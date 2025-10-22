Diferencias entre el iPhone Air y el iPhone 17: batería, cámara, rendimiento y más

El iPhone Air debuta con diseño ultradelgado y materiales premium, diferenciándose del iPhone 17. (Foto: Apple)

La nueva generación de Apple introdujo la serie iPhone Air, en lugar de los iPhone Plus o Mini de anteriores años. Eso implica que los usuarios deben aprender a identificar estos nuevos modelos, que se diferencian de los demás por su diseño ultra delgado.

Frente al modelo base, el iPhone 17, hay una amplia variedad de diferencias, por lo que es clave saber entenderlas en caso de estar dudando entre uno u otro teléfono.

Cuáles son las diferencias entre el iPhone Air y el iPhone 17

Diseño y materiales

El iPhone Air destacó por su diseño ultraligero y delgado, que rompe con el patrón habitual. Su grosor de apenas 5,64 mm (frente a los 7,95 mm del iPhone 17) lo convierte no solo en el móvil más delgado de esta generación, sino en el más liviano con sus 165 gramos, contra 177 gramos del modelo base.

Las dimensiones acompañan la apuesta: el Air ofrece una presencia más alargada y ancha (156,2 x 74,7 mm), que contrasta con el cuerpo más compacto del iPhone 17 (149,6 x 71,5 mm).

El iPhone Air incorpora marcos de titanio y doble Ceramic Shield, mientras que el iPhone 17 usa aluminio anodizado. (Foto: Apple)

La elección de marcos de titanio pulido en el Air introduce un material premium que aporta ligereza y resistencia, mientras que el iPhone 17 utiliza aluminio anodizado, ofreciendo robustez tradicional a un menor costo. Además, el Air presume Ceramic Shield tanto adelante como atrás, superando la protección frontal exclusiva del modelo base.

Pantalla

Ambos modelos comparten tecnología OLED Super Retina XDR con refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3.000 nits.

Sin embargo, la pantalla del iPhone Air es ligeramente mayor, con 6,5 pulgadas y una resolución de aproximadamente 2.736 x 1.260 píxeles, frente a las 6,3 pulgadas y 2.622 x 1.206 píxeles del iPhone 17.

Desempeño y memoria

Las diferencias se hacen más notables al comparar procesadores y memoria. El iPhone 17 estrena el chip A19, una evolución para tareas cotidianas y exigencias medias, acompañado de 8 GB de RAM. El iPhone Air apuesta por el A19 Pro, también presente en los modelos Pro, con 12 GB de RAM.

El iPhone Air integra el chip A19 Pro y 12 GB de RAM, superando al iPhone 17 en potencia y memoria. (REUTERS/Bhawika Chhabra)

El almacenamiento también sube un peldaño respecto a generaciones previas: ambos parten de 256 GB en versión base. El Air puede configurarse hasta 1 TB, mientras que el iPhone 17 alcanza 512 GB.

Cámaras

Una de las separaciones más claras se encuentra en las cámaras. El iPhone 17 tiene un sistema dual de 48 megapíxeles: una cámara principal y otra ultra gran angular. La presencia de fotografía macro, modo cinemático, zoom óptico múltiple (0.5x, 1x, 2x), grabación a cámara lenta y lapso de tiempo.

El Air, a pesar de incluir el mismo sensor principal de 48 MP, opta por una única cámara trasera sin opción ultra gran angular y sin modo macro. Su zoom se limita a 1x y 2x en óptico y hasta 10x digital. En ambos casos, la cámara frontal Center Stage de 18 MP garantiza selfies y videollamadas con encuadre automático.

Autonomía y batería

Aunque el diseño ultrafino del Air ofrece una ventaja estética evidente, esa decisión implica una batería más pequeña de 3.149 mAh (frente a los 3.692 mAh del modelo base). El resultado es tangible: el iPhone 17 promete hasta 30 horas de reproducción de video, superando las 27 horas del Air.

La batería del iPhone 17 brinda mayor autonomía y carga más rápida que la del Air, pese a su diseño más grueso. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Asimismo, el modelo base carga más rápido: alcanza el 50% en solo 20 minutos con cargadores de 40 W o más; el Air llega a la mitad de su carga en 30 minutos usando adaptadores de 20 W o 30 W MagSafe. En carga inalámbrica MagSafe, el iPhone 17 soporta hasta 25 W, por encima de los 20 W del Air.

Otras diferencias relevantes

El diseño ultradelgado del Air eliminó la ranura para SIM física, apostando exclusivamente por eSIM; esto reduce posibilidades en mercados donde la esim aún no es estándar. El iPhone 17, en cambio, sigue aceptando tarjetas SIM tradicionales.

En el apartado sonoro, el modelo base ofrece audio estéreo, mientras que el Air cuenta solo con un altavoz mono.

Ambos presentan una gama distintiva de colores: el iPhone 17 aparece en blanco, negro, azul niebla, salvia y lavanda; el Air se lanza en blanco nube, negro espacial, azul cielo y dorado claro.

En cuanto al precio, el iPhone 17 parte desde 799 dólares en su versión base (256 GB), mientras que el iPhone Air asciende hasta los 999 dólares por la misma capacidad.