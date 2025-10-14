El video que Apple presentó en el lanzamiento del iPhone 17 que refleja la filosofía de Steve Jobs

Cada desarrollo de la marca mantiene la misma esencia de ser estético y funcional. (Tomado de YouTube Apple)

La reciente publicación de un video por parte de Apple en su canal de YouTube ha reavivado el interés por la visión de Steve Jobs sobre el diseño y la innovación en la tecnología y la experiencia de usuario.

Este material, que fue presentado originalmente durante el lanzamiento del iPhone 17 en septiembre, recupera una de las frases más emblemáticas del cofundador de la compañía: “El diseño no es solo lo que se ve y se siente. El diseño es cómo funciona”.

Esta declaración, que sintetiza la filosofía que guió a Apple en sus primeras décadas, proviene de una entrevista concedida por Jobs a The New York Times en 2003, en la que, junto a Jony Ive, reflexionó sobre los orígenes del iPod y el enfoque distintivo de la empresa hacia el diseño.

Qué significaba el diseño de un producto para Steve Jobs

Apple rescata el pensamiento de Jobs sobre creatividad y éxito más allá de los caminos convencionales. (Foto: Apple)

La cita completa de Steve Jobs en esa conversación con The New York Times profundiza en la diferencia entre la apariencia superficial y la verdadera esencia del diseño.

“La mayoría de la gente comete el error de pensar que el diseño es lo que parece. La gente piensa que es esta chapa, que a los diseñadores se les entrega esta caja y se les dice: ‘¡Haz que se vea bien!’ Eso no es lo que creemos que es el diseño. No es solo cómo se ve y se siente. El diseño es cómo funciona”, dijo Jobs.

Esta perspectiva, que Apple ha decidido destacar en su comunicación más reciente, refleja la convicción de que la funcionalidad y la experiencia de uso son inseparables de la estética.

Cuál es la forma de alcanzar el éxito según Steve Jobs

La metáfora del 'piso 80' de Steve Jobs destaca la importancia de la visión global para innovar. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo)

Más allá del diseño, la visión de Jobs sobre la inteligencia y el éxito profesional se caracterizaba por su alejamiento de los caminos convencionales.

Durante una conferencia en 1982, el entonces cofundador de Apple compartió una metáfora que, según él, explicaba la diferencia entre quienes logran innovar y quienes permanecen en lo ordinario: la perspectiva del “piso 80”.

En ese encuentro, Jobs planteó a la audiencia la pregunta: “¿Alguna vez han pensado en qué significa ser inteligente?”. A partir de allí, desarrolló su argumento sobre cómo la mayoría de las personas tiende a analizar los problemas desde ángulos similares, lo que limita su capacidad de encontrar soluciones originales.

Qué significaba ser inteligente para Steve Jobs

La experiencia y la capacidad de conectar ideas, claves en la visión del empresario para el éxito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ilustrar su idea, Jobs recurrió a una imagen poderosa: “Gran parte de lo que significa ser inteligente es la capacidad de alejarse, como si estuvieras en una ciudad y pudieras observarla desde el piso 80 (de un edificio)”.

Añadió que, mientras otros intentan averiguar cómo ir del punto A al punto B leyendo los mapas pequeños, quien adopta esa perspectiva elevada puede ver el panorama completo y establecer conexiones que parecen obvias solo porque tiene una visión global. “Puedes hacer conexiones que parecen obvias simplemente porque puedes ver el plano completo”, afirmó.

La metáfora del “piso 80” resume la importancia de adoptar una visión global y de identificar relaciones entre elementos que, a simple vista, no parecen vinculados.

Durante toda su vida el líder desafió la idea tradicional de inteligencia y éxito académico. (REUTERS/Romeo Ranoco)

Jobs advertía que no todas las conexiones resultan útiles, pero insistía en que la clave reside en “conectar dos experiencias” que otros no hayan relacionado previamente. De lo contrario, se corre el riesgo de repetir los mismos patrones que el resto.

De qué cosas no depende el éxito de una persona, según Steve Jobs

En esa misma intervención, Jobs cuestionó la creencia de que el éxito y la inteligencia dependen de obtener buenas calificaciones o de seguir el recorrido académico tradicional. Consideraba que completar la escuela secundaria y graduarse de la universidad con notas sobresalientes era algo “ordinario”.

Para él, lo que realmente marcaba la diferencia era la variedad de vivencias: Los líderes “tienen una variedad de experiencias de las que pueden sacar provecho para intentar resolver un problema o enfrentar un dilema particular de una manera única”.