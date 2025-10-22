HONOR X7C vs. HONOR X8C: diferencias en pantalla, cámara, batería y más

Los dos dispositivos son similares a nivel estético pero contrastan en sus prestaciones. (Fotocomposición Infobae)

Los teléfonos HONOR X7C y HONOR X8C han generado interés entre quienes buscan un teléfono equilibrado para el día a día, pero las diferencias entre ambos modelos van más allá de lo superficial.

Mientras que el HONOR X8C apuesta por una experiencia visual y fotográfica avanzada, el HONOR X7C se orienta hacia la autonomía y la relación calidad-precio, lo que plantea una elección que depende del perfil de usuario y sus prioridades.

Cómo se diferencian en materia de pantalla

El apartado de la pantalla es uno de los puntos donde se observa una distinción clara. El HONOR X8C incorpora un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, un brillo máximo de 2.800 nits y tecnología PWM de 3.840 Hz certificada por TÜV Rheinland como “flicker-free”.

Es un celular que cuenta con certificación de resistencia. (Foto: HONOR)

Esta combinación favorece la lectura prolongada y mejora la visibilidad bajo luz solar intensa. Además, el dispositivo cuenta con resistencia IP64 y protección integral contra caídas, según pruebas del fabricante.

En contraste, el HONOR X7C opta por una pantalla LCD/TFT de 6,77 pulgadas con 120 Hz y resolución HD+ (1.610 × 720 píxeles), suficiente para redes sociales, streaming y navegación fluida, y mantiene la certificación IP64 contra salpicaduras.

Cuál de los dos modelos tiene mejor cámara

En el terreno fotográfico, el salto de calidad es notorio en el HONOR X8C, que integra una cámara trasera de 108 megapíxeles con estabilización óptica (OIS) y una frontal de 50 megapíxeles acompañada de “selfie flash”.

Algunos modelos de la marca asiática cuentan con funciones de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Bruna Casas)

El enfoque está puesto en la fotografía nocturna y en herramientas de inteligencia artificial como el Borrador en la Galería de MagicOS 9.0.

Por su parte, el HONOR X7C ofrece una cámara trasera dual de 108MP + 2MP y una frontal de 8MP, con grabación de video hasta 1080p. Esta configuración responde a quienes buscan capturas nítidas durante el día y contenido para redes sociales.

Qué modelo tiene un mejor rendimiento

En cuanto a esta característica, el HONOR X8C en su versión 5G presenta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y medios especializados lo vinculan al procesador MediaTek Dimensity 7025-Ultra, lo que habilita la conectividad 5G.

El HONOR X7C utiliza el Snapdragon 685 (6 nm), con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Este chipset se destaca por su eficiencia en multitarea, aplicaciones de productividad y streaming, ofreciendo una buena autonomía.

Cómo es la batería de cada uno de los celulares

Es una característica clave para aquellos que usan su dispositivo durante muchas horas. (Imagen ilustrativa)

La batería es otro aspecto relevante para quienes priorizan la duración. El HONOR X8C integra una batería de 5.000 mAh optimizada por MagicOS 9.0, pensada para cubrir una jornada completa de uso mixto.

El HONOR X7C eleva la capacidad a 5.200 mAh y añade carga rápida de 35 W, según las especificaciones oficiales regionales, lo que representa una ventaja para quienes pasan muchas horas frente a la pantalla.

En materia de conectividad y seguridad, el HONOR X8C destaca por su versión 5G, lector de huellas bajo la pantalla y certificación IP64, lo que proporciona una experiencia moderna tanto en desbloqueo como en acceso a redes de alta velocidad.

Ser resistente al agua es un atributo que llama la atención a los usuarios. (Foto: HONOR)

Su contraparte mantiene la conectividad 4G LTE, incorpora un lector de huellas lateral y la misma protección IP64, asegurando un uso confiable y sencillo.

Qué otras características se deben considerar de cada modelo de teléfono

El software marca diferencias. El HONOR X8C llega con MagicOS 9.0 (basado en una versión reciente de Android), que incluye funciones como Borrador IA, Magic Portal y mejoras en la comodidad visual.

Asimismo, el HONOR X7C se comercializa con MagicOS 8 sobre Android 14, ofreciendo una experiencia fluida y herramientas de personalización. Es importante saber que la disponibilidad y las características pueden variar según el canal de venta, así que se debe revisar cada detalle antes de la compra.