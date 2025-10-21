Así es la ‘Xbox portátil’ que todos esperaban: 512 GB de almacenamiento y Windows 11 Home integrado

ROG Xbox Ally, la nueva portátil que desarrollo Asus ya se encuentra disponible. (Foto: Xbox)

Después de meses de rumores y filtraciones, ASUS Republic of Gamers (ROG) y Xbox han presentado oficialmente sus nuevas consolas portátiles: ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X. Ambos modelos marcan un nuevo paso en la fusión entre el ecosistema Xbox y la potencia del PC, con un diseño completamente renovado y una experiencia pensada desde cero para el juego portátil.

El lanzamiento global de la línea ROG Xbox Ally representa una colaboración inédita entre ASUS y Microsoft. Por primera vez, una consola portátil con Windows 11 está construida en conjunto con Xbox para ofrecer una experiencia unificada, tanto en la interfaz como en la ergonomía. Desde la disposición de los controles hasta la integración con servicios como Xbox Game Pass y Xbox Remote Play, la propuesta apunta a convertirse en el punto medio ideal entre consola y ordenador.

Con un diseño inspirado en los mandos de Xbox y una potencia comparable a la de un portátil gamer, las nuevas ROG Xbox Ally buscan redefinir lo que significa jugar sin límites: en casa, de viaje o en cualquier lugar.

Las consolas portátiles ROG Xbox Ally y Ally X.

Una colaboración pensada para los jugadores

La nueva serie ROG Xbox Ally fue desarrollada bajo una premisa clara: crear una experiencia portátil que combine lo mejor del gaming en consola y PC. ASUS y Xbox trabajaron juntos para rediseñar la interfaz, optimizar el rendimiento y ofrecer una navegación fluida desde Windows 11 Home.

Los usuarios podrán acceder directamente a su biblioteca de juegos en Xbox Game Pass, así como a títulos instalados desde Steam, Epic Games Store o la Microsoft Store, todo desde una interfaz unificada de pantalla completa. Esta experiencia, explican ambas compañías, busca eliminar las barreras entre plataformas y permitir que los jugadores lleven su ecosistema Xbox donde quieran.

Además, la integración de Xbox Play Anywhere y Xbox Cloud Gaming garantiza que los títulos puedan disfrutarse tanto en modo local como en streaming, aprovechando las funciones de conectividad de Windows 11 y el ecosistema de Microsoft.

La compatibilidad con servicios como Xbox Game Pass, Steam y Epic Games amplía las posibilidades de juego. (Foto: ASUS)

Diseño ergonómico y mayor comodidad

Uno de los pilares de esta nueva generación es la ergonomía. ASUS rediseñó por completo el chasis para ofrecer un agarre más natural y cómodo, inspirado en los controles de Xbox. Las empuñaduras presentan texturas mejoradas y una curvatura optimizada que permite jugar durante horas sin fatiga.

El modelo ROG Xbox Ally X va un paso más allá al incluir gatillos hápticos de impulso, que ofrecen una retroalimentación más realista en juegos compatibles. Cada vibración y cada disparo se sienten con mayor precisión, reforzando la inmersión sin sacrificar la portabilidad.

En palabras del equipo de ROG, el objetivo fue crear “una consola que se sienta tan familiar como un control de Xbox, pero con la potencia de una PC gamer de última generación”.

ROG Xbox Ally es la nueva portátil que tiene integrado Windows 11. (Xbox)

Potencia con ADN gamer

En su interior, las nuevas consolas portátiles incluyen hardware de AMD optimizado para rendimiento portátil.

La ROG Xbox Ally X está equipada con un procesador Ryzen AI Z2 Extreme , 24 GB de RAM LPDDR5 a 8000 MHz y 1 TB de almacenamiento SSD , ofreciendo hasta un 30% más de rendimiento que la generación anterior y el doble de autonomía.

Por su parte, la ROG Xbox Ally integra un Ryzen Z2 A, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD, alcanzando mejoras de hasta un 20% en juegos como Forza Horizon 5 y una batería un 110% más eficiente que su predecesora.

Ambos modelos aprovechan tecnologías de optimización de AMD como FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) y AMD Fluid Motion Frames (AFMF), que mejoran la fluidez de imagen hasta en un 60%.

Además, la Ally X incorpora una NPU integrada para funciones de inteligencia artificial, anticipando una nueva generación de juegos y experiencias adaptativas.

El acceso a configuraciones rápidas y widgets personalizados puede realizarse mediante botones físicos o el menú en pantalla. (Foto: ASUS)

Precio y disponibilidad

Las nuevas ROG Xbox Ally ya están disponibles a nivel global.

La ROG Xbox Ally X tiene un precio sugerido de 999 dólares, mientras que la ROG Xbox Ally se ofrece por 649 dólares.

Con estas consolas, ASUS y Xbox buscan consolidar una nueva categoría dentro del gaming portátil: dispositivos capaces de ofrecer la potencia de una PC, la comodidad de una consola y la libertad del ecosistema Windows, todo en un solo equipo.

En un momento en que el mercado de consolas portátiles vive un auge sin precedentes, la ROG Xbox Ally se perfila como la alternativa más ambiciosa y completa para quienes buscan rendimiento y versatilidad sin renunciar a la experiencia Xbox.