Filtran el nuevo HONOR Magic8 Pro en medio del lanzamiento del iPhone 17: llega la IA Self-Evolution

James Li, CEO de la empresa, anunció la llegada de la tecnología “IA Self-Evolution”, enfocada en dispositivos que aprenden y evolucionan con el uso. Además, reportes muestran que el teléfono incluiría un botón lateral exclusivo para acceder a funciones de inteligentes

La marca busca innovar con cada nuevo lanzamiento. (Foto: Europa Press)

El mercado global de tecnología móvil trae varias innovaciones este año con la filtración del HONOR Magic8 Pro en China, a propósito del lanzamiento del iPhone 17 por parte de Apple. Este modelo integraría un botón lateral donde se pondrán encontrar todas las funciones de inteligencia artificial que tiene la marca.

James Li, CEO de HONOR, eligió la red social Weibo para anunciar el avance de la empresa con la presentación del concepto de “IA Self-Evolution”. Esta nueva tecnología permite que la inteligencia artificial se vuelva progresivamente más inteligente conforme el usuario la emplea.

Este principio, apuntó el ejecutivo, será central para lograr dispositivos con capacidades de aprendizaje autónomo que se adapten a las necesidades de cada usuario.

Cómo el HONOR Magic8 Pro pretende diferenciarse de su competencia

Esta es la comparación hecha por filtradores del país asiático. (Foto: HONOR)

HONOR Magic8 Pro no solo buscará competir con las últimas versiones de Apple y Samsung, sino que introduce una propuesta poco vista en el mercado: un botón lateral exclusivo para acceder a funciones de inteligencia artificial.

Esta novedad puede parecer similar al iPhone 17, pero pese a tener un botón con formato parecido, Apple no prevé integrar funciones avanzadas de IA en el país asiático, al menos en este momento

De acuerdo con los detalles que se conocen por filtraciones recientes, el botón de IA del HONOR Magic8 Pro estaría pensado para acceder de forma instantánea a tareas inteligentes que evolucionan y se adaptan en tiempo real.

Cómo opera la IA Self-Evolution anunciada por HONOR

Esta novedad hace parte del plan de la marca para ser potencia en IA. (Foto: EFE)

Según explicó James Li en su publicación, el atributo central de la nueva generación de dispositivos radica en la capacidad de aprender, adaptarse y crecer junto al usuario.

Este avance busca que el sistema operativo y el hardware empleen algoritmos de autoaprendizaje que optimicen la experiencia conforme se recopilan más datos de uso.

Asimismo, la tecnología de “autoevolución” está cimentada en tres pilares específicos: hardware orientado al crecimiento ajustable a distintas necesidades, el sistema operativo MagicOS 10 potenciado por el modelo multimodal MagicGUI de HONOR, y soportado por un ecosistema preparado para sincronizarse de modo instantáneo con otros dispositivos.

Se espera que esta infraestructura permita que los smartphones pasen de ser asistentes digitales básicos, a verdaderas plataformas inteligentes que anticipan y personalizan servicios sobre la marcha.

Por qué el modelo Magic8 Pro enfocaría su estrategia en la inteligencia artificial nativa

La integración de IA en teléfonos inteligentes pretende dar mayor facilidad y prestaciones en su uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de HONOR marca una tendencia donde la inteligencia artificial deja de ser únicamente un complemento de software y se configura como componente estructural en la interacción usuario-dispositivo.

La empresa anticipa que el Magic8 Pro será el primer teléfono concebido como “dispositivo con IA nativa”, una categoría en desarrollo que tiene como meta convertir cada interacción en una oportunidad de aprendizaje para el sistema.

Análisis hechos por el medio Beebom subrayan que la línea Honor Magic8 aspira a consolidar una nueva era de “autoevolución de la IA”, en la que los dispositivos no solo ejecutan comandos prefijados sino que deciden la mejor forma de asistir al usuario en tiempo real.

Esta perspectiva busca desplazar el papel de la IA en los smartphones desde la automatización de tareas simples, hasta el desarrollo de plataformas capaces de anticipar necesidades complejas.

Qué significa la llegada del botón de IA para los usuarios de celulares

Este tipo de opciones se han visto en los últimos modelos de otras marcas como Apple. (Foto: Europa Press)

La introducción del botón de inteligencia artificial exclusivo en el Magic8 Pro podría marcar un precedente en el diseño de smartphones, porque representaría más que un simple atajo de hardware.

Además, la inclusión de este botón busca que la inteligencia artificial salga del plano invisible del software, y se convierta en una función tangible para el usuario.

A medida que se consolide el despliegue de tecnología nativa de IA, se observarán cambios en la relación del usuario con sus dispositivos.

