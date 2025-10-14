Tecno

El video que Apple presentó en el lanzamiento del iPhone 17 que refleja la filosofía de Steve Jobs

El reciente material difundido por la empresa recupera conceptos clave sobre el diseño y la creativadad, además, destaca la relevancia de conectar experiencias y mirar más allá de lo convencional

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Cada desarrollo de la marca mantiene la misma esencia de ser estético y funcional. (Tomado de YouTube Apple)

La reciente publicación de un video por parte de Apple en su canal de YouTube ha reavivado el interés por la visión de Steve Jobs sobre el diseño y la innovación en la tecnología y la experiencia de usuario.

Este material, que fue presentado originalmente durante el lanzamiento del iPhone 17 en septiembre, recupera una de las frases más emblemáticas del cofundador de la compañía: “El diseño no es solo lo que se ve y se siente. El diseño es cómo funciona”.

Esta declaración, que sintetiza la filosofía que guió a Apple en sus primeras décadas, proviene de una entrevista concedida por Jobs a The New York Times en 2003, en la que, junto a Jony Ive, reflexionó sobre los orígenes del iPod y el enfoque distintivo de la empresa hacia el diseño.

Qué significaba el diseño de un producto para Steve Jobs

Apple rescata el pensamiento de
Apple rescata el pensamiento de Jobs sobre creatividad y éxito más allá de los caminos convencionales. (Foto: Apple)

La cita completa de Steve Jobs en esa conversación con The New York Times profundiza en la diferencia entre la apariencia superficial y la verdadera esencia del diseño.

La mayoría de la gente comete el error de pensar que el diseño es lo que parece. La gente piensa que es esta chapa, que a los diseñadores se les entrega esta caja y se les dice: ‘¡Haz que se vea bien!’ Eso no es lo que creemos que es el diseño. No es solo cómo se ve y se siente. El diseño es cómo funciona”, dijo Jobs.

Esta perspectiva, que Apple ha decidido destacar en su comunicación más reciente, refleja la convicción de que la funcionalidad y la experiencia de uso son inseparables de la estética.

Cuál es la forma de alcanzar el éxito según Steve Jobs

La metáfora del 'piso 80'
La metáfora del 'piso 80' de Steve Jobs destaca la importancia de la visión global para innovar. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)

Más allá del diseño, la visión de Jobs sobre la inteligencia y el éxito profesional se caracterizaba por su alejamiento de los caminos convencionales.

Durante una conferencia en 1982, el entonces cofundador de Apple compartió una metáfora que, según él, explicaba la diferencia entre quienes logran innovar y quienes permanecen en lo ordinario: la perspectiva del “piso 80”.

En ese encuentro, Jobs planteó a la audiencia la pregunta: “¿Alguna vez han pensado en qué significa ser inteligente?”. A partir de allí, desarrolló su argumento sobre cómo la mayoría de las personas tiende a analizar los problemas desde ángulos similares, lo que limita su capacidad de encontrar soluciones originales.

Qué significaba ser inteligente para Steve Jobs

La experiencia y la capacidad
La experiencia y la capacidad de conectar ideas, claves en la visión del empresario para el éxito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ilustrar su idea, Jobs recurrió a una imagen poderosa: “Gran parte de lo que significa ser inteligente es la capacidad de alejarse, como si estuvieras en una ciudad y pudieras observarla desde el piso 80 (de un edificio)”.

Añadió que, mientras otros intentan averiguar cómo ir del punto A al punto B leyendo los mapas pequeños, quien adopta esa perspectiva elevada puede ver el panorama completo y establecer conexiones que parecen obvias solo porque tiene una visión global. “Puedes hacer conexiones que parecen obvias simplemente porque puedes ver el plano completo”, afirmó.

La metáfora del “piso 80” resume la importancia de adoptar una visión global y de identificar relaciones entre elementos que, a simple vista, no parecen vinculados.

Durante toda su vida el
Durante toda su vida el líder desafió la idea tradicional de inteligencia y éxito académico. (REUTERS/Romeo Ranoco)

Jobs advertía que no todas las conexiones resultan útiles, pero insistía en que la clave reside en “conectar dos experiencias” que otros no hayan relacionado previamente. De lo contrario, se corre el riesgo de repetir los mismos patrones que el resto.

