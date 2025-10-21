Shakira revive sus grandes éxitos en Spotify Anniversaries: Pies Descalzos y Oral Fixation reviven

El lanzamiento del episodio especial de Spotify Anniversaries dedicado a Shakira marca un hito en la interacción entre la tecnología y la música latinoamericana al traer una de las artistas más queridas por los latinos a una de las plataformas de música más usadas en el mundo.

La plataforma celebra los 30 años de “Pies Descalzos” y los 20 años de “Oral Fixation (Vol. 1 & 2)” invitando a la artista colombiana a repasar las historias detrás de dos álbumes fundamentales para ella y sus fans.

La ocasión incluye el estreno del tráiler oficial y una reinterpretación de “Hips Don’t Lie” en colaboración con Ed Sheeran y Beéle, realizada junto a una orquesta de 14 músicos.

Shakira durante la grabación del especial de Spotify Anniversaries, donde presenta una nueva versión de “Hips Don’t Lie” junto a Ed Sheeran y Beéle. - crédito Spotify

El impacto de la música de Shakira dentro de Spotify se expresa en cifras: “Pies Descalzos” y “Oral Fixation” acumulan más de 6,1 mil millones de reproducciones globales, con Bogotá como la tercera ciudad que más la escucha. En Estados Unidos, los streams superan los 955 millones. La plataforma reportó un fuerte aumento en su consumo después de la presentación de la artista en el Super Bowl 2020: “Pies Descalzos” creció un 117% y “Oral Fixation” un 213% en escuchas semanales, según lo publicado por Infobae.

Cuáles son las canciones más reproducidas de Shakira en Spotify

Las playlists de Spotify reflejan el protagonismo constante de los grandes éxitos de Shakira. Las canciones más reproducidas de “Pies Descalzos” en todo el mundo son:

Antología

Estoy Aquí

Pies Descalzos, Sueños Blancos

¿Dónde Estás Corazón?

Un Poco de Amor

En el caso de “Oral Fixation”, estos son los cinco temas principales según las cifras globales de la plataforma:

Hips Don’t Lie (con Wyclef Jean)

La Tortura (con Alejandro Sanz)

Día de Enero

Las de la Intuición

No (con Gustavo Cerati)

La artista colombiana repasa su carrera en el episodio aniversario dedicado a “Pies Descalzos” y “Oral Fixation” en Spotify. (Composición)

El análisis de la audiencia revela que más de la mitad de los streams de “Oral Fixation” provienen de oyentes menores de 30 años, mientras casi la mitad de las reproducciones de “Pies Descalzos” corresponde a usuarios de entre 30 y 44 años. Según Infobae, en la actualidad existen más de 157 millones de playlists que incluyen temas de Shakira en todo el mundo, lo que confirma la vigencia de su repertorio.

La plataforma musical ha designado el 29 de septiembre como el #DíaDeShakira, tras una encuesta en la que el 72% de los colombianos consideró que la cantante barranquillera merece una fecha conmemorativa nacional. Entre los motivos, las personas consultadas indicaron que Shakira ha transformado la imagen internacional de Colombia, ha impulsado la carrera de otros artistas locales y mantiene un compromiso permanente con la filantropía.

Como embajadora global del programa EQUAL en septiembre de 2023, Shakira ha impulsado el reconocimiento de las mujeres en la industria musical. En una declaración citada por For The Record de Spotify, afirmó: “Me gustaría que hubiera más mujeres productoras e ingenieras en la industria musical”.

Fans de todo el mundo redescubren los éxitos históricos de Shakira gracias al formato exclusivo de Spotify Anniversaries. - crédito @shakira/Instagram

Durante el último año, canciones como “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” y “TQG” alcanzaron la primera posición en el Top Global de Spotify. En el mercado colombiano, también lideraron las escuchas “Te Felicito” y “Acróstico”.