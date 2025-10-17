Shakira celebra por todo lo alto el aniversario de sus álbumes más famosos: fiesta con Spotify

Spotify le rinde homenaje a Shakira por el aniversario de sus álbumes. (Composición)

A tres décadas del lanzamiento de Pies Descalzos y veinte años después de Oral Fixation (Vol. 1 & 2), Shakira celebra su legado musical con una edición conmemorativa en alianza con Spotify. La artista colombiana participa en la serie Spotify Anniversaries, un formato que invita a los músicos a reflexionar sobre los discos que definieron sus carreras, a contar historias inéditas y a ofrecer nuevas versiones de sus temas más emblemáticos.

En este episodio especial, la cantante hace un recorrido por los proyectos que marcaron su proyección internacional: desde los inicios de su carrera con el álbum que la presentó al mundo, hasta el disco que consolidó su estatus como una de las figuras más influyentes del pop global. La plataforma también ha habilitado una Countdown Page dedicada, donde los seguidores pueden acceder a material exclusivo y a la lista completa de canciones antes del estreno oficial.

La propuesta de Spotify incluye, además, una reinterpretación inédita de Hips Don’t Lie, uno de los mayores éxitos de Shakira. La nueva versión cuenta con la colaboración de Ed Sheeran, Beéle y una orquesta de 14 músicos, ofreciendo una mirada renovada a una canción que marcó una época y que sigue siendo parte esencial de su repertorio.

Spotify rinde homenaje a Shakira. REUTERS/Dado Ruvic

Una celebración de impacto global

La edición especial llega acompañada de un repaso a las cifras que reflejan el alcance de ambos álbumes. En conjunto, Pies Descalzos y Oral Fixation (Vol. 1 & 2) acumulan más de 6.100 millones de reproducciones globales en Spotify, demostrando que la música de Shakira mantiene su relevancia a lo largo de generaciones. Solo en Estados Unidos, las reproducciones superan los 955 millones, mientras que Bogotá se posiciona como la tercera ciudad del mundo donde más se escucha a la artista.

Los datos también revelan cómo su repertorio logra conectar con distintas edades. Más del 50% de las reproducciones de Oral Fixation provienen de oyentes menores de 30 años, mientras que casi la mitad de las escuchas de Pies Descalzos corresponden a usuarios de entre 30 y 44 años. Esta distribución demuestra que los clásicos de Shakira continúan encontrando nuevos públicos, impulsados tanto por la nostalgia como por el descubrimiento de nuevas generaciones.

Dos discos que cambiaron la música latina

Lanzado en 1995, Pies Descalzos fue el primer gran éxito internacional de la cantante barranquillera. Con temas como Estoy Aquí y Antología, el álbum introdujo un estilo pop con influencias del rock y letras introspectivas que marcaron una diferencia dentro de la música latina de los noventa. Su autenticidad y la voz distintiva de la artista fueron clave para abrirle las puertas a la escena internacional.

Shakira. REUTERS/Kylie Cooper

Una década después, en 2005, Shakira lanzó Oral Fixation (Vol. 1 & 2), un proyecto ambicioso que consolidó su crossover al mercado anglosajón. El disco incluyó éxitos como La Tortura, junto a Alejandro Sanz, y Hips Don’t Lie, con Wyclef Jean, canciones que dominaron listas globales y llevaron su música a una audiencia más amplia. Este trabajo, además, mostró su capacidad para fusionar géneros y mantenerse vigente en un panorama musical en constante cambio.

El poder del streaming y la permanencia de un legado

Las reproducciones en Spotify reflejan cómo los grandes momentos de la carrera de Shakira siguen teniendo impacto años después de su lanzamiento. Tras su presentación en el Super Bowl 2020, el álbum Pies Descalzos aumentó sus streams semanales en un 117%, mientras que Oral Fixation registró un incremento del 213%. Estos picos evidencian cómo la exposición mediática y los homenajes reavivan el interés por su catálogo histórico.

Entre las canciones más escuchadas de Oral Fixation destacan Hips Don’t Lie, La Tortura y Las de la Intuición, mientras que Pies Descalzos mantiene vigente a temas como Antología, Estoy Aquí y ¿Dónde Estás Corazón?. En conjunto, estos títulos no solo representan hitos en su carrera, sino también piezas que definieron una etapa dorada del pop latino.

La cantante colombiana celebra el aniversario de sus álbumes. - crédito @shakira/Instagram

Un homenaje a tres décadas de historia musical

Con esta colaboración especial, Spotify rinde homenaje a una de las artistas más influyentes de la música latina. Shakira, por su parte, utiliza la oportunidad para reinterpretar su propio legado, conectar con nuevas audiencias y celebrar los discos que marcaron su trayectoria. Tres décadas después de Pies Descalzos, sus canciones siguen cruzando fronteras y plataformas, confirmando que su impacto trasciende generaciones y formatos.