Wikipedia reporta una caída en su tráfico humano, afectada por los resúmenes generativos de la IA y los videos cortos

La implementación de tecnologías de IA generativa como Gemini, ChatGPT y otras soluciones de respuesta directa influyó en el acceso y consulta de información tradicional en la web

La preocupación sobre el impacto de la IA generativa en el ecosistema digital no es exclusiva de Wikipedia. Wikipedia

Wikipedia, la Enciclopedia Libre referente en el mundo digital, atraviesa un evidente descenso en las visitas de usuarios reales. Según la Fundación Wikimedia, el tráfico humano global disminuyó un 8% interanual, fenómeno atribuido principalmente al auge de los resúmenes generativos de inteligencia artificial y el consumo de videos breves e información en redes sociales.

Inteligencia artificial y el tráfico web: cómo cambian los hábitos de búsqueda

La implementación masiva de tecnologías de IA generativa como Google Gemini, ChatGPT y otras soluciones de respuesta directa influyó significativamente en el acceso y consulta de información tradicional en la web. Estos sistemas ofrecen respuestas inmediatas, sin la necesidad de redireccionar a los usuarios hacia las fuentes originales. El resultado: una caída cuantificable en los accesos humanos a páginas clásicas como Wikipedia.

De acuerdo con lo observado por los responsables de la Fundación Wikimedia, “la disminución del tráfico global de personas reales que visitan Wikipedia responde —al menos en parte— a la popularización de herramientas que ofrecen información de forma directa a los usuarios, en lugar de enlaces para que accedan a esos datos”.

Así luce la página de
Así luce la página de Wikipedia. (Wikipedia)

Las plataformas sociales dedicadas a videos, sumadas a la preferencia del público más joven por obtener respuestas visuales y rápidas, consolidan la tendencia de abandono de los métodos de consulta tradicionales.

Además del aporte de los algoritmos de inteligencia artificial, la proliferación de redes sociales y contenidos en video sustituye poco a poco el rol que históricamente desempeñó Wikipedia como principal reservorio de información verificada en internet.

El desafío de distinguir visitas humanas en Wikipedia

Uno de los factores que complican la medición precisa del tráfico real llega con el avance de los bots. Wikimedia cuenta con sistemas propios para distinguir el tránsito humano del automatizado, pero los desarrolladores de bots aplican técnicas cada vez más elaboradas para imitar el comportamiento genuino de un usuario.

Gemini es un modelo avanzado
Gemini es un modelo avanzado de inteligencia artificial desarrollado por Google. GOOGLE

Marshall Miller, director de producto de la organización, relató cómo detectaron el fenómeno: “Alrededor de mayo de 2025, comenzamos a observar cantidades inusualmente altas de tráfico aparentemente humano, principalmente proveniente de Brasil. Esto nos llevó a investigar y actualizar nuestros sistemas de detección de bots”. Tras emplear nuevas lógicas, se constató que la mayor parte del tráfico atípico registrado en mayo y junio provenía de “bots diseñados para evadir la detección”.

La actualización de los métodos para filtrar bots permitió obtener cifras más precisas respecto a la visita de internautas reales. A partir de abril de este año, el descenso interanual llega al 8%, una baja que deja a todas las versiones lingüísticas de Wikipedia por debajo de los 15.000 millones de visitas mensuales. Desde septiembre de 2021, la enciclopedia había logrado sostenerse por encima de ese umbral, lo que vuelve el fenómeno aún más significativo.

Consecuencias del retroceso y el valor de la Enciclopedia Libre

La disminución en los accesos plantea riesgos concretos tanto para el modelo participativo de Wikipedia como para su salud financiera. Miller advirtió sobre las implicancias de esta tendencia: “Con menos visitas a Wikipedia, menos voluntarios podrán ampliar y enriquecer el contenido, y menos donantes individuales podrán apoyar esta labor”. La esencia del sitio reside en un flujo activo de colaboradores y benefactores, ambos impulsados por la interacción y el tráfico humano sostenido.

AI Overview es una función
AI Overview es una función desarrollada por Google. REUTERS/Carlos Jasso

Resulta paradójico que las principales herramientas de IA —cuyos resúmenes informativos ahora quitan protagonismo a Wikipedia— se alimentan directamente del contenido creado y curado por los voluntarios de la plataforma. Como subraya la Fundación Wikimedia, “Wikipedia es el único sitio de su escala con estándares de verificabilidad, neutralidad y transparencia que impulsan la información en internet, y sigue siendo esencial para las necesidades diarias de información de las personas de maneras invisibles”.

Los responsables del proyecto hacen un llamado a las empresas tecnológicas que se benefician de Wikipedia a que “hagan más para incentivar a los usuarios a seguir ingresando a la plataforma”.

La inteligencia artificial y la disminución del tráfico

La preocupación sobre el impacto de la IA generativa en el ecosistema digital no es exclusiva de Wikipedia. Matthew Prince, CEO de Cloudflare, señaló públicamente que los resúmenes desarrollados por inteligencia artificial en motores de búsqueda “estaban matando las visitas a las páginas que creaban contenido original”. Desde Google refutaron la acusación, argumentando un aumento en los “clics de calidad”.

Los resúmenes generados por inteligencia
Los resúmenes generados por inteligencia artificial en buscadores están reduciendo las visitas a las páginas de contenido original. REUTERS/Dado Ruvic

En contraste, el Pew Research Center determinó que en Estados Unidos apenas el 1% de los usuarios hacía clic en los enlaces incluidos en resúmenes generados por IA, mientras que solo el 8% buscaba enlaces convencionales si los resultados empleaban funciones como AI Overview. Datos de esta índole confirman la nueva realidad que enfrenta Wikipedia: cada vez menos usuarios llegan por sus propios medios a la fuente primaria.

La convergencia de IA, buscadores inteligentes y servicios de video redefine el tráfico web, relegando a proyectos veteranos como Wikipedia a un segundo plano, aunque su contenido siga siendo indispensable en la arquitectura informativa de internet.

