas y rasgos humanos a la AI, como manos, pies o cabeza, profundiza la confusión. Innerarity advirtió que la mayoría de los dispositivos inteligentes carecen de cualquier aspecto antropomorfo, aunque el imaginario popular y la cultura visual insistan en representarlos con aspecto humano. Ese malentendido puede distorsionar la percepción pública sobre el verdadero alcance de la tecnología.

Desde el sector empresarial, Conchita Díaz, responsable de formación en inteligencia artificial y Big Data para Google Cloud en Europa y Medio Oriente, aporta otro matiz: por más avanzados que resulten los modelos generativos y las plataformas conversacionales, la empatía auténtica permanece como atributo exclusivo del ser humano.

Díaz reconoció que la IA puede facilitar procesos y resolver tareas complejas, pero carece de criterio ético, discernimiento situacional o comprensión emocional genuina. En los entornos sensibles como la salud, la educación o la conducción de equipos, el aporte insustituible sigue en manos humanas.

Temas Relacionados

ChatbotIAChatGPTRelaciones sentimentalesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Criptomonedas: cotización de las principales divisas virtuales

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 114.516,92 dólares

Criptomonedas: cotización de las principales

UNESCO reconoce a Colombia por su enfoque ético en inteligencia artificial

Las iniciativas colombianas en educación digital y ética tecnológica abren un debate sobre el impacto de la innovación en la equidad social y la preservación de la diversidad cultural en entornos automatizados

UNESCO reconoce a Colombia por

Este es el método sencillo para limpiar la pantalla de tu Smart TV y que luzca como nueva

Antes de iniciar cualquier tarea de limpieza, es fundamental apagar y desenchufar el televisor para evitar accidentes eléctricos

Este es el método sencillo

Ferrari lanzará un token cripto para subastar su modelo 499P tricampeón de Le Mans

Solo 100 miembros del Hyperclub, un círculo restringido a aficionados de larga duración, serán los primeros en acceder a estas subastas

Ferrari lanzará un token cripto

Glosario de tecnología: qué significa Historia de las bases de datos

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Glosario de tecnología: qué significa
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Libertad Avanza se consolida

La Libertad Avanza se consolida como el antirovirismo en Misiones y enciende alarmas en el oficialismo provincial

Hoy indagan al narco acusado de ordenar el triple femicidio: la revelación de su circular roja de Interpol

¿Las mujeres logran más beneficios cardiovasculares con menos ejercicio que los hombres?

Una camioneta volcó en el microcentro y un camión con harina impactó contra un paredón en Villa Luro

Qué son los suplementos NAD+, el tratamiento de moda para potenciar la longevidad

INFOBAE AMÉRICA
India evacua a miles de

India evacua a miles de personas ante la inminente llegada del ciclón Montha

Una década después del fin de la política del “hijo único”, China se enfrenta a una población en declive

El príncipe Andrés recibió a Jeffrey Epstein en Windsor cuando la justicia ya había ordenado arrestarlo

Lacalle Pou reapareció para criticar a Orsi por la rescisión de contrato con astillero español: “Se pasó de rosca”

El gobierno de Uruguay destacó el triunfo de Milei: espera “menos volatilidad” y “buen escenario” para el turismo

TELESHOW
Ivana Icardi saludó a su

Ivana Icardi saludó a su sobrina por su cumpleaños con una dura crítica a Wanda Nara: “Hay madres que solo paren”

Diego y Ángela Torres emocionaron al revelar en vivo la triste historia de uno de sus hits: “¿Se puede decir eso?”

Ángela Torres sorprendió al contar cuál es su verdadero nombre y el de Diego Torres: “Este dato les va a cambiar la vida”

La noche de terror de La Joaqui en MasterChef Celebrity entre gritos, desesperación y kebabs: “Colapsada”

Emilia Attias habló de su historia de amor con Guillermo Freire y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity