HONOR Magic V5, el nuevo plegable ultradelgado con inteligencia artificial avanzada

Este modelo integrará acceso a Gemini mediante un gesto en la parte trasera del teléfono

Juan Ríos

Por Juan Ríos

El Magic V5 ofrece edición
El Magic V5 ofrece edición de imágenes y video con inteligencia artificial, facilitando la creatividad y la comunicación. (HONOR)

El HONOR Magic V5 llega al mercado global con un diseño plegable ultradelgado, con el que busca mejorar la experiencia del usuario mediante la integración de inteligencia artificial avanzada, una batería de alta capacidad y un diseño resistente.

Durante el evento de lanzamiento, James Li, director ejecutivo global de HONOR, destacó la importancia de este nuevo modelo para la estrategia de la compañía, destacando que este no es solo un teléfono, sino también es “compañero inteligente diseñado para empoderar a las personas y amplificar su potencial”.

El directivo subrayó la colaboración con empresas para su desarrollo, como Google y Qualcomm, lo que permitió integrar capacidades de inteligencia artificial de última generación, un diseño ultradelgado y un rendimiento sobresaliente en un solo equipo.

El HONOR Magic V5 debuta
El HONOR Magic V5 debuta a nivel global con diseño plegable ultradelgado y avanzada inteligencia artificial. (HONOR)

Cómo es el diseño del HONOR Magic V5 y en qué colores llega

El Magic V5 se distingue por su perfil de apenas 8,8 mm de grosor y un peso de 217 gramos, lo que lo sitúa entre los teléfonos plegables más delgados y ligeros del mundo.

El dispositivo cuenta con certificaciones IP58 e IP59, que garantizan resistencia al polvo y al agua. La pantalla exterior está protegida por el escudo HONOR NanoCrystal, resistente a rayones, y el panel interior incorpora refuerzo de fibra de carbono para una mayor durabilidad.

En cuanto a sus colores, los usuarios tendrán cuatro opciones para esta nueva generación del teléfono plegable: Blanco Marfil, Negro, Amanecer Dorado y Café Rojizo.

El HONOR Magic V5 incorpora
El HONOR Magic V5 incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite y pantalla compatible con lápiz óptico para máxima productividad. (HONOR)

Qué características técnicas tiene el HONOR Magic V5

En el apartado tecnológico, el Magic V5 incorpora una batería de silicio-carbono de 5.820 mAh, con un 15% de contenido de silicio en las celdas, lo que se traduce en una autonomía sobresaliente sin tener que sacrificar el diseño delgado.

El procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite impulsa el rendimiento del dispositivo, asegurando una experiencia fluida tanto en tareas de productividad como en entretenimiento, multimedia y juegos.

El sistema de cámaras AI Falcon es uno de los focos del Magic V5. Incluye una cámara de teleobjetivo periscopio ultrasensible de 64 megapíxeles, una cámara principal de 50 megapíxeles con alta sensibilidad a la luz y una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles.

El motor de imagen basado en inteligencia artificial de HONOR potencia funciones como el retrato mejorado, el súper zoom y la captura con detección de movimiento, lo que permite obtener imágenes precisas y detalladas en cualquier situación.

Pensado para quienes buscan maximizar la productividad, el Magic V5 ofrece una pantalla interior de 7,95 pulgadas y una exterior de 6,43 pulgadas, ambas compatibles con el lápiz óptico de la marca. El modo Multi-Flex permite utilizar hasta tres aplicaciones de manera simultánea, facilitando tareas como la revisión de documentos, videollamadas y compras en línea desde una sola vista.

El sistema de cámaras AI
El sistema de cámaras AI Falcon del HONOR Magic V5 ofrece fotografía de alta precisión y funciones inteligentes. (HONOR)

El sistema operativo MagicOS 9.0 viene preinstalado con Google Gemini, el asistente de inteligencia artificial que ayuda en redacción, planificación y aprendizaje, y que puede activarse mediante un gesto de doble toque en la parte trasera del teléfono.

Además, la aplicación HONOR Notas integra herramientas de IA para resumir, dar formato, transcribir y revisar textos, mientras que la grabadora AI permite transcripción y traducción en tiempo real.

En el ámbito de la creatividad y la comunicación, el Magic V5 incorpora funciones de edición de imágenes y video potenciadas por IA, como la transformación de fotos en videoclips, recorte, borrado, expansión y mejora de imágenes.

La función Foto en movimiento HD captura imágenes en alta definición listas para compartir en redes sociales. Para la comunicación multilingüe, el dispositivo ofrece traducción en vivo durante llamadas telefónicas en seis idiomas y traducción instantánea de texto y conversaciones, todo gestionado con privacidad en el propio dispositivo.