De qué cosas no depende el éxito de una persona, según Steve Jobs

En esa misma intervención, Jobs cuestionó la creencia de que el éxito y la inteligencia dependen de obtener buenas calificaciones o de seguir el recorrido académico tradicional. Consideraba que completar la escuela secundaria y graduarse de la universidad con notas sobresalientes era algo “ordinario”.

Para él, lo que realmente marcaba la diferencia era la variedad de vivencias: Los líderes “tienen una variedad de experiencias de las que pueden sacar provecho para intentar resolver un problema o enfrentar un dilema particular de una manera única”.

Temas Relacionados

VideoAppleiPhone 17FilosofíaSteve JobsLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nvidia presenta la supercomputadora de IA más pequeña del mundo por 3.999 dólares: se agotó antes de salir al mercado

El CEO de la compañía, Jensen Huang, entregó personalmente uno de estos dispositivos a Elon Musk en las instalaciones de SpaceX

Nvidia presenta la supercomputadora de

Facebook revive su herramienta de ofertas de trabajo, ahora enfocada en jóvenes: así funciona

Esta función está disponible para usuarios mayores de 18 años. Solo se permiten ofertas laborales auténticas y comprobables, publicadas por empresas o empleadores con vacantes activas o próximas a abrir

Facebook revive su herramienta de

Cómo hacer una captura de pantalla en tu smartphone o computador paso a paso

Descubre cómo usar la función de captura de pantalla en cualquier dispositivo y aprende a guardar, editar y compartir tus imágenes digitales de manera segura, sin complicaciones técnicas

Cómo hacer una captura de

El truco de Google que bloquea las llamadas spam en segundos y sin apps externas

Con solo activar una opción en el teléfono, Google filtra automáticamente los números sospechosos de fraude o publicidad

El truco de Google que

Cómo eliminar manchas en la pantalla del televisor y prevenir daños o más rayones

Utilizar soluciones libres de abrasivos y evitar líquidos aplicados directamente protege la integridad del Smart TV y asegura una visualización nítida con mayor durabilidad

Cómo eliminar manchas en la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El inesperado pasado de los

El inesperado pasado de los hipopótamos en Europa: vivieron junto a mamuts y rinocerontes lanudos

Video: la misteriosa parada de Pablo Laurta antes de asesinar a su ex y a su suegra con el auto del chofer desaparecido

Se dispara las tasas de interés antes de una licitación del Tesoro y en medio de la expectativa ante la cumbre Trump-Milei

Lázaro Báez denunció a uno de los jueces que lo condenó en la “Ruta del dinero K″ e insiste con la prisión domiciliaria

“Estructuras paranoides de dominio”: el macabro perfil criminal de Pablo Laurta que trazó un histórico comisario

INFOBAE AMÉRICA
La expansión silenciosa de

La expansión silenciosa de la Anomalía del Atlántico Sur: satélites en riesgo, misterios bajo África y el papel clave de la misión Swarm

Ecuador: convoy militar llega a Otavalo en medio de choques y denuncias de uso de la fuerza

La Tierra emite señales de alerta: científicos destacan la necesidad de revertir desequilibrios

Crisis de combustible en Bolivia: la Agencia de Hidrocarburos admite un “desfase” de cuatro a cinco días en la distribución

Mariana Enriquez: “No tengo ganas de escribir literatura que se parezca a la realidad”

TELESHOW
La reacción de Mauro Icardi

La reacción de Mauro Icardi tras el debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Look malvado”

Murió Luis Pedro Toni, histórico periodista de espectáculos

Wanda Nara reveló el motivo por el que Icardi no le devuelve sus cosas de Turquía: “Quiere que volvamos a vivir allá”

Julieta Poggio le respondió a Sabrina Rojas por las críticas a su novio: “Es un comentario anticuado”

Palito Ortega habló sobre su problema de salud que lo obligó a postergar su show: “Tengo que hacer reposo”