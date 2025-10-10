La revista Time nombró al robot Figure 03 como el mejor invento de 2025

Figure 03 es el nuevo robot humanoide de FigureIA. (Foto: FigureIA)

La revista TIME ha reconocido al robot humanoide Figure 03, desarrollado por la startup estadounidense Figure AI, como el mejor invento del 2025. El reconocimiento destaca el potencial de esta tecnología para transformar la vida cotidiana al ser uno de los primeros robots capaces de realizar tareas domésticas de manera autónoma.

El anuncio consolida a Figure AI, con sede en Silicon Valley, como una de las empresas líderes en la carrera por crear humanoides funcionales. Su CEO y fundador, Brett Adcock, ha señalado que el objetivo de su compañía es desarrollar robots que puedan integrarse tanto en entornos laborales como en hogares, aprendiendo directamente de la experiencia humana mediante inteligencia artificial avanzada.

Este logro representa un hito para la industria tecnológica, que desde hace décadas busca construir máquinas con capacidades similares a las de las personas. TIME subrayó que Figure 03 no solo simboliza un avance en ingeniería robótica, sino también un paso clave hacia la convivencia entre humanos y robots en la vida diaria.

Un robot diseñado para el hogar

Figure 03 es la tercera generación de humanoides creados por la empresa californiana. Este modelo fue diseñado para ejecutar tareas domésticas básicas, como doblar toallas, cargar el lavavajillas y mover objetos, demostrando un nivel de destreza que hasta hace pocos años era impensable en un robot.

Durante las pruebas realizadas en las instalaciones de la compañía en San José, los ingenieros de Figure AI utilizaron gafas de realidad virtual para grabar movimientos humanos. Estos datos sirvieron para entrenar la red neuronal Helix, el sistema de inteligencia artificial que permite al robot aprender tareas con pocas horas de video.

Aunque aún no está listo para su uso masivo en hogares, Figure 03 representa un paso crucial en la evolución de los humanoides. Según Adcock, el objetivo es que, para 2026, los robots puedan realizar la mayoría de las labores domésticas sin supervisión humana.

El futuro de los robot humanoides

La compañía, fundada en 2022, ha recibido el respaldo financiero de gigantes tecnológicos como Nvidia, Microsoft, OpenAI y Jeff Bezos, lo que le ha permitido alcanzar una valoración de 39.000 millones de dólares. Esta cifra la posiciona como una de las startups más valiosas del mundo dentro del sector robótico.

Figure AI también mantiene alianzas con empresas como BMW, donde sus modelos anteriores, los Figure 02, ya fueron probados en entornos de producción industrial. En estas pruebas, los robots realizaron tareas como la manipulación de piezas metálicas, demostrando su potencial para adaptarse a entornos laborales complejos.

El CEO de la compañía ha asegurado que el desarrollo de estos humanoides marca “el inicio de una nueva era”, en la que los robots podrán formar parte de la fuerza laboral y también de los hogares, desde el cuidado de personas mayores hasta labores de mantenimiento.

Reconocimiento mundial

El nombramiento de TIME no solo celebra la innovación técnica de Figure 03, sino que también reconoce su impacto potencial en la sociedad. La revista lo describe como un invento que “acerca a la humanidad a un futuro en el que la inteligencia artificial y la robótica convivirán con las personas en su día a día”.

En su reseña, TIME señala que la verdadera revolución de Figure 03 está en su enfoque de aprendizaje: “En lugar de depender de códigos predefinidos, este robot observa, interpreta y replica acciones humanas con precisión creciente”.

Con este reconocimiento, Figure AI se convierte en símbolo del nuevo rumbo de la robótica, un sector que busca no solo automatizar fábricas, sino también mejorar la vida doméstica mediante robots capaces de comprender y adaptarse al entorno humano.