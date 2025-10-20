Tecno

De cobots a asistentes virtuales: cinco tendencias en robótica que serán protagonistas en 2026

El avance de la inteligencia artificial autónoma promete vehículos, máquinas de apoyo y armas inteligentes, como algunos de los avances más destacados. Cuáles son las predicciones de Forbes que se harán realidad en hogares, industrias y transporte, según un experto

Por Dante Martignoni

Guardar
Empresas como Amazon y Tesla
Empresas como Amazon y Tesla lideran la incorporación de robots y sistemas autónomos en entornos industriales y urbanos (Foto: FigureIA)

La inteligencia artificial está a punto de dejar de ser una presencia invisible en el software para convertirse en una fuerza tangible que transformará desde los hogares hasta los conflictos bélicos.

Un análisis realizado por Bernard Marr, referente en tecnología empresarial y destacado por LinkedIn entre los cinco principales influencers del ámbito, y publicado por Forbes, identificó cinco tendencias clave en robótica que definirán 2026 y anticipan una integración de máquinas inteligentes en la vida diaria, el trabajo y la seguridad mundial.

El avance de la robótica y la inteligencia artificial física, como destacó Marr, ya supera los límites del software y las aplicaciones móviles. Compañías tecnológicas como Amazon y Tesla apuestan por la incorporación de robots y sistemas autónomos en entornos industriales y urbanos.

La empresa fundada por Jeff Bezos prevé que su inversión en robots colaboradores genere ahorros de eficiencia a corto plazo, compensando así las grandes sumas destinadas al desarrollo de inteligencia artificial, cuyos beneficios completos podrían apreciarse más adelante en la década.

1. Robots humanoides: la nueva imagen de la automatización

La aparición de robots con
La aparición de robots con forma humana permitirá que estas máquinas realicen tareas variadas en ámbitos como el trabajo, la salud y el hogar (Figure AI)

La primera tendencia señalada por el experto es la irrupción de los robots humanoides. La imagen del robot, antes asociada a figuras de ciencia ficción como C3PO, comienza a materializarse en máquinas con apariencia humana presentes en lugares de trabajo, hospitales y hogares.

Esto es posible por la creciente sofisticación de la inteligencia artificial, que permite dotar a estas máquinas de flexibilidad y adaptabilidad superiores, haciéndolas aptas para una variedad de tareas en lugar de limitarse a funciones especializadas.

2. Cobots: colaboración entre humanos y robots

En segundo lugar, los robots colaborativos o cobots se consolidan como tecnología clave. Están diseñados para interactuar y trabajar junto a personas, compartiendo espacios en fábricas, oficinas y hogares.

Los robots colaborativos, diseñados para
Los robots colaborativos, diseñados para interactuar y cooperar con personas, ampliarán su presencia en fábricas, oficinas y hogares, facilitando la automatización de tareas diarias (Imagen ilustrativa Infobae)

El análisis indica que, aunque los cobots ya operan en industrias de alta tecnología, la reducción de costos y la maduración tecnológica permitirán que pequeñas y medianas empresas accedan a ellos en 2026.

El mercado de cobots podría llegar a USD 30.000 millones en 2035 y su uso se extenderá a tareas como servir alimentos, limpiar espacios públicos o acompañar a personas mayores y con movilidad reducida.

3. Robotaxis: movilidad autónoma en expansión

La tercera tendencia se centra en los robotaxis, vehículos autónomos que prometen transformar el transporte urbano.

La expansión de los robotaxis
La expansión de los robotaxis transformará el transporte urbano en ciudades de Europa, Asia y Medio Oriente para 2026 (REUTERS)

Aunque la llegada de automóviles completamente autónomos de propiedad privada enfrenta obstáculos regulatorios, los servicios de robotaxis ya funcionan en ciudades de Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos.

El informe anticipa que en 2026 estos servicios se expandirán a ciudades como Dubái, varias urbes europeas y Corea del Sur. Las empresas que acrediten la seguridad de sus flotas autónomas integrarán este tipo de transporte en la vida diaria de millones de personas.

4. Robots en la construcción: transformación del trabajo manual

En el sector de la construcción y la ingeniería, la cuarta tendencia augura una transformación profunda del trabajo manual. Aunque la inteligencia artificial ya influye en tareas administrativas y de atención al cliente, recién empieza a notarse su impacto en oficios que exigen destreza física.

