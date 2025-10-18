Tecno

Ver gratis ‘Las guerreras K-pop’ en Magis TV pone en peligro tu información: por qué

En Argentina, la justicia ordenó el bloqueo definitivo de la plataforma por ofrecer acceso no autorizado a canales en vivo

Isabela Durán San Juan

Las guerreras k-pop es una película animada de acción y fantasía musical que llegó a Netflix el 20 de junio de 2025. (Netflix)

Las guerreras K-pop’ se ha consolidado como una de las películas animadas más populares del momento. Mientras tanto, Magis TV se ofrece como una alternativa gratuita para verla, pero esta opción implica un riesgo grave para la seguridad de tus datos personales.

En Argentina, la justicia ordenó el bloqueo permanente de esta plataforma, ya que brindaba acceso no autorizado a canales en vivo y a contenidos de servicios como Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Amazon Prime Video sin necesidad de suscripción.

Como resultado de esta decisión judicial, la aplicación Magis TV APK permanecerá inhabilitada para su uso en el país y, desde ahora, los usuarios no podrán reproducir películas, series ni canales de televisión a través de ella.

Usar servicios que distribuyen contenido sin licencia viola las leyes de derechos de autor. (Fotocomposición: Infobae)

En el resto de los países aún no se han tomado medidas similares, lo que destaca la importancia de evitar el uso de plataformas no oficiales como Magis TV APK. Cuidar la seguridad digital y respetar los derechos de autor resulta fundamental para prevenir consecuencias negativas en el futuro.

A qué peligros se exponen las personas al usar Magis TV

Utilizar Magis TV para acceder a series, películas y canales de pago sin autorización puede parecer una opción atractiva, pero implica serios peligros para la seguridad digital y legal de los usuarios.

Al descargar aplicaciones no oficiales como Magis TV APK, las personas exponen sus dispositivos a software malicioso, virus y programas espía que pueden comprometer información personal, como contraseñas, datos bancarios o archivos privados.

Este tipo de plataformas, al operar fuera de los controles legales y comerciales, no garantizan ninguna protección sobre la privacidad ni la integridad de los datos.

Además, el uso de servicios que ofrecen contenidos sin la debida licencia infringe leyes de derechos de autor, lo que puede derivar en consecuencias legales, desde la recepción de advertencias hasta sanciones más severas impuestas por la justicia de su país.

Descargar Magis TV desde sitios no confiables expone dispositivos a malware y riesgos cibernéticos.

Las autoridades tecnológicas y judiciales pueden rastrear el uso de estas aplicaciones y tomar medidas contra quienes las emplean o distribuyen.

Por otro lado, quienes acceden a Magis TV también se enfrentan a la posibilidad de sufrir estafas u ofertas engañosas, como falsas suscripciones premium o cargos ocultos.

Qué pasa con Cuevana

Cuevana aparece como otra alternativa gratuita para ver ‘Las guerreras K-pop’, pero al igual que Magis TV, implica riesgos considerables para quienes la utilizan.

Acceder a contenidos a través de plataformas no oficiales como Cuevana expone a los usuarios a posibles amenazas de seguridad, ya que estos sitios suelen contener publicidad invasiva, enlaces fraudulentos y la descarga involuntaria de software malicioso.

Acceder a plataformas no oficiales como Cuevana puede poner en riesgo la seguridad del usuario. (Cuevana)

La exposición a malware puede poner en peligro datos personales, contraseñas e incluso información bancaria almacenada en los dispositivos.

Por otra parte, utilizar Cuevana para acceder a películas y series sin autorización representa una clara violación a las leyes de derechos de autor.

Esta práctica puede acarrear consecuencias legales, incluyendo advertencias, penalizaciones económicas y, en casos extremos, procesos judiciales.

Además, las plataformas no oficiales suelen carecer de controles de calidad, por lo que la experiencia del usuario puede verse afectada por contenido de baja resolución, cortes inesperados o subtítulos incorrectos.

El conflicto principal surge con los Saja Boys, una banda rival formada por demonios liderados por el carismático Jinu. (Netflix)

En qué consiste la película ‘Las guerreras K-pop’

Desde su estreno el 20 de junio, ‘KPop Demon Hunters’, conocida en Latinoamérica como ‘Las guerreras K-pop’, se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Netflix este año.

Producción de Sony Pictures Animation con la codirección de Maggie Kang y Chris Appelhans, la película fusiona la energía del K-pop con fantasía, acción sobrenatural y humor visual.

La trama narra las aventuras de Rumi, Mira y Zoey, quienes forman parte del grupo ficticio HUNTR/X. Además de su faceta como estrellas del pop coreano, llevan una vida oculta como cazadoras de demonios.

La historia sigue las aventuras de Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X. (Netflix)

De acuerdo con la mitología de la historia, su música tiene un poder especial capaz de crear un campo energético que protege a la humanidad contra espíritus malignos que buscan alimentarse de almas humanas.

El principal conflicto surge cuando aparecen los Saja Boys, una boy band rival que, en realidad, está compuesta por demonios liderados por el carismático pero peligroso Jinu.

En medio de esta lucha, Rumi enfrentará una verdad personal que ha mantenido oculta, poniendo en juego su lealtad, habilidades y sentido de identidad.