La automatización en la construcción
La automatización en la construcción reducirá la exposición de los trabajadores a condiciones peligrosas y transformará el trabajo manual (Captura de video: YouTube)

Marr mencionó ejemplos como el robot de albañilería Hadrian X y el Baubot MRS15, que puede perforar para instalaciones eléctricas y de fontanería. Además, los robots ya participan en labores de topografía, inspección y demolición, contribuyendo a reducir la exposición de los trabajadores a condiciones peligrosas.

Un estudio citado por Forbes señala que estos robots disminuyen la carga de trabajo humano repetitivo entre un 25% y un 90%, y reducen el tiempo destinado a tareas de alto riesgo en un 72%, lo que anticipa un crecimiento sostenido en 2026.

5. Guerra robótica: automatización y desafíos éticos

La última tendencia, que genera preocupación, es la intensificación de la guerra robótica. El conflicto en Ucrania mostró el papel central de drones y armas automatizadas en los combates modernos. El experto detalló que, además de drones, se emplean perros robots para reconocimiento y apoyo logístico, y ametralladoras automatizadas capaces de distinguir aliados y enemigos.

La guerra robótica plantea desafíos
La guerra robótica plantea desafíos éticos y de seguridad ante el uso de drones, armas automatizadas y robots en conflictos armados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa Replicator del ejército estadounidense impulsa el desarrollo de sistemas de armas automatizados, incluidos drones con inteligencia artificial y embarcaciones no tripuladas.

Estos avances generan nuevos desafíos éticos y de seguridad, ya que la automatización de la guerra redefine los límites de la intervención humana en los conflictos armados.

Marr concluyó que, la llegada de 2026 marcará la transformación de la inteligencia artificial de lo digital a lo físico. Organizaciones y personas deberán adaptarse para convivir con máquinas cada vez más autónomas, ya que la inteligencia artificial pasará de ser solo un algoritmo a convertirse en un agente activo en el entorno físico.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialRobots humanoidesRobóticaRobotaxisTareas domésticasIngenieríaTecnologíaMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Instalar Magis TV en un televisor: la razón de que sea peligroso y qué alternativas seguras hay

El reciente bloqueo de la aplicación pirata ha motivado a miles de usuarios a explorar servicios que ofrecen catálogos extensos de películas sin comprometer la seguridad de los dispositivos y los datos privados

Instalar Magis TV en un

Caída global de Amazon colapsó servicios de banca, juegos y más: Fortnite, Roblox, ChatGPT, Snapchat y más

La empresa ya implementó medidas de mitigación y priorizó la restauración de servicios esenciales para clientes empresariales

Caída global de Amazon colapsó

Amazon Web Services sufre caída y afecta servicios digitales en México

Millones de usuarios y empresas experimentaron interrupciones desde bancos hasta videojuegos

Amazon Web Services sufre caída

Las profesiones que, según Bill Gates, la inteligencia artificial no reemplazará y que puedes estudiar

El cofundador de Microsoft sostiene que varias disciplinas requieren habilidades humanas insustituibles, como el juicio experto y la innovación, que los sistemas autónomos aún no pueden replicar

Las profesiones que, según Bill

IShowSpeed, el streamer que estalla contra la IA de Sora por el uso de su rostro para crear videos

El creador de contenido responsabiliza a su comunidad por la exposición en esta plataforma de OpenAI

IShowSpeed, el streamer que estalla
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación para la construcción de la línea F del subte

Mientras negocia entrar a un paquete de apoyo para la Argentina, el CEO de JP Morgan visitará Buenos Aires

Triple femicidio de Florencio Varela: pidieron un careo entre Víctor Sotacuro y la inquilina de la casa del horror

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en octubre 2025

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel recibió

El Ejército de Israel recibió el cuerpo de otro rehén de parte de Hamas tras la mediación de la Cruz Roja

Encuentran cerca de 100 cartas prohíbidas de W. H. Auden a un amante vienés

De Monterrey al espacio: el talento en ingeniería que apunta a la NASA

Estados Unidos y Australia firmaron un acuerdos sobre minerales críticos y tierras raras tras las nuevas restricciones comerciales de China

Emmanuel Macron se reunió con Nicolas Sarkozy antes de que el ex presidente francés ingrese a prisión

TELESHOW
María Rosa Fugazot habló del

María Rosa Fugazot habló del dolor por la muerte de su hijo René Bertrand: “Es un agujero muy difícil de cubrir”

A pura emoción al final de la función de Rocky: la reacción de Nicolás Vázquez con un niño santafesino

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en pleno viaje de egresadas: “Si Mahoma no va a la montaña...”